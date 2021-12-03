Ekonomi Negronun ismi değişti Bir kalp bile kırılmasın
İŞ DÜNYASI

Negro'nun ismi değişti: Bir kalp bile kırılmasın

Eti markasının bilinen kakaolu bisküvilerinden olan Negro markasında isim değişikliğine gidildi. Firma bazı dillerde siyahlara yönelik ırkçı amaçlarla kullanılan 'Negro' ifadesinin yer aldığı bisküvisinin ismini 'Nero' olarak değiştirdi. Şirketten yapılan açıklamada "Bir kişinin dahi mutsuz olma ihtimalini marka ismi değişikliği için yeterli bir neden olarak görüyoruz" denildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Negronun ismi değişti: Bir kalp bile kırılmasın
Eti 'Negro'yu, 'Nero' yaptı.

Şirketten yapılan açıklamada, "Bisküvimiz, içeriğinde yoğun miktarda kakao bulunması nedeniyle siyaha yakın bir renktedir ve ismini bu özelliğinden almıştır. İspanyolcada siyah rengi ifade eden negro kelimesi, ülkemizde tüketiciler nezdinde kakaolu bisküvinin adı haline gelmiştir.

İnsan hakları ve tüm insani değerlere aykırı şekilde ten rengi sebebiyle ayrımcılık, ne yazık ki küreselleşen dünyada halen en büyük sorunlar arasında yer almaktadır. Günümüzde negro kelimesi de maalesef bazı ülkelerde ayrımcılık ifadesi olarak kullanılabilmektedir.

Yıllar önce kakaolu bisküvimizi tarif etmek amacıyla seçtiğimiz marka ismimizin, ülkemiz ve kültürümüzde hiçbir karşılığı olmadığı halde çok nadiren bile olsa olumsuz çağrışımlara sebep olacak şekilde kullanılması kabul edebileceğimiz bir durum asla olamaz." denildi.

Eti'nin Negro ürünü Türkiye'ye gelen siyah sporcular, çalışanlar ve göçmenler tarafından tepkiyle karşılaşıyor ve sosyal medya mecralarında tartışmalara yol açarak virale dönebiliyordu.

Öte yandan şirket, yaptığı açıklamada, Nero isminin yurtdışı pazarlarda da kullanılacağını duyurdu. Eti, yurtdışında Negro yerine Mola ismini kullanıyordu. Açıklamada, " Eti Negro markamızın ismini ülkemizle birlikte bulunduğu ihraç pazarlarında değiştiriyoruz. Marka ismi olarak İtalyancada siyah anlamına gelen ve tüketicilerimiz nezdinde bisküvimizin yoğun kakaolu içeriğini öne çıkaracak “Nero” ismiyle devam etme kararı aldık." ifadeleri kullanıldı.

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Siyahi kadın kendisine 'negro' diyen kadını yumrukla yere serdi
ABD'de haftalardır süren ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolar devam ederken, ülkedeki ırkçı söylemler devam ediyor. Sacramento kentindeki bir markette alışveriş yapan bir kadın, siyahi bir başka kadına 'negro' (zenci) diyerek hakaret etti. Siyahi kadının tepkisini yumrukları ile gösterdi. Irkçılık yapan kadın ise başına aldığı darbelerle yere yığıldı.


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