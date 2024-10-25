Rus basını: Türkiye yeni nükleer santral için Rusya'ya teklif yaptı

Türkiye'de bir ilk olan ve Türk-Rus ortaklığında inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) yeni bir aşama daha tamamlandı. Türk-Rus harikasına toplam ağırlığı 255 ton olan rotorun montajı yapıldı. Tarihi projeyle ilgili açıklama yapan Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, rotor montajının, köprü vinç yardımıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Türkiye’nin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’unu karşılayacak proje, dünyanın küresel bir enerji kriziyle mücadele ettiği bir dönemde Türkiye’nin kalkınma hedefleri açısından önemli yatırımlardan biri olarak öne çıkıyor.