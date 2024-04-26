MÜSİAD INVEST Türk cumhuriyetleri arasındaki yatırıma öncülük ediyor

“MÜSİAD INVEST sayesinde yalnızca ülkemizde değil, dünyanın pek çok bölgesinde birçok farklı sektörde ve alanda MÜSİAD’ın engin tecrübesinden faydalanmak mümkün olacak. Ofislerimizde; şirket kuruluşu, vergi ve muhasebe, denetim gibi mali konulardaki danışmanlıkların yanında; şirket birleşmeleri ve devirleri, yeni çıkan kanun ve mevzuatlara dair hukuki konularda danışmanlık gibi çeşitli hizmetlerden de faydalanabileceksiniz. Ayrıca, imalat sanayi, tarım, enerji, gayrimenkul sektörleri ile sağlık ve turizm gibi hizmet sektörüne yönelik sektörel pazar araştırmaları, yatırım danışmanlığı, ÇED, yatırım teşvikleri gibi konularda sektörel danışmanlık hizmetleri de yine burada verilecek. Bunların yanında; sanal ofis, marka ve patent, insan kaynakları, eğitim, gümrük ve lojistik, IT, tanıtım, sigorta, fuarcılık, turizm, çeviri ve tercümanlık gibi kurumsal hizmetleri de MÜSİAD INVEST ile almak mümkün olacak”