EkonomiOtomotiv devinden bir ilk
OTOMOTİV

General Motors, Airbnb modelini arabalara uyarlayacak

Otomotiv devinden bir ilk

General Motors araç sahiplerinin, arabalarını kullanmadığı dönemlerde kiralamasını sağlayacak bir proje üzerinde çalışıyor. Otomobil dünyasının Airbnb'si olarak adlandırılan projede aracı doğrudan bir otomobil üretici olduğu için Lyft, Turo gibi girişimlerden ayrışıyor. Enterprise, Hertz gibi kiralama devleri şimdiden harekete geçti.

Haber MerkeziDiğer
General Motors, Airbnb modelini arabalara uyarlayacak.
General Motors, Airbnb modelini arabalara uyarlayacak.

ABD merkezli otomotiv devi General Motors, bu yaz başlatacağı pilot programla araç sahiplerinin, arabalarını kullanmadığı dönemlerde kiralamasını sağlayacak bir proje üzerinde çalışıyor. Habertürk'te yer alan habere göre General Motors'un Maven araç paylaşım platformu üzerinden yürütülecek projenin testlerine de yaz başında başlanıyor. Böylelikle, GM marka araç sahipleri arabalarını Maven platformuna koyarak diğer sürücülere kiralama yapabilecek ve geliri de GM ile paylaşacak.

Tam donanımlı bir işletme olma yolunda büyümeye çalışan General Motors, başarılı olduğu takdirde üretici konumundan servis sağlayıcı durumuna geçme yolunda bir adım daha atmış olacak.

Maven platformu bir süredir Uber, Lyft gibi kurumlarla çalışan kişilere ve ticari olmayan bireysel sürücülere araç kiralıyor. Buna Zipcar üzerinden gelen kısa dönemli kiralamalar da dahil ancak buradaki araçlar GM sahipliğindeki araçlar.

Yeni projede ise GM kendi portföyünde olmayan, müşterilerinin hususi araçlarını da başkalarıyla paylaşmasına olanak sağlayacak.

UBER'e 30 gün yasağı
EKONOMİ
UBER'e 30 gün yasağı

UBER’in yüzde 80’i vergisiz
EKONOMİ
UBER’in yüzde 80’i vergisiz

Bu nasıl hak arama
EKONOMİ
Bu nasıl hak arama

Sahibi yurtdışına kaçan Çiftlikbank’ın 300 hayvanı Tekirdağ’da
Ekonomi

Sahibi yurtdışına kaçan Çiftlikbank’ın 300 hayvanı Tekirdağ’da

Sahibi yurt dışına kaçan ve binlerce insanın mağdur olduğu Çiftlikbank’ın 300 büyükbaş hayvanı Tekirdağ’da süt üretiyor. Tesislerdeki hayvanların, yurt dışından 3 yıl boyunca satılamaz ve kesilemez şartı ile getirildiği öğrenildi.
Beşiktaş-Bayern Münih
Spor

Beşiktaş-Bayern Münih

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, 5-0'ın rövanşında Vodafone Park'ta Bayern Münih'i ağırlıyor.
Tekirdağ'da 1,5 yaşındaki kız çocuğuna kreşte dayak iddiası
Gündem

Tekirdağ'da 1,5 yaşındaki kız çocuğuna kreşte dayak iddiası

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 1,5 yaşındaki bebeklerinin, özel kreşte dövüldüğünü iddia eden aile şikayetçi oldu. Okul yetkileri çocuğun başka bir çocuk tarafından ısırıldığını ileri sürdü.
BİM Xiaomi Mi Bluetooth hoparlör satacak
Teknoloji

BİM Xiaomi Mi Bluetooth hoparlör satacak

Perakende mağazalar zinciri BİM son dönemlerde teknoloji meraklıları için ilginç kampanyalar yaparak adından söz ettirmeyi başardı. Marketler zinciri Apple markalı ürünler, PS 4 ve iPhone X’ten sonra şimdi de Xiaomi Mi Bluetooth hoparlör satacak.
'Kızıma tecavüz etti' diyerek öldürdüğü çocuğun sonucu aileyi şoke etti
Gündem

'Kızıma tecavüz etti' diyerek öldürdüğü çocuğun sonucu aileyi şoke etti

Adana’da 8 ay önce 13 yaşındaki kıza tecavüz ettiği ve hamile bıraktığı ileri sürülerek kızın babası tarafından öldürülen çocuğun yapılan DNA testi sonucu ile bebeğin babası olmadığı ortaya çıktı. Öldürülen çocuğun ailesi ise olaya isyan ederek suçluların cezasını çekmesini istedi.

KAPAT

YUKARI