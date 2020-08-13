Kraliçe arı üretip yılda 5 bin adet yurt geneline satıyor: Tanesi 50 TL

i. Kraliçe arı üretmek için titiz bir sistem kuran Erışık, tanesi 50 TL'den Türkiye genelinde yılda yaklaşık 5 bin kraliçe arı satıyor.

Mersin’in Tarsus ilçesinde dedesi ve babasından kalma arıcılık işine başlayan ve daha sonra aynı işi Niğde’de sürdüren İbrahim Erışık, 1998 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan sertifika alarak kraliçe arı üretimine ve satışına başladı. 40 yıldır mesleğin içinde olan, neredeyse Türkiye’nin her kentine kraliçe arı satışı yapan Erışık’ın işleri koronavirüs salgını döneminden sonra süt ve bal ürünlerine artan ilgiden dolayı yükseldi. Kraliçe arı üretmek için titiz bir sistem kuran Erışık, tanesi 50 TL'den Türkiye genelinde yılda yaklaşık 5 bin kraliçe arı satıyor.

DHA i. Kraliçe arı üretmek için titiz bir sistem kuran Erışık, tanesi 50 TL'den Türkiye genelinde yılda yaklaşık 5 bin kraliçe arı satıyor.

Arıcılığın insan hayatında ve doğa dengesinde çok kıymeti bir meslek olduğunu belirten Erışık, Türkiye’de bal üretiminde istenilen seviyelere gelinebilmesi için kraliçe arı üretiminin artması gerektiğine dikkat çekti.

"Yılda 4 milyon kraliçe arı üretilmeli"

Türkiye’de yaklaşık 8 milyon arı kovanı olduğunu ve bu konuda dünya sıralamasında 2’nci sırayı aldığını kaydeden Erışık, buna karşın bal rekoltesinin beklenen seviyelerde olmadığını belirtti.

DHA i. Kraliçe arı üretmek için titiz bir sistem kuran Erışık, tanesi 50 TL'den Türkiye genelinde yılda yaklaşık 5 bin kraliçe arı satıyor.

Bu durumun en önemli nedenin kraliçe arı üretiminin yetersizliği olduğunu dile getiren Erışık, "Ülkede yılda yaklaşık 300 bin kraliçe arı üretiliyor. Oysa her kovanın içinde birer kraliçe arı olması gerekir. Kovan sayımıza göre bu sayı çok düşük. Haliyle bal rekoltemiz de bizi tatmin edecek seviyede değil. Bunun tek çözümü yılda yaklaşık 4 milyon kraliçe arı üretimi yapılmasıdır" dedi.

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DHA i. Kraliçe arı üretmek için titiz bir sistem kuran Erışık, tanesi 50 TL'den Türkiye genelinde yılda yaklaşık 5 bin kraliçe arı satıyor.

GÜNDEM Amasya'da kilogramını 5 bin liradan sattığı propolisin siparişlerine yetişemiyor: 6 ülkeden sipariş aldı

"Ömrü yaklaşık 4 yıl"

Damızlık arı üretiminin artması için önemli noktaların bilinmesi gerektiğine dikkat çeken Erışık, Türkiye’de Kafkas, Karadeniz ve Anadolu olarak 3 kraliçe arı türü olduğunu kaydetti.

Kraliçe arıların ömrünün 4 yıl olduğunu ve ülkede arıcılık yapan kişilerin kovanlarında yaşlı kraliçe arıları tercih ettiğini fakat bu tercihin yanlış olduğunu belirten Erışık, bir kovandaki kraliçe arının her yıl değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Bu konuda arıcılara çeşitli eğitimlerin verilmeye başlandığını ve bu eğitimlerle birlikte üreticinin bilinçlendiğini dile getiren Erışık, şunları söyledi:

"Arıcılarımız sertifikalı üretim yerlerinden kraliçe arılarını alacaklar. Genç olanları tercih ederek ve zamanı gelince değiştirerek verimi artıracaklar. Kraliçe arılar yaşlandıkça yumurtlama verimi düşecektir. Yumurta veriminin düşmesi de kovanını gücünü azaltır. Bu nedenle arıcılar aldıkları eğitimle birlikte bal verimini yıldan yıla artırarak hızla üretmeye devam edeceklerdir. Türkiye bal üretiminde istenilen seviye ulaşacaktır."

Niğde Arıcılar Birliği Başkanı Mustafa Ünal ise arıcılara seslenerek sadece bal üretimine değil, sertifika alarak kraliçe arı üretimine de başlamaları gerektiğini belirtti.

FOTOĞRAF 9 Daha önce Dünya Arıcılar Birliği Federasyonu tarafından düzenlenen bal yarışmalarında birinci ve üçüncü olan Çelebi, Amasya'da kendi firması ve sözleşmeli arıcılarla birlikte senede yaklaşık 200 kilogram propolis üretiyor. Çelebi, kovanlardan elde ettiği propolisi çeşitli işlemlerden geçirerek sıvı, toz ve kapsül halinde satışa sunuyor. Çelebi, Kovid-19 sürecinde Çin'deki propolis üretiminin azalmasıyla İtalya başta olmak üzere 6 ülkeden sipariş aldıklarını, bazı ülkelere test ürünleri gönderdiklerini söyledi. Ülkelerden propolisi farklı alanlarda kullanılmak üzere talep aldıklarını belirten Çelebi, şunları kaydetti: Pazarda sorunumuz yok, iç pazarda ve dış pazarda gayet iyiyiz. Çin'in koronavirüs sonrasında üretimde sıkıntıya girmesiyle yurt dışından daha çok istek geldi. İtalya'dan istek var, Ürdün'den istek var. Ürdün'de hayvan yeminde kullanmak için istiyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri'nden istek var. Yine orada da atların bağışıklık sistemini güçlendirmek için istiyorlar. İspanya'dan insanlar için kapsül haline gelmiş şekilde istiyorlar. Almanya'dan toz halindeki propolisi istiyorlar. Irak ve Arabistan'a da deneme ürünleri gönderdik. Bunlara yetişmek için önümüzdeki yıllarda sözleşmeli üretimi artırıp çevre illerdeki propolisi de değerlendirmeyi düşünüyoruz. Propolis üretimini 6 yıldır yaptıklarının fakat üretim sürecinin çok zor olduğunun altını çizen Çelebi, şunları kaydetti:<br><br>Değeri yaşadığımız koronavirüsle daha da fazla anlaşılan, bağışıklık sistemini güçlendiren bu ürün, son zamanlarda daha çok tercih edilmeye başlandı. Propolisin toplanması ve arılardan almamız gerçekten zor bir süreç. Bu ürünü biz kovanlara koyduğumuz tuzaklardan alıyoruz. Arı kovana girerken mikropları kırmak için ayaklarını tuzaklara sürtüyor. Bu ürünü o şekilde alıyoruz. Aldığımız propolisi önce buzdolabını koyup donduruyoruz, ardından işlemlerden geçiriyoruz. Tarım ve Orman İl Müdürü Zekeriya Şeker de Amasya'nın flora zenginliğinden dolayı arıcılık konusunda kaliteli ürünler çıkaran bir il olduğunu ifade etti. Amasya genelinde bal arısı yetiştiriciliğinin iyi seviyede yapıldığını, yetiştiricilerin büyük kısmını yerel arıcıların oluşturduğunu söyleyen Şeker, Propolis arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladıkları çok güçlü antioksidan ve antimikrobiyal etkilere sahip tamamen doğal bir arı ürünüdür. Arılar tarafından, kovandaki mikropları yok etmek ve kovanın sterilizasyonu için kullanılır dedi. Amasya genelinde senede yaklaşık 400 kilogram civarında propolis üretildiğini vurgulayan Şeker, İlimizde propolis, arı kovanlarına konan tuzakları kazıma yöntemiyle ve kovan temizleme yöntemiyle üretiliyor. İlimizde üretim talep çoğaldıkça artıyor. Burada dünya çapında üretime hazırlanan firmalarımız var, kaliteli ürün üretiyorlar. İnşallah ilerleyen yıllarda Amasya'dan bu alanda daha çok ihracat yapacağız şeklinde konuştu. Kilogramını 5 bin liradan sattığı propolisin siparişlerine yetişemiyor Amasya'da arıcılık yapan Halit Çelebi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte daha çok rağbet gören, kilogramını 5 bin liradan sattığı propolisin siparişlerine yetişemiyor.

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