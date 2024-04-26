MÜSİAD INVEST Türk cumhuriyetleri arasındaki yatırıma öncülük ediyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), MÜSİAD INVEST oluşumuyla birlikte yeni dış yatırımlara öncülük ve rehberlik edecek olan yatırım fırsatlarının ikinci büyük toplantısını Türk Cumhuriyetleri temasıyla gerçekleştirdi.
MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Özbekistan İstanbul Başkonsolosu Şerzad Abdunnazarov, MÜSİAD INVEST Başkanı Serhat Kısakürek, T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Furkan Karakaya ve Gençlik Geleceğimiz Vakfı İcra Direktörü Khayrulla Sattarov’un katılımıyla gerçekleşen program açılış konuşmalarıyla devam etti. 300’den fazla iş adamının katılım sağladığı programda, MÜSİAD INVEST’in yatırım enstrümanları ve sahip olduğu ağ tanıtıldı. Programa katılım sağlayan ülke heyetleri ve MÜSİAD’lı iş insanları arasında B2B görüşmeler yapıldı.
Nitelikli bir ticaret ağı kuruluyor
MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı konuşmasında, MÜSİAD INVEST sayesinde nitelikli bir uluslararası ticaret ağının da oluştuğunu belirterek, bu ağ ile Türkiye’nin yatırım iklimine katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirtti.
Genel Başkan Asmalı, Türk Cumhuriyetler teması altında birleştirdikleri programın da özetine değinerek sözlerini şöyle sürdürdü:
MÜSİAD INVEST güvenilir bir aracı olmayı başardı
MÜSİAD INVEST Başkanı Serhat Kısakürek yaptığı konuşmasında, MÜSİAD INVEST’in güvenilir bir aracı olmayı başardığını belirterek, ana hedeflerinin Türkiye’nin yatırım iklimine katkı sağlamak olduğunu vurguladı. Konuşmasında Kısakürek:
MÜSİAD INVEST’in faaliyetlerinden ve çalışma alanlarından bahseden Kısakürek sözlerini şöyle sürdürdü:
Türk Devletleri Teşkilatı etkin rol oynamayı sürdürüyor
T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Furkan Karakaya ise yaptığı konuşmasında Türk Devletler Teşkilatı’nın kuruluşundan ve sürecinden bilgiler verdi. Karakaya yaptığı konuşmasında:
MÜSİAD INVEST iş birliği alanlarını büyütüyor
MÜSİAD INVEST Uluslararası Yatırım ve Networking Toplantısı kapsamında Fonangels.com ile MÜSİAD INVEST arasında iş birliği protokolü imzalandı. MÜSİAD INVEST’in faaliyetleri kapsamında değerlendirilecek olan iş birliğinde fonangels.com şirketiyle ortak çalışmalar gerçekleştirilecek. Protokolün imza töreninde konuşan MÜSİAD INVEST Başkanı Serhat Kısakürek, MÜSİAD INVEST’in iş birliği alanlarının büyümesinden duydukları sevinci dile getirdi.
Özbekistan’dan kalabalık bir heyetin katıldığı programda açılış konuşmalarından sonra B2B görüşmeler gerçekleştirildi. 300’den fazla iş insanının katılım sağladığı B2B görüşmelerde Türkiye’deki girişimcilik ve yatırım imkânı olan firmalara yatırım yapma ve iş birliği fırsatları geliştirilmesi ön görülüyor.