Otomotiv devinden bir ilk

ABD merkezli otomotiv devi General Motors, bu yaz başlatacağı pilot programla araç sahiplerinin, arabalarını kullanmadığı dönemlerde kiralamasını sağlayacak bir proje üzerinde çalışıyor. Habertürk'te yer alan habere göre General Motors'un Maven araç paylaşım platformu üzerinden yürütülecek projenin testlerine de yaz başında başlanıyor. Böylelikle, GM marka araç sahipleri arabalarını Maven platformuna koyarak diğer sürücülere kiralama yapabilecek ve geliri de GM ile paylaşacak.

Tam donanımlı bir işletme olma yolunda büyümeye çalışan General Motors, başarılı olduğu takdirde üretici konumundan servis sağlayıcı durumuna geçme yolunda bir adım daha atmış olacak.

Maven platformu bir süredir Uber, Lyft gibi kurumlarla çalışan kişilere ve ticari olmayan bireysel sürücülere araç kiralıyor. Buna Zipcar üzerinden gelen kısa dönemli kiralamalar da dahil ancak buradaki araçlar GM sahipliğindeki araçlar.

Yeni projede ise GM kendi portföyünde olmayan, müşterilerinin hususi araçlarını da başkalarıyla paylaşmasına olanak sağlayacak.

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