Radarda yüksek gelirli kentler var

Son dönemde yeniden hareketlenen inşaat sektörüne bir umut da adrese dayalı nüfus kayıt sonuçlarından geldi. Verileri masaya yatıran müteahhitler, araştırma departmanlarına orta yaşta atak yapan illeri araştırmaları talimatı verdi. Türkiye’de 2018 yılında 32 olan ortanca yaş, 2019 yılında 32,4’e yükseldi. Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 31,4’ten 31,7’ye, kadınlarda ise 32,7’den 33,1’e yükseldiği görüldü. Orta yaşın kaliteli yaşama isteği içinde olduğunu dile getiren birçok müteahhit, bunu İstanbul’da bulamayanların Anadolu’ya göç ettiğini bunun da şehirlerde orta yaş istatistiğini değiştirdiğini söyledi.

DENİZE KIYISI OLAN ŞEHİRLER ÖNE ÇIKTI

Eyüp Akbal

Ortanca yaşın illere göre dağılımına bakıldığında, Sinop’un 40,8 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip olduğu görüldü. Sinop’u 40,2 ile Balıkesir ve 39,9 ile Giresun izledi. Diğer iller de Kastamonu, Artvin, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Bartın, Zonguldak, Muğla, Ordu, Aydın ve İzmir olarak devam ediyor. Bu illerin en büyük ortak özelliği ise denize kıyısı olması. Çantaya şimdiden orta yaş nüfusunun yoğun olduğu illeri yerleştirdiklerini belirten Fuzul İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, bu ayrıntının önemli olduğunu söyledi. Akbal, “Orta yaş eğlenmeyi ve kaliteli yaşamayı istiyor. İstanbul eğlence ve kültürel anlamda istekleri karşılayabiliyor ama kaliteli hayat İstanbul’da pahalı. Deniz manzaralı bir eve 25-50 yaş arasındaki orta yaşın ulaşması kolay değil. Bu nedenle de İstanbul’dan diğer şehirlere göçler başlamış durumda. Bugün denize kıyısı olan birçok ilimizde ev sahibi olmak çok daha uygun. Biz de şimdi olmasa da ileride denize kıyısı olan yerlerde projeler geliştirebiliriz” dedi.

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BU YAŞ GRUBU BORCUNA SADIK

Ziya Yılmaz

Orta yaş grubunu yakından takip eden bir diğer şirket de Dap Yapı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, bunun adeta bir şirket politikası olduğunu söyledi. Yılmaz, “Bizim şirket olarak en büyük politikamız zaten genç ve orta yaş. 15-16 senedir 25 ile 50 yaş aralığındaki kişilerin talep ve isteklerine yönelik konutlar üretiyoruz. İzmir’e proje yapmamızın da en büyük etkeni yine şehrin orta yaş nüfusunun yüksek olması ve genç nüfustan göç alması. Nitekim burada yaptığımız projenin olumlu geri dönüşlerini de alıyoruz. Orta yaş borcuna sadık ve ödemelerde de sorun yaşatmıyor. Çantamıza orta yaşta sıçrama yapan illeri aldık. Buralarda araştırma yapıp proje yapmaya uygun olan şehirlerde imzamızı atabiliriz” bilgisini verdi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM FIRSATI VERİYOR

Orta yaşın yükseldiği illerde kentsel dönüşümün de hızlanabileceğine vurgu yapılıyor. Ağra Dönüşüm Yönetim Kurulu Başkanı Mimar Nihat Şen, “İzmir Otobanı ve Çanakkale Köprüsü gibi yeni yatırımlar şehirleri birbirine yakınlaştırdı. Nitekim bu hatlarda kentsel dönüşüm çalışmalarının hız kazandığını da söyleyebiliriz” dedi.

Ancak orta yaşın olduğu illerde fırsat bulunmadığına vurgu yapanlar da var. Bunlardan biri de Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkan Yardımcısı Mimar Ahmet Erkutoğlu. Erkutoğlu gerekçesini de şöyle açıklıyor: “Çünkü bu yaş gruplarındaki insanlar o ilde ikamet eden insanlar ki bu insanlar yeni bir konut almaktan ziyade mevcut konutlarında yaşamayı tercih ediyorlar. Ya da yatırım aracı olarak gayrimenkulü düşünmüyorlar. Diğer bir grup ise İstanbul’dan uzaklaşıp kendi memleketlerine geri dönenler ya da yazlık bölgelere yerleşenler. Bu kitle de büyük bir grubu oluşturmuyor. Evet, yeni konut ihtiyacı var ama bu o bölgeye ciddi bir canlılık getirecek kadar değil.”

Lüks konuta talep yok

Müteahhitler İstanbul’a ilginin de her zaman üst sıralarda olacağına dikkat çekiyor. Ancak İstanbul’a yapılacak yeni projelerde fiyatların daha ulaşılabilir olmasına özen gösterileceği dile getiriliyor. Doğru lokasyonlarda, doğru ve uygun fiyatlı projelerin hız kazanacağına işaret eden müteahhitler, İstanbul’da da bu kriterlere uygun projeler geliştirenlerin satışta başarıyı yakalayacağını söylüyor. Lens Yapı Yönetim Kurlu Üyesi Mert Kutlu da İstanbul’da artık lüks konutun yapılmadığını belirtiyor. Kutlu, “İstanbul’da artık lüks konutta durma noktasına gelindi ve uygun fiyatlı konut projeleri üretmek birçok firma için zorlaştı. Bu yüzden firmalar yeni gelişen illere rotalarını çevirmeye başladılar. Orta yaş grubunun konut alabilmesi için de ancak uygun fiyatlı projelerin üretilmesi gerekiyor" diye konuştu.