Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov, Türkiye'ye hayran kaldı: Çok ilginç bir sistem geliştirildi

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, geçen hafta Antalya'da birçok ülkeden büyükelçinin katılımıyla düzenlenen "Yeniden Keşfet" etkinliğinde anlatılan, Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesindeki normalleşme sürecinde sunacağı turizm hizmetlerini ve Güvenli Turizm Belgelendirme Sistemi'ni değerlendirdi.
"Türk tarafının, turist akışını sürdürme ve tatile gelen turistlerin sağlık ve güvenliğini sağlama çabalarından etkilendim." diyen Yerhov, bu bağlamda, havalimanları, oteller ve diğer turistik mekanlarda çok fazla çalışmanın yapıldığına dikkati çekti.
AA
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov açıklama yaptı.
Yerhov, Türkiye'nin, "Güvenli Turizm Sertifikasyonu" için çok ilginç bir sistem geliştirildiğinin altını çizerek şu değerlendirmelerde bulundu: "Bu sistemi, başka ülkelerin de öğrenmesinin kayda değer olduğunu düşünüyorum. Deniz ve güneş, her zaman olduğu gibi hoş ve gönül okşayıcı. Uçuşların yeniden başlaması ve Rus turistlerin Türkiye'ye gelmesiyle ilgili mesele üzerinde, Rus ve Türk yetkilileri sürekli temas halinde çalışıyor."
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin, Avrupa'da güvenli turizm belgelendirme sistemini hayata geçiren ilk ülke olduğunu açıklamıştı.
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Büyükelçiler ve yabancı gazeteciler "güvenli turizm" için Antalya'da buluştu
Türkiye'de görev yapan 50 büyükelçi ve diplomatik misyon temsilci ile çok sayıda yabancı gazeteci, geçen hafta Antalya'da düzenlenen ve Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesindeki normalleşme sürecinde sunacağı turizm hizmetlerinin anlatıldığı "Yeniden Keşfet" tanıtım etkinliğine katılmıştı.
Kültür ve Turizm Bakanlığının organize ettiği etkinlik kapsamında basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'ye gelen bütün turistlerin, güvenli ve hijyenik koşullar altında tatillerini geçirerek ülkelerine güvenli dönmesi için çalıştıklarının altını çizmişti.
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Güvenli tatilde Antalya ilk sıraya yerleşti
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un imzasıyla, Kovid-19'a ilişkin kontrollü normalleşme sürecinde turizm faaliyetlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla konaklama tesislerinde alınacak önlemlere ilişkin genelge yayımlandı.
Buna göre, turizm işletmeleri, faaliyetleri sırasında ilgili kamu kurum veya kuruluşları tarafından ilan edilen tedbirlere tam olarak uyacak.
İşletme genelinde Kovid-19 ve hijyen kurallarını ve uygulamalarını kapsayan bir protokol hazırlanacak. Protokol; düzenli aralıklarla değerlendirilecek, uygulamada karşılaşılan sorunlar, getirilen çözümler ve kamu kurum veya kuruluşlarınca uygulamaya konulan tedbirler dikkate alınarak güncellenecek. Protokol kapsamında, hastalık belirtileri gösteren müşteriye personelin yaklaşımı ve uygulanacak işlemler de tanımlanacak.
Genel kullanım alanlarına ilişkin sosyal mesafe planı hazırlanacak. Misafir kabulünde Kovid-19 tedbirleri ve uygulamalarına ilişkin yazılı bilgilendirme ve tesis genelinde misafirin ve personelin kolayca görebileceği yerlerde, uygulanan ve uyulması gereken kurallara ve sosyal mesafelere ilişkin görsel bilgilendirme yapılacak. Sıra oluşabilecek her yerde sosyal mesafe işaretlemeleri yapılacak.
Hastalık şüphesi gösteren misafir veya personelin belirlenmesi halinde yetkililere haber verilecek, hasta, sağlık kuruluşunca devir alınıncaya kadar izole edilecek ve hizmetleri güvenlik tedbiri alınmış personelce sağlanacak.
Kovid-19 teşhisi konmuş ise, konaklamanın sona ermesinden sonra müşteri odası standartlara uygun malzeme ile dezenfekte edilecek ve havalandırılması sağlanacak.
Konaklama tesisleri, sosyal mesafe kuralları korunarak belirlenmiş kapasitede misafir kabulü yapacak. Misafirlere tesise girişte termal kamera veya temassız ateş ölçümü uygulamaları yapılacak, dezenfeksiyon halıları (paspasları) ve el dezenfeksiyon imkanı sağlanacak.
Misafirlere verilmek üzere maske ve eldiven gibi kişisel koruyucu ekipman bulundurulacak. Misafirlerden son 14 gün içerisinde bulunduğu yerlerde, varsa kronik rahatsızlıklarına ve Kovid-19 geçirip geçirmediklerine ilişkin bilgilendirme istenecek. Müşteriden mümkün olduğunca, temassız ödeme alınacak. Asansörlerin sosyal mesafe kurallarına uygun kullanımına ilişkin asansör içi yer işaretleri ve yazılı bilgilendirme yapılacak.
Yemek, toplantı, oturma, gösteri, oyun, pasta, konferans salonlarıyla çok amaçlı salonlar, lobi, resepsiyon, eğlence, animasyon alanları, bar, diskotek, satış üniteleri, açık alanlarda yer alan oturma, bekleme, yeme-içme düzenlemeleri ile havuz çevresi ve kıyıda bulunan gölgelikler ve şezlong grupları dahil tüm genel kullanım alanları sosyal mesafe planına uygun düzenlenecek
Aynı odada konaklayan veya aynı aileden olan misafirlerin genel mahal kullanımlarında birbirleri ile sosyal mesafe şartı aranmayacak. Tesisler içerisinde çocuklara ayrılmış oyun odaları, çocuk kulübü, lunapark, oyun bahçesi ve alanı gibi üniteler hizmete açılmayacak.
Genel kullanım alanlarının ve genel müşteri tuvaletlerinin girişlerinde, geniş genel kullanım alanlarının farklı yerlerinde el dezenfektanı veya antiseptiği bulundurulacak. Genel tuvaletlerin giriş kapıları mümkünse otomatik kapı sistemi olarak düzenlenecek. Düzenlenememesi halinde uygun şekilde paravan konularak giriş kapıları açık tutulacak.
Jimnastik ve spor salonu gibi ünitelerin hizmete açılması halinde güvenli kullanımının sağlanabilmesi için rezervasyon sistemi uygulanacak, aynı anda kullanacak kişi sayısı ve süresi sınırlandırılarak, her kullanımdan sonra standartlara uygun hijyen malzemesi ile kullanım alanları ve ekipmanlar temizlenecek.
Bu alanlarda sabun, şampuan, duş jeli gibi ürünler tek kullanımlık olarak misafire sunulacak. Hamam, sauna, masaj üniteleri gibi SPA üniteleri Sağlıklı Turizm Sertifikası bulunmayan tesislerde hizmete açılmayacak.
Plaj ve havuz havluları kapalı poşetler içinde veya görevli personel tarafından misafir kullanımına sunulacak.
Yemek servisi verilen masalar arası mesafe 1,5 metre, yan yana sandalyeler arası 60 santimetre olacak şekilde düzenlenecek. Servis personeli, servis esnasında mesafe kurallarını korumaya ve temastan kaçınmaya özen gösterecek.
Açık büfe uygulaması yapılması halinde açık büfenin misafir tarafına, misafir erişimini engelleyecek şekilde bariyer yapılacak, servis, mutfak personeli tarafından sunulacak.
Genel kullanım alanlarında yer alan çay, kahve makinesi, su sebilleri, içecek makinesi gibi araçlar kaldırılarak, misafirin servis elemanı aracılığıyla hizmet alması sağlanacak.
Yemek masaları, sandalyeler, servis malzemeleri, şeker, tuz, baharat, peçete, menü gibi malzemelerin her misafir kullanımından sonra alkol bazlı ürünlerle hijyen temizliği yapılacak.
Personelin düzenli sağlık kontrolü yapılacak, birlikte yaşadığı kişilerin Kovid-19 açısından izlenebilmesi için personelden periyodik bilgi alınacak. Tüm personele salgın ve hijyen konusunda özel eğitim verilmesi sağlanacak. Personel girişinde termal kamera veya temassız ateş ölçümü uygulamaları, dezenfeksiyon paspasları, el dezenfeksiyonu veya antiseptiği bulundurulacak. Personele, çalışma yerine, misafirler ve ortamla temasına uygun maske, cerrahi maske, eldiven, siperlik gibi kişisel koruyucu donanımla ile el dezenfeksiyonu sağlanacak, kullanımı izlenecek.
Personel kıyafetlerinin günlük temizliği ve hijyeni sağlanacak. Aynı vardiyada mümkün olduğunca aynı personelin çalıştırılmasına özen gösterilecek. Tüm alanların temizliği, yüzeyin niteliğine göre standartlara uygun dezenfeksiyon malzemeleriyle ve uygun sıklıkta yapılacak. Tuvaletlerin zeminleri, klozetler, pisuvarlar, lavabolar, musluk ve batarya başlıkları, kapı kolları sık sık temizlenecek, dezenfekte edilecek ve devamlı sıvı sabun bulundurulacak.
Havalandırma ve klima sisteminin ve çamaşır, bulaşık makinesi gibi diğer araç, gereç, malzeme, donanımın periyodik bakımları ve gerekli olanlarının sterilizasyonu yapılacak. Kapı kolları, tırabzanlar, asansör düğmeleri, elektrik düğmeleri, post cihazı, televizyon kumandası, telefon, havlu kartı, oda kartı veya anahtarı, odalarda yer alan su ısıtıcıları, gibi elle teması yoğun olan yüzeylerin sık sık dezenfektanla temizliği yapılacak, izlenebilirlik kayıtları tutulacak. Müşteri odaları, odalarda elle temas edilen yüzeyler ve telefon, kumanda, su ısıtıcısı, kapı-pencere kolları gibi donanımlar misafirin konaklaması sona erdiğinde dezenfekte özelliği olan ürünlerle temizlenecek.
Misafir yatak odası temizliği, maske takan personel tarafından her müşteri odası için tek kullanımlık eldivenlerle yapılacak. Kovid-19 teşhisi konan müşteri veya personel odasının havlu, nevresim, yastık ve çarşafları ayrı toplanacak ve ayrı yıkanacak.
Klimaların ve havalandırma sistemlerinin filtreleri sık sık değiştirilecek. Personel kullanım alanlarına ve müşteri genel kullanım alanlarına gri renk kapaklı atık kutuları konulacak, bu kutuların sadece maske, eldiven gibi malzemeler için olduğu belirtilecek, bu atıklar bertaraf sırasında diğer atıklarla birleştirilmeyecek. Mutfak ve ilişkili alanların, mutfakta kullanılan her türlü donanım ve ekipmanın, tezgah ve saklama alanlarının temizlik ve hijyeni düzenli olarak sağlanacak. Mutfak personeli, çalışma esnasında iş kıyafeti ve kişisel koruyucu ekipman kullanarak, ellerini düzenli olarak yıkayacak ve dezenfekte edecek. Tesisin tamamında servis malzemeleri bulaşık makinasında yıkanacak.
Bakan şartları açıkladı: Sosyal mesafeli tatil başlıyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı konaklama tesislerinde kontrollü normalleşme sürecine ilişkin bir genelge yayımladı. Buna göre bu sene tatillere sosyal mesafe damga vuracak. Misafirlerden, son 14 gün içerisinde bulunduğu yerlerde, varsa kronik rahatsızlıklarına ve Kovid-19 geçirip geçirmediklerine ilişkin bilgilendirme istenecek.
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Antalya'nın dünyaca ünlü doğa harikası Çıralı ve Olimpos tatil yörelerindeki bungalov ve apart tipi ağaç evlerden oluşan butik otellerde Çin, İspanya, İtalya, Fransa, Almanya gibi ülkelerden birçok yabancı turist konaklıyor. Şubat ve mart aylarında tatil için gelen turistler, Çin'den başlayıp dünyaya yayılan koronavirüs salgını tehlike boyutlarının yüksek olması nedeniyle Antalya'da kalmayı tercih etti.
OLİMPOS'TA İKİ İSPANYOL BİR ÇİNLİ <br> <br> Olimpos'ta bulunan Kadir'in Ağaç Evleri'ne yaklaşık 1,5 ay önce İspanya'dan gelen iki turist ve Çin'den gelen bir kadın geri dönmemeyi tercih etti. Ağaç evlerin sahibi Kadir Kaya, kış döneminde çok müşteri varken, şu an virüsten dolayı azaldığını belirterek, “Ama 1,5 aydır İspanyol çift ile Çinli bir kadın kaldılar. Ayrıca yerli vatandaşlarımız da var. Hafta sonu ve hafta içi günler için Antalya'dan gelen misafirlerimiz de var. Baharın en güzel günlerini yaşıyoruz, doğanın içinde yaşamaya devam ediyoruz dedi.
TURİSTLERE TAZE SOĞAN VE SARIMSAK <br> <br> Bungalov evlerde, ortak kullanım alanlarının kapalı veya sosyal mesafe kurallarına uygun kullanıldığını anlatan Kadir Kaya, “Her odanın zaten ayrı duş, tuvaleti var, sabah akşam yemeklerini veriyoruz. Çayımız, kahvemiz hazır. Bağışıklık sistemini güçlendirici yemekler, taze soğan, sarımsak, roka, maydanoz, semizotuna kadar yeşillikleri de veriyoruz. Uzun süredir kalanlarla huzurlu ve mutluyuz. Doğanın içinde oksijen bol diye konuştu.
‘BALIK VE DENİZ İZNİ OLMALI’ <br> <br> İstanbul'da Galata Köprüsü’ndeki balık tutanlar veya denize girişin yoğun olduğu alanlarda uygulanan yasağın doğru olduğunu, ancak Olimpos gibi sakin bölgelerde bu yasağın yeniden ele alınması gerektiğini belirten Kaya, “Akdeniz'de belirli bölgelerde mesafe korunarak serbest olmalı. Denizde balık tutmak yasak olmamalı. Deniz suyu şifa kaynağıdır, eczanelerde satılan okyanus suyu deniz suyudur. Denizin güzelliği ve şifasından faydalanmak gerekir ve bu karar gözden geçirilmelidir dedi.
İSPANYOL ÇİFT RESİM YAPIYOR <br> <br> İspanya'dan iki haftalık tatil için gelen, ülkelerinde salgının yoğun olması nedeniyle dönmek istemediklerini belirten Pascaul İbanez ve Lorena Pareya çifti, “Burası bizim için güvenli ve mutluyuz. 1,5 aydır buradayız. Burada yaşamak güzel ve daha az insan var. Ülkemiz şu an güvenli olmadığı için dönmek istemiyoruz. Gün içinde yoga, resim yapıyoruz, doğada yürüyoruz. Tavla oynamayı öğrendik dedi.
2.5 AYDIR KALANLAR VAR <br> <br> Ağaç evlerde yabancı turistlerin yanı sıra Türkiye'nin bazı illerinden gelip, 2,5 aya yakın süredir geri dönmeyenler de var. Ayrıca bungalov evlere Antalya içinden de hafta içi veya hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan günleri daha iyi değerlendirmek için giden misafirler de bulunuyor. Her hafta sonu ağaç evlere gittiğini belirten Yılmaz Sevgül, “Antalya'da 1 1 evde tek başıma yaşıyorum ve çok stresli bir durum. Burası gayet güzel, sağlıklı bir ortam. İzolasyon kurallarına uygun, birbirimizle temas etmeden yaşıyoruz. Gayet mutluyuz. Spor yapma fırsatımız da oluyor diye konuştu.
DOĞAYLA İÇ İÇE <br> <br> Aile tipi bungalov evlerden oluşan Olimpos Village Hotel ise sadece Antalya'dan müşteri ağırlıyor. Dört günlük yasak sürecini özel bahçesi bulunan bungalov evde geçiren Nergis Aslan, “Antalya'da bir apartmanda yaşıyoruz ve zor oluyordu. Sitede bile aşağı inip yürüyüş yapamıyorsun. Burada doğayla iç içe yürüyüş yapılabiliyor. Zaten kurallara da çok dikkat ediliyor. Sabah kahvaltıları odamıza geliyor. Çok huzurlu, doğayla gerçekten buluştuğum ve evden olmaktan kat kat daha iyi bir ortam dedi.
ÇOK TALEP VAR AMA YASAK <br> <br> Olimpos Village Hotel sahiplerinden İbrahim Ünsal, koronavirüse karşı bütün önlemleri aldıklarını ve sosyal mesafe kurallarına uygun hizmet verdiklerini söyledi. Şu an sadece Antalya ikameti olan misafirleri kabul ettiklerini belirten Ünsal, “Antalya dışından da çok fazla talep var. Ancak şu an şehirlerarası yasak nedeniyle bu müşterileri kabul edemiyoruz dedi.
DOĞAL ÜRETİM <br> <br> Otel müşterilerine sunulan, bütün sebze ve meyveleri kendilerini üretmeye çalıştıklarını belirten Ünsal, “1 dönüm sera ve 15 dönümlük açık alanımız var. Bölgemizin toprağı da çok verimli. Domates, biber marul, patlıcan roka, maydanoz, ne ararsanız var. Kışın çeri domates çilek üretiyoruz. Ayrıca nar, erik, dut, portakal, limon ağaçlarımız var dedi.
ALMANYA'DAN GELDİ, GERİ DÖNMEDİ <br> <br> Olimpos'un hemen yakınındaki Çıralı tatil bölgesinde de butik oteller bungalov tipi evlere müşteri alıyor. Burada da 1-2 ay önce tatil için gelmiş fakat koronavirüs nedeniyle geri dönmemeyi tercih eden birçok turist bulunuyor. Çıralı Zeytin Villa'nın sahibi Mehmet Ümit Kırca, Almanya'dan, Fransa'dan 2 ay önce gelen turistlerin, virüs nedeniyle Çıralı'yı daha güvenli bulduğu için geri dönmeyip, kalmayı tercih ettiğini söyledi. Hem Türkiye'nin başka illerinden gelip 2 ayı aşkın süredir kalanlar hem de Antalya'dan gelen misafirleri olduğunu belirten Kırca, ağaç evlerin her birinin kendine özel bahçesi, hamağı, mutfağı, balkonu ile doğa içinde ayrı birer ev gibi olduğunu kaydetti.
BİR HAFTALIĞINA GELDİ İKİ AYI GEÇTİ <br> <br> Alman Mirja Tiedamann, 1 Şubat'ta Çıralı'ya geldiğini, bir hafta tatil planı varken salgının yayılmasıyla Çıralı'yı daha güvenli bulduğu için geri dönmekten vazgeçtiğini anlattı. Paris'ten tarihi Likya Yolu'nu yürümek için 13 Mart'ta Antalya'ya geldiklerini belirten İrina Halychsky ve Caroline Sidi, iki haftalık tatil düşünürken virüs nedeniyle gitmekten vazgeçtiklerini kaydetti.
'BURAYI ARTIK EVİMİZ GİBİ HİSSEDİYORUZ' <br> <br> Parisli turistler, “Uçuşumuz vardı ama burası hem çok güzel hem de çok güvenli, havalimanlarında ve yolculuk sırasında da risk almak istemedik. Burayı artık evimiz gibi hissediyoruz. Gün içinde internetten hem işlerimizi takip ediyoruz, hem de örgü örüyor, tavla oynuyor, puzzle yapıyoruz. Doğayla iç içe yaşamak çok güzel. 1 Haziran'da vizemiz sona eriyor, ancak salgın durumuna göre uzatmayı ve kalmaya devam etmeyi düşünüyoruz diye konuştu.
DOĞAL İZOLASYON <br> <br> Çıralı'da 2 1 ev modeli bungalov evlerden oluşan Rüya Villen Park sahibi Süleyman Altıntaş, Antalya'nın doğa cenneti Çıralı'da butik işletmelerin de koronavirüsten çok etkilendiğini, ancak az sayıda da olsa müşteri olduğunu kaydetti. Virüs öncesinde Ürdün'den gelen bir aile olduğunu ve virüs nedeniyle 1 Haziran'a kadar kalmaya karar verdiklerini belirten Altıntaş, “Antalya içinden de turist alabiliyoruz. Tamamen doğa içinde, evler arasında mesafe, her evin bahçesi olduğu için korunmaya çok uygun dedi.
HEM YURT DIŞI HEM YURT İÇİNDEN YOĞUN TALEP <br> <br> Altıntaş, Mayıs sonunda turizmin önce iç turizmle başlayacağı açıklandı. İnşallah iyi olur. Aslında talep çok yoğun hem yurt içi hem yurt dışından. Yurt dışından daha çok sonbahar dönemi planlanıyor. Haziran, temmuz ağustos döneminde ise iç turizmde rezervasyonlarımız çok iyi. Ama alınacak kararları bekliyoruz. İnsanlar uzun süredir karantinada olduğundan bunaldı. Özellikle bu tür yerler daha rahat olacağından, butik aile işletmeleri açısından turizmin daha iyi olacağını düşünüyoruz diye konuştu.
ÜRDÜNLÜ 6 KİŞİLİK AİLE <br> <br> Ürdün'den Mart ayında gelen 6 kişilik aile, 1,5 ayı aşkın süredir Çıralı'da hem tatil hem de virüsten izole yaşama devam ediyor. Ürdünlü İbrahim Batchelder, “Birkaç hafta kalmayı düşünüyorduk. Virüs olayı ortaya çıkınca tatili uzatmaya karar verdik. Burada yapılacak çok şey var. Dağlar, doğa çok güzel. Yürüyüş yapıyoruz. Çocuklar bahçede çok rahat oynuyor. Salgın bitene kadar da ayrılmayı düşünmüyoruz dedi.
Türkiye'yi güvenli buldular, tatillerini uzattılar
Türkiye'yi güvenli buldular, tatillerini uzattılar
Türkiye'yi güvenli buldular, tatillerini uzattılar
Antalya'nınyggvc doğal cennetleri Çıralı ve Olimpos'taki bungalov ve ağaç evlerde koronavirüs salgını öncesi tatile gelen birçok turist, salgının kendi ülkelerinde de görülmesi ve Türkiye'yi daha güvenli bulmaları nedeniyle tatil sürelerini uzatarak, ülkelerine dönmedi. Çin, Fransa, İspanya, Almanya, İtalya, Ürdün gibi ülkelerden gelip iki ayı aşkın süredir konaklayan turistler, virüs tehlikesi ortadan kalkana kadar da ayrılmayı düşünmüyor.