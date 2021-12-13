Sağlıkçıların zammına kapsamlı düzenleme

AK Parti, doktorlara yapılması planlanan gösterge zammının tüm sağlık personelini de kapsayacak şekilde genişletilmesiyle ilgili yeni bir kanun teklifi üzerinde çalışıyor. Bütçe görüşmelerinin ardından Sağlık Komisyonu’nda ele alınacak teklif, daha sonra Genel Kurul’a sevk edilecek.

Komisyon Başkanı Ziya Altunyaldız, maddelerin daha kapsayıcı bir düzenleme için geri çekildiğini açıklayarak, “Sağlık komisyonunda yapılacak çalışmalarla, tüm sağlık çalışanlarına daha kapsamlı bir düzenlemeyle haklarının verilmesiyle ilgili çok net bir irade var” dedi.