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Ekonomi Rusyanın bankalara dolarla tahvil ödemesi reddedildi
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya'nın bankalara dolarla tahvil ödemesi reddedildi

Rusya Maliye Bakanlığı, 643 milyon dolarlık tahvil ödemesinin yabancı bankalar tarafından reddedildiğini, bu nedenle ödemeyi ruble cinsinden gerçekleştirdiğini açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Rusyanın bankalara dolarla tahvil ödemesi reddedildi
Foto/arşiv

Rusya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, vadesi gelen tahvil ödemesi için dolar cinsinden ödeme talimatı verildiği ancak yabancı bankaların bu talimatı yerine getirmeyi reddettiği belirtildi.

Açıklamada, döviz cinsinden ödeme yapılamaması nedeniyle gerekli ödemelerin ruble cinsinden yapıldığı ve Rusya'nın yükümlülüğünü yerine getirdiği kaydedildi.

Rusya'nın 300 milyar dolar değerinde uluslararası rezervinin dondurulması nedeniyle tahvillerden doğan dış borç ödemelerine ilişkin süreç sonucunda temerrüde düşme ihtimali endişe yaratıyor.

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