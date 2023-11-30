Sağlık Bakanlığı ek ödeme yönetmeliğinde değişiklik: Ödeme katsayıları yüzde 100'e kadar artırılabilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yönetmelik değişikliğine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yapılan değişiklikle, yan dal uzmanları ve asistanlarının artırımlı taban ödeme katsayıları, yan dal uzmanları için yüzde 100, yan dal uzmanlık eğitimi yapan asistanlar/araştırma görevlileri için yüzde 50 artırılıyor. Yönetmelik, içinde bulunduğumuz kasım ayını kapsayacak şekilde yürürlüğe giriyor." ifadelerini kullandı.