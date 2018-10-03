Ekonomi Ordu çikolata üssü oluyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ordu çikolata üssü oluyor

Ordu, Türkiye’nin çikolata üretim merkezi olmak için gün sayıyor. Şehirde sanayi odası ve Çalışma Bakanlığı desteğiyle başlatılan ‘butik çikolatacılık’ büyüyor. Ordu Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, “1,5-2 milyar dolar ihracatı bulunan fındıktan bu yolla 10 milyar dolardan fazla, belki 20 milyar doları bulan gelir elde edebiliriz” dedi.

Murat Palavar Yeni Şafak
Ordu, İsviçre gibi ünlü bir çikolata üretim merkezi olmak için kolları sıvadı.
Ordu, İsviçre gibi ünlü bir çikolata üretim merkezi olmak için kolları sıvadı.

Ordu, Türkiye’nin çikolata üretim merkezi olmak için gün sayıyor. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "butik çikolatacılık" eğitimi hız kesmeden devam ediyor. İsviçre’ye giden kursiyerler üretime başladı. 4 dükkan şimdiden açıldı. Yeterli sermayeyi bulamayanlar ise evde ürettikleri el yapımı çikolataları sosyal medya üzerinden satıyor. Çikolatalar, 130 liradan satılıyor.

AMAÇ FINDIK GELİRLERİNİN ARTMASI

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin, fındıktan elde edilen ihracat gelirinin çikolata gibi ürünlerle 1,5-2 milyar dolardan 10 milyar doların üzerine çıkarılabileceğini, bu kapsamda çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Şahin, şu açıklamalarda bulundu: “Fındığı eğer çikolataya katarak veya ezme olarak satarsanız elde edilen gelir çok daha fazla oluyor. Şu anda 1,5-2 milyar dolar ihracatı bulunan fındıktan bu yolla 10 milyar dolardan fazla, belki 20 milyar doları bulan gelir elde edebiliriz.” Şahin, "100 kadına çikolatacılık eğitimi verdik. Bu mezunlardan bazıları kendi işletmelerini açtı” diye konuştu.

  • Lisanslı depo hayata geçsin
  • Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkan Yardımcısı Osman Çakmak, "Fındığın en ucuza bulunduğu ülke Türkiye. r. Bizim bir an önce lisanslı depoculuğu hayata geçirip fındıkla ilgili politikaları üretip bu ürünümüze hak ettiği değere ulaştırmalıyız” dedi.
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