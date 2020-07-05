Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Noterde kartla ödemeyi sevdik Dolandırıcılığın önüne geçildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Noterde kartla ödemeyi sevdik: Dolandırıcılığın önüne geçildi

Vatandaş noterlik ücretlerinin kartla ödenmesi uygulamasını sevdi. Nakit taşıma zorunluluğunu ortadan kaldıran uygulamanın hayata geçtiği 3 Şubat'tan bu yana 561 bin 88 işlemde toplam 149 milyon 496 lira kartla ödendi.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Adalet Bakanlığı, noterlik hizmetlerinde özellikle ikinci el araç alım satımlarında yaşanan dolandırıcılığı önleyecek "güvenli ödeme sistemi"ni hayata geçirmişti. Ayrıca aynı tarihte noterlik ücretlerinin kredi kartı ile ödenmesi imkanı da getirilmişti. Böylece noterlik hizmetleriyle ilgili ödeme aracı seçenekleri de çoğaltılmıştı.

561 BİN KARTLI İŞLEM

Türkiye Noterler Birliğinin istatistiklerine göre, sistemin hayata geçirilmesiyle birlikte bin 501 noterlikte kredi kartıyla işlem yapılmaya başlandı. Uygulamayla birlikte vatandaşların nakit taşınması zorunluluğu da ortadan kalktı. Böylece nakit taşıma nedeniyle oluşan riskler ortadan kaldırılırken, vatandaşlara da önemli kolaylık sağlanmış oldu. Uygulamanın başladığı tarihten bu yana güvenli ödeme sistemiyle birlikte noterliklerde 561 bin 88 işlem yapıldı. Söz konusu işlemlerde ise toplam 149 milyon 304 bin 496 lira ödeme gerçekleştirildi.

DOLANDIRICILIĞIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

  • Özellikle ikinci el araç alım satımlarında dolandırıcılık olayları sık sık gündeme geliyordu. Ancak güvenli ödeme sistemi sayesinde, ikinci el araç satışından taşınmazların devrine kadar yaklaşık 9 milyon ödemeye dayalı sözleşmelerdeki aksaklıklar veya dolandırıcılık olaylarının önüne geçilmiş oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin ekonomideki şahlanışını durduramayacaklar
EKONOMİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin ekonomideki şahlanışını durduramayacaklar
Abone Ol Google News
Koronavirüsü unuttular

Koronavirüsü unuttular

Ünlü eğlence mekanına 104 bin lira ceza kesildi.
16 yaşındaki Filistinli gözaltına alındı

16 yaşındaki Filistinli
gözaltına alındı

​Filistinliler, İsrail'in yasa dışı ilhak planlarını protesto etti.
Süper Lige damga vuran olay

Süper Lig'e damga vuran olay

​Antalyaspor-Başakşehir maçının 70. dakikasında ilginç an.
Başakşehir zirveyi bırakmıyor

Başakşehir zirveyi bırakmıyor

​İstanbul ekibi ligde 30. haftayı da lider tamamladı.
Ferdi attı<br>Altay kurtardı

Ferdi attı
Altay kurtardı

​Fenerbahçe sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.
Türkiye'nin 24 saati

Türkiye'nin 24 saati

Koronavirüsten 20 kişi hayatını kaybetti yeni vaka sayısı 1154.
e-YDS sonuçları açıklandı

e-YDS sonuçları açıklandı

​Sınav sonuçları, 18.35 itibarıyla ÖSYM'nin sitesinden duyuruldu.
Toplayın götürün

Toplayın götürün

Erdoğan'dan asker uğurlama törenleriyle ilgili valilere talimat.
'Aynı takımda<br>oynayacaklar'

'Aynı takımda
oynayacaklar'

​Dünyanın konuştuğu transfer iddiası.
3 kişi gözaltında

3 kişi gözaltında

Havai fişek fabrikasında yaşanan patlama ile ilgili önemli gelişme.

​Nereden geldiği belli değil, vatandaşlar dışarı çıkamıyor.

​Ateşi yüksek çıkana 3 saat içerisinde test yapıyorlar.
Fransız soykırımı<br>ile hesap bitmedi

Fransız soykırımı
ile hesap bitmedi

Müzelerde sergilenen Cezayirlilerin kafatasları ülkeye getirildi.

​Patlamada 4 kişi hayatını kaybetmişti.

​Sokak lezzetlerine yönelik konsept oluşturdu.
ATMACA'dan<br>nokta atışı

ATMACA'dan
nokta atışı

​220 km mesafedeki hedefi başarıyla vurdu.

​Asker uğurlaması altında savaş alanına çevirdiler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.