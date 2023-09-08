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Ekonomi

Rekortmen BIST 100 endeksi yatırımcısını yüzünü güldürüyor: Ağustos ayında en çok kazandıran oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayında en yüksek reel getiri sağlayan finansal yatırım aracının BIST 100 endeksi olduğunu açıkladı. BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 35,73, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 33,47 ile en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Kenan Biter
11:10 . 8/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustosa ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı.


Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %10,56, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %7,32 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Amerikan Doları %3,91, mevduat faizi (brüt) %3,97, külçe altın %4,36, Euro %5,18 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %10,44 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde; Amerikan Doları %6,73, mevduat faizi (brüt) %6,78, külçe altın %7,17, Euro %7,96 ve DİBS %13,06 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.


BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %35,73, TÜFE ile indirgendiğinde ise %33,47 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %27,14, TÜFE ile indirgendiğinde ise %28,35 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.


Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %23,22, TÜFE ile indirgendiğinde ise %17,85 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %33,74, TÜFE ile indirgendiğinde ise %36,62 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.


Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde gerçekleşti


Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %74,15, TÜFE ile indirgendiğinde ise %63,71 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.


Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın %10,17, Euro %7,84 ve Amerikan Doları %0,13 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) %22,07 ve DİBS %31,71 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın %3,56, Euro %1,37 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %5,88, mevduat faizi (brüt) %26,74 ve DİBS %35,81 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.



#BIST 100 endeksi
#Türkiye İstatistik Kurumu
#TÜİK
#Borsa
#Kenan Biter
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