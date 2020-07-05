Noterde kartla ödemeyi sevdik: Dolandırıcılığın önüne geçildi

Adalet Bakanlığı, noterlik hizmetlerinde özellikle ikinci el araç alım satımlarında yaşanan dolandırıcılığı önleyecek "güvenli ödeme sistemi"ni hayata geçirmişti. Ayrıca aynı tarihte noterlik ücretlerinin kredi kartı ile ödenmesi imkanı da getirilmişti. Böylece noterlik hizmetleriyle ilgili ödeme aracı seçenekleri de çoğaltılmıştı.

561 BİN KARTLI İŞLEM

Türkiye Noterler Birliğinin istatistiklerine göre, sistemin hayata geçirilmesiyle birlikte bin 501 noterlikte kredi kartıyla işlem yapılmaya başlandı. Uygulamayla birlikte vatandaşların nakit taşınması zorunluluğu da ortadan kalktı. Böylece nakit taşıma nedeniyle oluşan riskler ortadan kaldırılırken, vatandaşlara da önemli kolaylık sağlanmış oldu. Uygulamanın başladığı tarihten bu yana güvenli ödeme sistemiyle birlikte noterliklerde 561 bin 88 işlem yapıldı. Söz konusu işlemlerde ise toplam 149 milyon 304 bin 496 lira ödeme gerçekleştirildi.

DOLANDIRICILIĞIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Özellikle ikinci el araç alım satımlarında dolandırıcılık olayları sık sık gündeme geliyordu. Ancak güvenli ödeme sistemi sayesinde, ikinci el araç satışından taşınmazların devrine kadar yaklaşık 9 milyon ödemeye dayalı sözleşmelerdeki aksaklıklar veya dolandırıcılık olaylarının önüne geçilmiş oldu.