Yıllık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretimi ile Türkiye’nin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’unu karşılayacak Türk-Rus ortaklığındaki mega projede önemli bir aşama daha geride kaldı. Dünyanın küresel bir enerji kriziyle mücadele ettiği bir dönemde Türkiye’nin kalkınma hedefleri açısından önemli yatırımlardan biri olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1'inci güç ünitesine ait reaktör binasının dış koruma kabuğunun kurulumu tamamlandı. Reaktör binasının güçlendirilmiş betondan yapılan dış koruma kabuğu MSK-64 ölçeğine göre 9 büyüklüğüne kadar olan depremler, 60 m/s'ye kadar olan kasırgalar gibi en sert koşullara dayanacak şekilde tasarlandı.
Tamamlandığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'ü karşılayacak Türk-Rus ortaklığında inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1'inci güç ünitesine ait reaktör binasının dış koruma kabuğunun kurulumu tamamlandı.
Yapımı 104 gün sürdü
Kurulum resmen tamamlandı
9 büyüklüğündeki depreme bile dayanabilecek
Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin özellikleri neler?
Akkuyu NGS Projesi’nin teknik referans santrali, Rusya’da bulunan AES-2006 projeli Novovoronejskaya-2 Nükleer Santrali’dir.
Akkuyu Nükleer Santrali’nin tahmini işletme ömrü 60 yıl olacaktır.
Akkuyu’da kullanılacak yakıt türü hafif zenginleştirilmiş uranyum dioksittir.
Santral, deniz kıyısında yer almaktadır ve etraftaki bölgelerden 200 metreye ulaşan dağlarla ayrılır, 4.5 km’lik bir asfalt yolla D400 ‘e bağlanmaktadır.
Hangi ülkede kaç nükleer santral var?
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, 2035′e kadar dünyanın elektrik ihtiyacının yıllık ortalama yüzde 2,2, toplamda ise yüzde 70′e varan oranda artması bekleniyor. Mevcut durumda dünyada elektrik üretiminde yüzde 40,6′lık payla kömür ilk sırada bulunurken, ikinci sırada ise yüzde 22,2 ile doğalgaz geliyor. Hidrolik enerji kaynakları yüzde 16′lık payla üçüncü olduğu listenin dördüncü sırasında ise yüzde 13′le nükleer yer alıyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın verilerine göre dünyada bulunan nükleer santral ve kurulu güç miktarı ile ülkelerin ürettikleri toplam enerji içinde nükleer santrallerden elde ettikleri enerji miktarı şöyle;
Akkuyu'da NGS inşaatı 2018 yılında başladı
Türkiye ile Rusya arasında 12 Mayıs 2010'da imzalanan hükümetler arası anlaşma kapsamında Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli bölgesinde yapımı devam eden Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinin temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferans yöntemiyle katıldığı törenle 3 Nisan 2018'de atıldı. Böylece, ilk ünitenin inşasına ilişkin tam kapsamlı inşaat çalışmaları resmen başladı.
Bundan 2 yıl sonra, 8 Nisan 2020'de ikinci ünitenin inşasına başlanmasıyla çalışmaların ivme kazandığı projede, üçüncü güç ünitesine ilk beton 10 Mart 2021'de törenle dökülürken, dördüncü ve son ünitenin temeli ise 21 Temmuz 2022'de atıldı.