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Ekonomi Online eğitimle altın madalya kazandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Online eğitimle altın madalya kazandı

Bursa’da altın madalyalı pasta tasarımcısının canlı yayınla internet üzerinden eğitim verdiği öğrencisi 7 haftalık eğitimin sonunda Avrupa’da altın madalya kazandı.

Haber Merkezi IHA
Küçükyılmaz, kursiyerlerine butik pasta tasarımcılığı ve figür eğitimi veriyor.
Küçükyılmaz, kursiyerlerine butik pasta tasarımcılığı ve figür eğitimi veriyor.

8 yıl ziraat mühendisi olarak çalışıp çocukları olunca ara vermek zorunda kalan kadın, can sıkıntısından başladığı pasta süsleme işinde 2 altın madalya kazandı.

Şule Küçükyılmaz, uzun yıllardır mesleğine hoca olarak devam ediyor. Küçükyılmaz, kursiyerlerine butik pasta tasarımcılığı ve figür eğitimi veriyor. Bu eğitimleri kursa katılanlara veren Küçükyılmaz, ayrıca uzak şehirlerde olup kursa katılma imkanı olmayan kursiyerlere de internet üzerinden canlı yayınla kurs veriyor.

Küçükyılmaz’ın internet üzerinden verdiği 3 boyutlu pasta kursunda 7 hafta eğitim alan Ankaralı müzisyen Burçak Uysaler, gördüğü eğitimin ardından yaptığı pasta figürüyle Slovenya’da düzenlenen uluslararası pasta tasarım yarışmasında altın madalya kazandı.

İHA
Küçükyılmaz’ın kursiyerinin yanına gelmeden 7 haftalık online eğitim alıp yaptığı tasarımla altın madalya kazandığını duyanlar kulaklarına inanamıyor.

Öğrencisinin ve verdiği eğitimlerin başarısını anlatan Şule Küçükyılmaz, "9 yıldır butik pasta tasarımcılığı ve figür eğitimciliği yapıyorum. Online eğitime katılan Ankara’dan bir öğrencim, hiç yanıma gelemeden internet üzerinden canlı bağlantıyla aldığı 7 haftalık eğitimin sonunda pasta figürü yaptı. Aldığı online eğitim sayesinde yaptığı tasarımı Slovenya’da düzenlenen uluslararası yarışmada altın madalya kazandı. Eğitimin yüz yüze olması gerekmiyor. Doğru teknikleri aktarabildiğinizde online eğitimle de başarı elde edilebiliyor. Bu benim başarım olduğu kadar öğrencimin de başarısı. Bu çok gurur verici, duyan insanlar şaşırıyor. Online eğitimle görmeden, dokunmadan nasıl altın madalya kazanılır diyenler var. İlk başlarda ben de online eğitimle olabilir mi diye düşündüm, ama çok güzel sonuç aldık" dedi.

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