Ekonomi Rusyadan petrol fiyatlarına ilişkin açıklama Acil önlem gerektiren bir durum yok
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya'dan petrol fiyatlarına ilişkin açıklama: Acil önlem gerektiren bir durum yok

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "Omicron" varyantı nedeniyle petrol piyasalarında acil önlem alınmasını gerektiren bir durum görmediklerini söyledi.

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Haber Merkezi AA
Rusyadan petrol fiyatlarına ilişkin açıklama: Acil önlem gerektiren bir durum yok
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni varyant nedeniyle petrol piyasalarında yaşanan fiyat dalgalanmalarını değerlendirdi.

Konuya ilişkin piyasa değerlendirmeleri yaptıklarını belirten Novak, "Farklı ülkelerde çeşitli kısıtlayıcı önlemler uygulanabilir. Durumun nasıl gelişeceğini, talebin nasıl etkileneceğini dikkatle izlememiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Piyasada şu anda bir sorun görmediklerini vurgulayan Novak, "Acil önlem alınmasını gerektiren bir neden görmüyoruz. Acele kararlar vermeye gerek yok." diye konuştu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun Rusya ile piyasalardaki gelişmelerle ilgili temas kurmadığını belirten Novak, grubun bir sonraki toplantısının 2 Aralık'ta gerçekleştirileceğini anımsattı.

Cuma günü 81,65 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 71,59 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,90 artışla 74,38 dolardan işlem gördü.

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