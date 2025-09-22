Penta Teknoloji ve NetApp yeni bir iş birliğine imza attı

“Penta Teknoloji olarak 35 yıldır müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını en yeni teknolojilerle buluşturuyoruz. Bugün geldiğimiz noktada verinin doğru yönetimi ve işlenmesi şirketlerin geleceğini şekillendiren en önemli faktör haline geldi. NetApp, Inc. ile yaptığımız bu stratejik ortaklık, müşterilerimize yalnızca güçlü bir veri depolama çözümü değil, aynı zamanda geleceğin iş yapış biçimlerine uyum sağlayacak esnek ve akıllı bir altyapı sunacak. NetApp, Inc.’in sunduğu yapay zekâ destekli veri yönetimi, siber dayanıklılık ve uygulama çevikliği sayesinde iş ortaklarımızın iş modellerini daha güvenli, daha hızlı ve daha verimli hale getirmelerine katkı sağlayacağız. Bu iş birliği, Penta Teknoloji’nin teknoloji ekosistemine kattığı değeri artırırken, Türkiye’deki şirketlerin dijital dönüşüm yolculuklarını da hızlandıracak.”