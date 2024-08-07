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Ekonomi

Sabiha Gökçen 24 projeyle yenileniyor

Akın Ali Polat
04:00 - 7/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 06:46 - 7/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye'nin ikinci, Avrupa'nın dokuzuncu en yoğun havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda (ISG), bu yılın ilk yarısında büyümesini sürdürdü. ISG CEO’su Alp Er Tunga Ersoy, dün yapılan toplantıda İstanbul'un stratejik konumu ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nın sunduğu ekonomik avantajların havalimanının büyüme potansiyelini artırdığını belirtti. Ersoy, 24 projenin, yaklaşık 35 milyon avro yatırımla 2025 yılının ilk yarısında tamamlanacağını söyledi. Nisan ayında eski terminal binası önünde 474 araçlık yeni bir otopark hizmete açıldığını söyleyen Ersoy, ayrıca 7 milyon avroluk yatırımla otopark kapasitesinin yüzde 20 artırılması için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Havalimanı CEO’su Alp Er Tunga Ersoy, “ISG’yi şehir içi ulaşım çeşitliliği ve merkezlere olan yakınlığıyla ‘Şehrin Havalimanı’ olarak lanse ettik fakat bu söylemi artık ‘şehirlerin havalimanı’ olarak değiştirme ihtiyacı doğdu. Konumu dolayısıyla megakent İstanbul dışında Gebze, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Bilecik, Yalova, Düzce de ISG’nin kapsamı alanındadır” dedi.


#Sabiha Gökçen Havalimanı
#proje
#yenilenme
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