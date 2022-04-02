Rusya'dan Avrupa'ya 15 gün süre verdi

Batının ekonomik yaptırımlarına 'doğal gaz satışını Ruble'ye bağlayarak cevap veren Rusya, dediğini yaptı. Rus enerji şirketi Gazprom, 1 Nisandan itibaren sevk edeceği doğal gazın ödemelerini Ruble olarak kabul edeceğini dost olmayan ülkelerin alıcı şirketlerine resmi bir yazıyla ilettiğini açıkladı. Gazprom’dan yapılan açıklamada, bugünden itibaren tüm sevkiyatlarda ödemelerin ruble ile alınacağı belirtildi.

Dmitriy Peskov

GAZPROMBANK’TA HESAP ZORUNLULUĞU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “dost olmayan ülkelere” doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçilmesine yönelik kararnameyi önceki gün imzalamıştı. Kararnameye göre, Rus gazı alan ilgili ülkelerin, Gazprombank’ta hesap açması ve ödemeleri bu bankaya yatırması gerekiyor.

Ruble ile yapılması şart koşulan ödeme sürecinin nasıl işleyeceğiyle ilgili açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, alıcıların Cuma günü sonu itibariyle ruble ile ödeme yapacaklarını teyit etmemiş olmaları halinde bunun doğal gaz tedarikinin hemen kesilmesiyle sonuçlanmayacağını ifade etti. Peskov “Şu anda devam eden teslimatların ödemesi bugün yapılmayacak. Ayın ikinci yarısında, Nisan’da veya Mayıs ayının başında yapılacak” dedi.

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