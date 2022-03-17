​Netcad küresel pazara açılıyor

Türkiye Bilişim Sektörünün İlk 500 Şirketi araştırmasına göre coğrafi bilgi sistemleri (GIS) pazarının lideri Netcad yurt dışına açılıyor. Netcad’ın hedef aldığı pazarlar arasında Endonezya, Azerbaycan ve Kazakistan bulunuyor. Şirket, madencilik ve inşaat sektörlerindeki yerli teknoloji yazılım ürünleri ile Türkiye’nin hizmet ihracatına da katkı sunacak.

HALKA ARZ OLUYOR

Netcad Eş Genel Müdürü Deniz Şanan ve Netcad Eş Genel Müdürü Bahadır Ilgaç düzenledikleri basın buluşmasında firmanın hedeflerini paylaştı. Netcad Eş Genel Müdürü Deniz Şanan, halka arz sürecinde olduklarını belirterek “Planlanan yapıda halka arz sonrasında Netcad’in halka açıklık oranı yüzde 36,36 olacaktır. Ek satış gerçekleşirse bu oran yüzde 41,82 olacak” ifadesini kullandı.

Şanan, ürünlerinin halen 800’den fazla kamu kurumu, bin 250’den fazla yerel yönetim ve 8 binden fazla şirket tarafından kullanıldığını söyledi. Çözümlerinin şehir planlamacılığında, madencilik, inşaat, perakende sektörlerinde, arazi yönetiminde ve akıllı şehircilik çalışmalarında kullanıldığını belirten Netcad Eş genel Müdürü Bahadır Ilgaç ise, şirketin 2021’de satışlarını yüzde 68, kârlılığını ise yüzde 74 oranında arttırdığını kaydetti.

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