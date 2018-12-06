Ekonomi Romanyada Renaulta parça üretecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Romanya’da Renault’a parça üretecek

Türkiye otomotiv sanayisinin önde gelen şirketlerinden Coşkunöz Metal Form ile İtalyan Magnetto ortaklığında kurulan Coşkunöz MA, globalde yeni yatırımlarla üretim atağına geçiyor.

Şuayip Alabay Yeni Şafak
Tesiste 37 milyon avro başlangıç cirosu hedefleniyor.
Tesiste 37 milyon avro başlangıç cirosu hedefleniyor.

Romanya’da 20 milyon avroluk yatırım ile kurulacak olan üretim tesisinde gövde grubu presli ve rollform sac parçaları üretilecek. Dragasani’de yaklaşık 13 bin metrekarelik kapalı alanda devreye alınacak üretim tesisinde, transfer ve progresif presler, robotik punta, gazaltı kaynak ve rollform prosesleri ile üretim gerçekleştirilecek. Tesiste 37 milyon avro başlangıç cirosu hedefleniyor.

Abdullah Saner

ÜRETİM 2020’DE BAŞLAYACAK

Tesiste dünya otomotiv devi Renault’un piyasaya süreceği DACIA 52SQR modeli için parça üretimi yapılacak. 2019 yılında üretim bandının deneme amaçlı aktif olacağı tesis, 2020 yılında seri üretime geçtiğinde 1.fazda yıllık 27.000 ton çelik işleme kapasitesine ulaşacak. Yapacakları yatırımı dün Bursa’da duyuran Coşkunöz Metal Form Genel Müdürü Abtullah Saner; “Coşkunöz Metal Form’un yetkinliklerini, başarılı mühendislik geçmişimizi ve sektör deneyimimizi İtalyan Magnetto Automotive markası ile bir araya getirdik. 2002 yılında Coşkunöz MA’yı otomotiv yan sanayinin ihtiyacını karşılamak üzere kurduk. Romanya’ya toplam 20 Milyon Euro’luk bir yatırım gerçekleştiriyoruz. Romanya’daki tesisimizde Renault ile 2020’de başlamak üzere 8 yıllık üretim anlaşmasına vardık” dedi.

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