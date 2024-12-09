Nükleerde ilk hizmet ihracatı

Türkiye’nin Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde kazandığı tecrübe uluslararası sahada da ilgi çekiyor. Kısa sayılacak bir sürede nükleer enerji alanında çalışan kuruluşlar, kabiliyet ve yetkinliklerini uluslararası seviyeye yükseltti. Türkiye’nin nükleer santrallerin denetimi ve gözetimi alanında faaliyet gösteren kamu şirketi Nükleer Teknik Destek A.Ş. (NÜTED) Macaristan’daki nükleer güç santralinin denetim süreçlerinde yer alarak, nükleer alanda ilk hizmet ihracatını gerçekleştirdi. Akkuyu’dan elde edilen tecrübeleri uluslararası boyuta taşıyan Türkiye, Macaristan’da kurulumu devam eden PAKS-II Nükleer Santral Projesi ile sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz eylül ayında imzalanan sözleşme kapsamında NÜTED, santrale imalat denetim hizmeti verdi. Macar tarafıyla yeni sözleşmeler için de görüşmeleri sürüyor.





RADYASYON EMNİYETİ TALEBİ

Nükleer Düzenleme Kurumu da, faaliyete geçtiği günden bu yana diğer ülkelerdeki düzenleyici kurumlarla iş birliğini geliştirme politikasını takip ediyor. Bu kapsamda Amerika Birleşik Devletleri, Belarus, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Güney Kore, Macaristan, Rusya Federasyonu, Slovakya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin nükleer güvenlik ve radyasyon güvenliğinin düzenlenmesinden sorumlu kurumları ile iş birliği anlaşmaları imzalayarak uygulamaya koydu.





ALTI ÜLKE İSTEDİ

Bu doğrultuda, düzenleyici kurumlardan bilgi ve tecrübe edinimi yoluyla başlayan iş birliği süreçleri bugün gelinen noktada, kurum tarafından diğer kurumlara bilgi ve tecrübe aktarılan bir seviyeye ulaştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Somali, Gürcistan, Irak, Endonezya ve Etiyopya radyasyon güvenliği, radyasyondan korunma ve radyoaktif kaynakların emniyetine ilişkin NDK’den yardım talep etti.



