Riva’nın çehresi yatırımlarla değişiyor

Son dönemde gayrimenkul piyasasında alım ve satımda gerek yüksek faiz, gerekse inşaatların tamamlanamama riski gibi nedenlerle ufak çaplı bir yavaşlama söz konusu. Parası olan vatandaş da bu dönemde yatırımını gayrimenkul yerine yüksek getiri sunan alternatif yatırım araçlarında değerlendiriyor. Ama hikayesi olan bölgelerde ve ekonomik gücü yüksek olan müteahhitlerde durum biraz farklı. Tıpkı hikayesi olan Riva ve gücünü köklü sanayi geçmişiyle pekiştiren Yılmaz İnşaat gibi. Evet bu iki unsur, Emlak Konut GYO güvencesiyle Galatasaray’ın Riva arazisinde birleşince inşa edilen “Düşler Vadisi Riva” projesinde satışlar hiç durmadı. Bunu biz değil rakamlar dile getiriyor. Biz de bu hafta gayrimenkul köşesinde son dönemde satışların arttığı ‘Düşler Vadisi Riva’ projesine yer verdik.

BÜROKRASİ VE SANAT CAMİASINDAN İLGİ VAR

Projeye ilginin yüksek olduğunu belirten Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz, müşteri portföyünün genelde oturmak için gelip ev baktığını söyledi. Projeye ABD ve Avrupa’da yaşayan öğretim görevlisi ve işadamı gibi yüksek profüllü Türklerden de hatırı sayılır müşteri kitlesi oluştuğu dile getirildi. Yılmaz, “Brokrasi ve sanatçı çevresinden de çok ciddi talep alıyoruz. Galatasaray camiasından da ev alanlar var” dedi. Nitekim Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek ve 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği (GSYİAD) üyeleri de projeden ev alan isimler arasında yer aldı. Genç ailelerden de projeye yüksek ilgi oluştu.

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GOLF MERAKLILARI ÖZEL SOKAK İSTİYOR

Bölgenin İstanbul’da şehir merkezine çok yakın bir lokasyonda yer alması, golf sahası ve Riva Kanal projesi gibi yeni yatırımlar da projeye olan ilgiyi artıran diğer unsurlar olarak dikkat çekiyor. Golf sahasının kesinleşmesiyle projeye gelen ve hep beraber ev alalım burada bir golf sokağı oluşturalım diyen İstanbul Golf Kulübü üyesi 20-25 kişi de şimdiden “Düşler Vadisi Riva” projesini markajına almış durumda. Hakan Yılmaz, golf sahasının inşaatının başlamasıyla birlikte projeden ev almak isteyen kişilerin daha da artacağını dile getiriyor.

5 AYDA 70 VİLLA SATILDI

Proje toplamda 3 etapta bin 500 villadan oluşuyor. İlk etapta bulunan 500 villanın 309 tanesi 5 ay önce satışa çıktı. Bunun da 70 tanesiyle sözleşme imzalandı. Bunun yanı sıra 50’ye yakın da opsiyon ve kaparo alınan villalar var. Satışa ilk etapta büyük metrekareli villalar yerine 2+1, 3+1, 4+1 tipi villaları çıkardıklarını belirten Yılmaz, “Ancak ilk etapta yer alan ve bizim hemen satışa çıkarmayı düşünmediğimiz 6+1 ve 5,5+1 tipi 15 tane büyük metrekareli villalarımıza daha çok talep geldi. Böyle olunca biz bunların 11 tanesini satmış olduk” bilgisini verdi. Büyük villaların kendine özel havuzu ve 1 dönüm bahçesi bulunuyor. Satış fiyatı 5 milyon lira civarında. Projede en düşük villa fiyatı ise 1 milyon 100 bin liradan başlıyor.

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İçinde küçük klinik olacak

Proje, farklılıklarıyla da dikkat çekiyor. 1 milyon 157 bin metrekare üzerinde geliştirilen villa projesinin içinde 70 bin metrekare park ve 207 bin metrekare özel orman alanı ile birlikte doğal su kaynakları bulunuyor. Sıfır katı atık, biyolojik gölet, gri su ve engelli dostu projenin içinde bir de küçük klinik planlanıyor. Proje sakinlerine acil durumlarda desek vermesi için düşünülen klinik için görüşmeler de başladı. İnşaat ise hafriyat aşamasına geldi. Alt yapı çalışmalarının da devam ettiğini belirten Hakan Yılmaz, “İmalatımızı hiç durdurmadık. 2,5 sene içinde proje tamamen bitmiş olacak” bilgisini verdi.