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Dev projede kritik eşik: Yapımı tam 104 gün sürdü 9 büyüklüğündeki depreme bile dayanabilecek

Dev projede kritik eşik: Yapımı tam 104 gün sürdü 9 büyüklüğündeki depreme bile dayanabilecek

Seda Ekinci
15:1811/11/2024, Pazartesi
G: 11/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Türk-Rus ortaklığındaki dev projede kritik eşik tamam
Türk-Rus ortaklığındaki dev projede kritik eşik tamam

Yıllık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretimi ile Türkiye’nin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’unu karşılayacak Türk-Rus ortaklığındaki mega projede önemli bir aşama daha geride kaldı. Dünyanın küresel bir enerji kriziyle mücadele ettiği bir dönemde Türkiye’nin kalkınma hedefleri açısından önemli yatırımlardan biri olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1'inci güç ünitesine ait reaktör binasının dış koruma kabuğunun kurulumu tamamlandı. Reaktör binasının güçlendirilmiş betondan yapılan dış koruma kabuğu MSK-64 ölçeğine göre 9 büyüklüğüne kadar olan depremler, 60 m/s'ye kadar olan kasırgalar gibi en sert koşullara dayanacak şekilde tasarlandı.

Tamamlandığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'ü karşılayacak Türk-Rus ortaklığında inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1'inci güç ünitesine ait reaktör binasının dış koruma kabuğunun kurulumu tamamlandı.


Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, Mersin'in Gülnar ilçesinde inşa edilen Akkuyu NGS'de önemli bir aşama daha geride kaldı. Santralin 1'inci güç ünitesine ait reaktör binasının dış koruma kabuğunun kubbesinin betonlanmasına ilişkin işlemler tamamlandı.

Yapımı 104 gün sürdü

Betonlama işleminde iki kule vinç, altı beton dağıtım bomu ve 34 beton mikser kamyonu kullanıldı.
Dört ayrı aşamada yapılan betonlama işlemi 104 gün sürdü.
Dış koruma kabuğunun bu kısmına toplam 3 bin 511 metreküp yüksek mukavemetli beton karışımı yerleştirildi.

Kurulum resmen tamamlandı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, dış koruma kabuğunun güç ünitesinin ana güvenlik sistemlerinden biri olduğunu belirterek,
"Sağlam betonarme yapı, reaktör ünitesini dış etkilerden güvenilir bir şekilde koruyacak. Dış koruma kabuğunun betonlama işleminin tamamlanması, NGS güvenliğinin bir diğer önemli unsuru olan pasif ısı giderme sisteminin kurulumuna başlamamızı sağlayacak."
ifadelerini kullandı.

9 büyüklüğündeki depreme bile dayanabilecek

Reaktör binasının dış koruma kabuğu güçlendirilmiş betondan yapıldı ve MSK-64 ölçeğine göre 9 büyüklüğüne kadar olan depremler, 60 m/s'ye kadar olan kasırgalar gibi en sert koşullara dayanacak şekilde tasarlandı.

Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin özellikleri neler?

Akkuyu, ülkemizin ilk nükleer santrali olacak.
Proje 4 üniteden oluşmakta ve her bir ünitenin gücü 1200 MWe olacak şekilde tasarlanmıştır. Yani tam olarak tamamlandığında 4800 MWe üretebilecektir.

Akkuyu NGS Projesi’nin teknik referans santrali, Rusya’da bulunan AES-2006 projeli Novovoronejskaya-2 Nükleer Santrali’dir.

Akkuyu Nükleer Santrali’nin tahmini işletme ömrü 60 yıl olacaktır.

Akkuyu’da kullanılacak yakıt türü hafif zenginleştirilmiş uranyum dioksittir.

Santral, deniz kıyısında yer almaktadır ve etraftaki bölgelerden 200 metreye ulaşan dağlarla ayrılır, 4.5 km’lik bir asfalt yolla D400 ‘e bağlanmaktadır.

Hangi ülkede kaç nükleer santral var?

Dünyada halen 30 ülkede 438 nükleer santral reaktörü enerji üretiminde kullanılırken, 42 nükleer santral inşa aşamasında bulunuyor.
Şu anda 31 ülkede aktif 437 nükleer reaktör bulunurken, 14 ülkede 68 reaktörün inşaatı devam ediyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, 2035′e kadar dünyanın elektrik ihtiyacının yıllık ortalama yüzde 2,2, toplamda ise yüzde 70′e varan oranda artması bekleniyor. Mevcut durumda dünyada elektrik üretiminde yüzde 40,6′lık payla kömür ilk sırada bulunurken, ikinci sırada ise yüzde 22,2 ile doğalgaz geliyor. Hidrolik enerji kaynakları yüzde 16′lık payla üçüncü olduğu listenin dördüncü sırasında ise yüzde 13′le nükleer yer alıyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın verilerine göre dünyada bulunan nükleer santral ve kurulu güç miktarı ile ülkelerin ürettikleri toplam enerji içinde nükleer santrallerden elde ettikleri enerji miktarı şöyle;

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın verilerine göre dünyada bulunan nükleer santral ve kurulu güç miktarı ile ülkelerin ürettikleri toplam enerji içinde nükleer santrallerden elde ettikleri enerji miktarı şöyle;​

Akkuyu'da NGS inşaatı 2018 yılında başladı

Türkiye ile Rusya arasında 12 Mayıs 2010'da imzalanan hükümetler arası anlaşma kapsamında Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli bölgesinde yapımı devam eden Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinin temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferans yöntemiyle katıldığı törenle 3 Nisan 2018'de atıldı. Böylece, ilk ünitenin inşasına ilişkin tam kapsamlı inşaat çalışmaları resmen başladı.



Bundan 2 yıl sonra, 8 Nisan 2020'de ikinci ünitenin inşasına başlanmasıyla çalışmaların ivme kazandığı projede, üçüncü güç ünitesine ilk beton 10 Mart 2021'de törenle dökülürken, dördüncü ve son ünitenin temeli ise 21 Temmuz 2022'de atıldı.



#Türkiye
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#Akkuyu NGS
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