Otoda denklem değişti: 100 bin TL'ye varan indirimler geldi

Kur artışıyla birlikte fiyatları zamlanan otomobiller,düşüşün ardından indirime döndü. İlk indirimlerin yapıldığı sektörlerin başında gelen otomotivde, stokçuların oyununun bozuldu.

Birçok marka sıfır araç satışında indirime giderek liste fiyatına yansıttı. Önceki gün düşüşle birlikte bünyesinde Peugeot, Opel, Citroen ve DS markalarını barındıran Fransız PSA Grubu indirimleri ilk yansıtan marka oldu.

Fiyatlara yüzde 10 indirim yaptığını duyuran grubun modellerinden Opel Corsa 395 bin liradan 359 bin liraya kadar geriledi. Diğer marka ve modellerinde de aynı indirimi uygulayan grup, otomotivde indirime öncülük etmiş oldu.

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RENAULT YÜZDE 20 İNDİRİM YAPTI

Renault MAİS’te yüzde 20 indirime giderek yansıtılan zamları geri almış oldu. Renault geçen hafta 361 bin liraya çıkan Clio modeli yeni indirimle birlikte 247 bin liraya kadar geriledi. Dacia’da da Renault’la benzer oranda indirime gidildi.

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BMW VE FORD DA KERVANA KATILDI

Kur düşüşüyle BMW yüzde 17 ile yüzde 40 arasında değişen indirimlere imza attı. Ford modellerinde ise yüzde 10 ile yüzde 15 arasında değişen indirimin yapıldığı görüldü.

Türkiye’nin en çok satan markalarından ve yerli üretimi de bulunan Hyundai’de de ÖTV dilimi değişen ve kur düşüşüyle 100 bin lirayı aşan model indirimlerine imza attı. Yerli üretim i10 modelinin tamamı yüzde 80’den yüzde 50’lik ÖTV dilimine düşerken, kur artışıyla birlikte 360 bin liralardan 240 bin liralara kadar düştü. Suzuki’de de yüzde 10 civarında indirim yaptı.

FOTOĞRAF 20 Türkiye’de engelli vatandaşlara sağlanan kolaylıklardan biri de sıfır araç satın alırken yapılan ÖTV indirimi. Bu kampanya ile birlikte gündelik hayatta ulaşım problemi yaşayan engelli vatandaşların sorunları bir nebze de olsun çözülmüş oluyor. 5 yılda bir bu haktan yararlanabilen engelli vatandaşlarımız “ÖTV indirimi ile alınan engelli araç fiyatları ne kadar?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Yeni oranların Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla birlikte 2022 Sıfır engelli araç fiyatları konusunda detayları hazırladık. Yeni sınıra göre ÖTV İndirimli Engelli Araç Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte 2022 Sıfır Engelli Araç Fiyatları Listesi... ENGELLİ ARAÇLARINDA İSTİSNA 450 BİN 500 LİRAYA ÇIKTI<br>Merakla beklenen vergi dilimleri ve taşıt istisna tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı. Bununla birlikte Engelli vatandaşların almak istedikleri sıfır araç fiyatlarındaki oranda da yükselme oldu. Engelli vatandaşlar almak istedikleri otomobillere çok uygun fiyata ulaşabiliyordu. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; engellilik derecesi yüzde 90 veya üzerinde olanların taşıt alımlarında istisna tutarı 330 bin 800 liradan 450 bin 500 liraya yükseltildi. Böylece yüzde 90 ve üzeri engeli olanlar 450 bin 500 liraya kadar olan araçları ÖTV'siz alabilecek. EGEA HB Modeli 2021 Model Engelli Araç Fiyatları<br><br>EGEA HB Modeli en düşük 119 bin 500 TL En yüksek olarak ise 170 bin 800 TL olarak değişiyor. Fiyatlar araç özelliklerine göre değşiklik gösteriyor.<br>STREET 119.500 TL<br>STREET 144.500 TL<br>URBAN 125.500 TL<br>URBAN 143.800 TL<br>URBAN 150.500 TL<br>URBAN 163.100 TL<br>LOUNGE 134.800 TL<br>LOUNGE 153.100 TL<br>LOUNGE 159.100 TL<br>LOUNGE 170.800 TL EGEA SW Modeli en düşük 149 bin 800 TL En yüksek olarak ise 163 bin 800 TL olarak değişiyor. Fiyatlar araç özelliklerine göre değşiklik gösteriyor.<br>STREET 149.800 TL <br>URBAN 149.100 TL <br>URBAN 155.800 TL <br>URBAN 166.400 TL <br>LOUNGE 158.500 TL <br>LOUNGE 163.800 TL EGEA SD Modeli en düşük 108 bin 500 TL En yüksek olarak ise 166 bin 200 TL olarak değişiyor. Fiyatlar araç özelliklerine göre değşiklik gösteriyor.<br><br><br><br>EGEA SD Modeli <br>EASY 108.500 TL <br>EASY 139.100 TL <br>EASY 154.200 TL <br>URBAN 120.200 TL <br>URBAN 138.500 TL <br>URBAN 145.100 TL <br>URBAN 158.600 TL <br>LOUNGE 129.500 TL <br>LOUNGE 147.800 TL <br>LOUNGE 154.500 TL <br>LOUNGE 166.200 TL Fiat 500 Modeli <br><br>Fiat 500 Modeli'nde fiyat en düşük 133 bin 100 TL En yüksek olarak ise 146 bin 500 TL olarak değişiyor. Fiyatlar araç özelliklerine göre değşiklik gösteriyor.<br><br>CULT 133.100 TL <br>DOLCEVITA 143.100 TL <br>SPORT 146.500 TL 500C Modeli <br>DOLCEVITA 153.800 TL 500L Modeli <br><br>CROSS 160.200 TL <br>CROSS PLUS 166.800 TL 500X Modeli <br>URBAN PANDA modeli 175.800 TL <br>URBAN 117.100 TL <br>CROSS 123.100 TL <br>CROSS 4x4 140.500 TL <br>CROSS PLUS 4x4 146.500 TL Renault Engelli Araç Fiyatları 2022<br><br>Renault için tüm modellerin engelli araç fiyat listesini görebilirsiniz.<br><br>Renault Clio Engelli Araç Fiyatları <br><br>• Clio Otomatik Vites Joy 1.0 TCe: 120.900 TL<br>• Clio Otomatik Vites Touch 1.0 TCe: 130.900 TL<br>• Clio Otomatik Vites Icon 1.0 TCe: 136.900 TL Renault Kangoo Engelli Araç Fiyatları <br>• Kangoo 2021 Joy 1.5 dCi 90 bg: 118.900 TL<br>• Kangoo 2021 Touch 1.5 dCi 90 bg: 123.800 TL<br>• Kangoo 2021 Exclusive 1.5 dCi 90 bg: 125.000 TL<br>• Kangoo 2021 Combi Maxi Touch 1.5 dCi 90 bg: 128.900 TL Renault Symbol Engelli Araç Fiyatları 2021 <br><br>• Renault Symbol Joy 1.0 SCe 95 bg: 110.900 TL<br>• Renault Symbol Joy 1.5 dCi 110 bg: 115.900 TL<br>• Renault Symbol Touch 1.0 SCe 95 bg: 122.900 TL<br>• Renault Symbol Touch 1.5 dCi 110 bg: 128.900 TL<br>• Renault Symbol Touch 1.5 dCi 110 bg Easy-R: 132.900 TL Renault Megane Engelli Araç Fiyatları <br>• Megane Joy 1.3 TCe EDC 140 HP: 177.000 TL<br>• Megane Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 HP: 214.000 TL<br>• Megane Touch 1.3 TCe EDC 140 HP: 220.900 TL Renault Captur Engelli Araç Fiyatları <br>• Renault Captur Touch 1.5 Blue dCi Otomatik Dizel: 206.100 TL • Renault Captur Icon 1.3 Turbo Otomatik Benzinli: 206.100 TL<br>• Renault Captur Icon 1.3 TCe Otomatik Turbo Benzinli: 210.100 TL Wolkswagen Engelli Araç Fiyatları <br><br><br>• Volkswagen Polo Trendline 1.0 80 PS Manuel: 118.859 TL<br>• Volkswagen Polo Comfortline 1.0 TSI 95 PS DSG: 144.547 TL<br>• Volkswagen Polo Comfortline 1.0 TSI 95 PS Manuel: 124.472 TL<br>• Volkswagen Polo Highline 1.0 TSI 95 PS DSG: 152.862 TL<br>• Volkswagen Golf Impression 1,0 TSI 110 PS Manuel: 151.500 TL • Volkswagen Golf Life 1,0 eTSI 110 PS DSG: 179.660 TL<br>• Volkswagen T-Roc Highline 1.5 TSI ACT 150 PS DSG: 184.479 TL<br>• Volkswagen Passat Impression 1.5 TSI ACT 150 PS Impression DSG: 184.478 TL BMW Engelli Araç Fiyatları 2022 <br><br>En düşük BMW modellerini fiyatı 490.000 TL gibi bir fiyat olduğundan dolayı, yürürlükte olan kanun çerçevesinde BMW modellerinin birine ÖTV'siz bir şekilde sahip olma imkanı bulunmamaktadır. 440.500 TL yasal sınırın üstünde bir satış fiyatı olduğu için 2022 yılında engelli araç satışı kapsamında herhangi bir BMW modeli almanız mümkün değil. Engelli Raporuyla Araç Alma Koşulları<br><br>Tam teşekküllü bir devlet hastanesinden engel durumunun rapor olarak alınması ve engel oranının %90 ve üstü olması gerekmektedir. Engel durumu %40-90 arası ise sadece engelli kişi aracı kullanabilmektedir. %90 üstü engel durumunda üçüncü dereceye kadar yakınları tarafından bu muafiyetten yararlanılabilmektedir. Engelli olan kişi TC vatandaşı ve 18 yaş üstü olmalıdır.<br><br>%90 altı engel oranına sahip kişiler engel durumuna göre araçta aksam değişikliği yaptırarak ÖTV muafiyetinden yararlanabilirler. Ayrıca H sınıfı ehliyet almaları gerekmektedir.<br><br>Engelli aracını kullanabilecek kişilerin isimleri aracın ruhsatında yazılır, bu kişiler haricinde aracın kullanılması halinde cezai işlem uygulanmaktadır.<br><br>ÖTV muafiyeti bir araç için beş yıldır. Yani alınan araç beş yıl içerisinde değiştirilecek olunursa ÖTV vergisi ödenmek zorundadır. Ancak aracın sigorta kapsamında kullanılamaz hale geldiği, hurda raporu ile tescil edildiğinde beş yıldan önce bu muafiyetten tekrar yararlanılabilmektedir.<br> ÖTV Nedir ?<br><br>ÖTV’nin açılımı, Özel Tüketim Vergisi olup devletin vatandaşından tahsil ettiği çok sayıdaki vergi kalemlerinden birine verilen addır. ÖTV, ilk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme geldi. Daha sonra yine aynı amaç ile 2002 yılında 4760 sayılı Kanun ile kabul edildi.<br> ENGELLİ RAPORU İLE ARAÇ ALIMINDA ÖTV İNDİRİMİ NASIL HESAPLANIR?<br><br>Engelli vatandaşlar sıfır araç almak için önce fiyat araştırması yapmaktadırlar. Fiyatlar alınacak aracın modeline ve özelliklerine göre değişmektedir. Eğer fiyat hesaplaması yapmak istiyorsanız İnternet üzerinden https:otvhesapla.engelliler.gen.tr bu adrese tıklayarak hesaplama yapabilirsiniz. ÖTV İNDİRİMİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?<br><br><br>Engelli vatandaşlar sıfır araç almak isterseler, devletin düzenlemiş olduğu ÖTV indiriminden yararlanabilirler. Bunun için bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartlardan biri alınabilecek araç türleridir. İşte ÖTV Kanunu'na göre araç türleri:<br><br>1600 cm³ ya da altında motor silindir hamine sahip otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtları, ATV vb. taşıtlar (Türk Gümrük Tarife Cetveli'nde 87.03 pozisyonunda yer alanlar)<br><br>Eşya taşımaya mahsus olarak, 2800 cm³ ya da altındaki motor silindir hacmine sahip kamyonet, pick-up, panelvan vb. taşıtlar (Türk Gümrük Tarife Cetveli'nde 87.04 pozisyonunda yer alanlar)<br>Motosikletler (Türk Gümrük Tarife Cetveli'nde 87.11 pozisyonunda yer alanlar)<br><br>Bir diğeri ise engelli raporu %40 ve üzeri olan kişilerin kendi, engelli raporu %90 üzeri olan kişilerin kendi ve 3. dereceye kadar yakınlarının satın alabilmesidir. Engel sebebi dikkate alınmamaktadır. Sıfır engelli otomobil fiyatları kaç para: ÖTV İndirimli Engelli Araç Fiyatları Ne Kadar Hazine ve Maliye Bakanlığının önceki düzenlemesine göre ÖTV'den muaf olmak isteyen bir vatandaş için üst sınır, 330 bin 800 TL'ydi. Ancak son dönemde 300 bin TL'nin altında satın alınabilecek sadece bir otomobil modeli kalmıştı. TL mevduatın gündeme gelmesiyle sıfır otomobil fiyatları düşüşe geçti. Bakanlık ÖTV indirimli engelli araç alım limitini 330 bin 800 TL'den, 450 bin 500 TL'ye çıkardı. Yeni sınıra göre ÖTV İndirimli Engelli Araç Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte Sıfır Engelli Araç Fiyatları Listesi 2022 BiP'te paylaş

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