Resesyon kabusu hızla yayılıyor: Dünyanın üçte birini etkileyecek

Hollanda ekonomisi, yılın ilk çeyreğinin ardından ikinci çeyrekte de küçülerek resesyona girdi.





Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), 2023 yılı ikinci çeyrek büyüme oranlarına ilişkin öncü verileri yayımladı.





Verilere göre, ilk çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 daralan Hollanda ekonomisi, ikinci çeyrekte de yüzde 0,3 küçüldü.

Böylece Avrupa'nın en önemli ekonomileri arasında yer alan Hollanda, durgunluğa, yani resesyona girmiş oldu.





Hollanda'da mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2023'ün ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 0,3 azaldı.





Tüketici harcamaları ve ihracattaki gerileme nedeniyle Hollanda, Kovid-19 salgınının başından beri ilk defa resesyona girdi.





Ülkede gıda ve enerji fiyatlarındaki artış enflasyonu hızla yükseltmiş, ekonomik faaliyetleri yavaşlatmıştı.





IMF: Dünyanın üçte biri bu yıl resesyon yaşayacak





Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva bu yıl ülkelerin üçte birinin resesyonda olacağını söyledi.





ABD, Avrupa Birliği ve Çin’deki ekonomik yavaşlama nedeniyle 2023’ün bir önceki yıldan daha zor geçeceğini belirten Georgieva, “Resesyonda olmayan ülkelerde de yüzlerce milyon kişi ekonomik olarak zor bir dönem yaşayacak” dedi.





Küresel ekonomi Ukrayna’daki savaş, artan enflasyon, yükselen faizler ve Çin’deki Covid-19 salgını gibi pek çok olumsuz faktörle karşı karşıya. Merkez bankalarının enflasyonu dizginlemek için faiz artırması, yatırımları ve tüketimi azaltıcı etki gösteriyor.





IMF Ekim ayında 2023 küresel büyüme beklentisini azaltmıştı. ABD’deki CBS kanalına konuşan Georgieva, önümüzdeki aylarda Çin ekonomisinin de zorlanacağını söyledi.





İngiliz ekonomisinde de resesyon endişesi arttı





Britanya'nın en eski bağımsız ekonomik araştırma enstitüsü olarak bilinen Ulusal Ekonomik ve Sosyal Araştırma Enstitüsü'nün analizine göre Brexit, Covid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna savaşının tetiklediği enflasyonu düşürmek için para politikasında görülen sıkılaşma, İngiliz ekonomisini olumsuz yönde etkiledi.





Bu gelişmelerin etkisiyle, İngiliz ekonomisinin bu yıl yüzde 0,4 ve 2024'te yüzde 0,3 büyümesi beklenmesine rağmen, ekonomik görünüme ilişkin belirsizlikler yüksek kalmaya devam ediyor.





2024 işaret edildi





Söz konusu belirsizliklere bağlı olarak ekonominin bu yıl sonunda daralma ihtimali ortaya çıkarken, 2024 sonunda yüzde 60 riskle resesyona girebileceği öngörülüyor.





Ülkede enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 5,2 ve 2024 sonunda yüzde 3,9'a gerileyebileceği ancak 2025'e kadar hedeflenen yüzde 2 seviyesinin üzerinde kalacağı tahmin ediliyor.





Hali hazırda yüzde 6,9 olan çekirdek enflasyonun yüksek seyretmeye devam etme riski ise manşet enflasyonun beklenenden yüksek kalma ihtimalini artırıyor.





ABD'de resesyon ihtimali yüzde 50





Ulusal İşletme Ekonomisi Birliği (NABE) tarafından yapılan ve 30 Haziran-12 Temmuz arasında gerçekleşen ankete katılan ekonomistler, ABD ekonomisinin 12 aylık dönemde resesyona girme olasılığını yüzde 50 veya daha altında olarak görüyor.





İstihdam piyasasında güçlü seyrin devam etmesi ve temel enflasyon rakamlarında görülen yavaşlama, resesyon beklentisinin gerilemesinde etkili oldu.





Anket, son aylarda resesyonun başlayacağına dair beklentileri olan ekonomistlerin görüşlerinin değiştiği sinyali veriyor.





Birçok farklı sektörden katılımcıların yer aldığı anket ayrıca firmaların kârlılıklarında artış beklediğini gösterdi.



















