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Ekonomi Rekor kira 9 metrekareye haftalık 8 bin 890 TL
EMLAK

Rekor kira: 9 metrekareye haftalık 8 bin 890 TL

Kuşadası’nda Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkarılan 9 metrekarelik dondurma tezgahına haftalık 8 bin 890 TL rekor teklif verildi. 9 metrekarelik dondurma tezgahı için haftalık verilen rekor fiyat aylık olarak hesaplandığında 38 bin 523 TL’ye, yıllık olarak hesaplandığında da 462 bin 280 TL’ye çıkıyor.

Haber Merkezi IHA
Dondurma tezgahı
Dondurma tezgahı

Kuşadası Çakabey Ortaokulu’nun arkasındaki mal müdürlüğüne ait bahçe içerisindeki 9.36 metrekare alan dondurma tezgahı olarak Kuşadası Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkarıldı.

5 FİRMA KATILDI

Kuşadası Milli Eğitim Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen ve büyük çekişme içerisinde gerçekleşen ihaleye 5 firma katıldı. 1260 TL’den muhammen bedelle başlayan ve 3 tur süren ihalede 5 kişi önce kapalı teklif usulüyle fiyat verdi.

İhaleye çıkılan okul bahçesi

HAFTALIK 8 BİN 890 TL

Üç turun sonunda 9 metrekarelik alan için yapılan ihalede en yüksek teklif haftalık 8 bin 890 TL’ye ulaştı. 9 metrekarelik dondurma tezgahı için haftalık verilen rekor fiyat aylık olarak hesaplandığında 38 bin 523 TL’ye, yıllık olarak hesaplandığında da 462 bin 280 TL’ye ulaştı.

RUHSAT VERİLMEYECEK

Bu arada, açık alan olan ve imar planında bahçe olarak gösterilen bir yerin ihaleye çıkarılması Kuşadası Belediyesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında tartışmaya neden oldu. İmar planında bahçe olan bir yerin ticari olarak ihaleye çıkarılmasına tepki gösteren Kuşadası Belediyesi, ihaleden önce Kuşadası Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bir yazı yazarak, teknik ve hukuki olarak ihaleye çıkarılan yere işletme ruhsatının verilmesinin mümkün olmadığını belirtti.

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