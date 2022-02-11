Ekonomi Pancar çiftçisi imzaları attı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Pancar çiftçisi imzaları attı

Sözleşmeli tarım alanlarının başında gelen pancarda fabrikalar ile çiftçiler üretim için sözleşmeleri imzalamaya başladı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkşeker’in 4 bin 252 çiftçiden yaklaşık 1,1 milyon ton pancar üretim taahhüdü aldığını söyledi. Pakdemirli, “2022 yılında pancar üretiminde yeni rekorlar bekliyoruz” dedi.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
​Pancar çiftçisi imzaları attı ​
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Pancar fiyatları ile çiftçiye sağlanan desteklere ilişkin bilgiler veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu yıla ilişkin üretim beklentilerini paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 875 liralık pancar fiyatının çiftçiler tarafından memnuniyetle karşılandığını ve pancara olan ilginin büyük oranda arttığını aktaran Pakdemirli, “Şekerde ilk defa avans alım fiyatı sene başında açıklandı. Pancar alım kesin fiyatı ise ekonomik gelişmeler ve alternatif ürün fiyatları da dikkate alınarak hasat öncesi açıklanacak. Dolayısıyla hiçbir çiftçimiz mağdur edilmeyecek” dedi.

Bekir Pakdemirli
Bekir Pakdemirli

SÖZLEŞMELERE BAŞLADIK

Türkşeker’in 35 ilde 15 şeker fabrikası ve 62 ziraat bölge şefliği vasıtasıyla pancar üretim sözleşmelerini imzalamaya başladığını açıklayan Pakdemirli, “Türkşeker 170’i teknik personel olmak üzere yaklaşık 700 kişilik ekip ile gece gündüz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar neticesinde bir hafta gibi kısa bir sürede 409 köyde, 4 bin 252 çiftçiden yaklaşık 1,1 milyon ton pancar üretim taahhüdü alınarak sözleşmeler imzalandı” bilgisini paylaştı.

YENİ REKOR BEKLİYORUZ

Sonbahar yağışlarının geçen yılki yağışlarının üzerinde gerçekleştiğine dikkati çeken Pakdemirli, kışın ise bol kar yağışlı geçtiğini ve sonrasında bereketli yağmurlar beklediklerini ifade etti.

Pakdemirli, “Meteorolojik veriler bu sene pancar üretiminde geçen yıla göre daha az su sorunu yaşanacağını müjdeliyor. Beklenen iklim koşulları oluştuğunda 2022 yılında pancar üretiminde yeni rekorlar bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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