Ekonomi Savaşın yarasını AYMOD saracak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Savaşın yarasını AYMOD saracak

Toplamda 100 milyon dolarlık 4,5 milyon çift yüksek kalite ayakkabının Rusya-Ukrayna savaşıyla elinde kaldığı Türkiye AYMOD Fuarı’yla müşteri arayacak. TASD Başkanı Berke İçten, “Kriz masası kurduk. Elimizde kalan stokları değerlendireceğimiz yeni pazarlar arıyoruz” dedi.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Savaşın yarasını AYMOD saracak
AYMOD

Tüm dünyada büyük tedirginliğe yol açan Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ayakkabı sektöründe önemli bir soruna dönüşürken, üreticiler telafi için ay sonunda açılacak AYMOD Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı’nı bekliyor.

RUSYA AYAKKABIDA LİDER

  • Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten, yaptığı açıklamada 2021’de ilk kez 1 milyar dolar çıtasını aştıklarını hatırlatarak, Türkiye’nin en çok ayakkabı ihraç ettiği ülkeler arasında 82,5 milyon dolarla Rusya’nın başı çektiğinin altını çizdi. Berke İçten, şöyle devam etti: “Rusya, Ukrayna ve Belarus’un yer aldığı ülkelere sezonluk kalite değeri yüksek 4,5 milyon çift ayakkabı satıyoruz. Bunun mali karşılığı 100 milyon doları buluyor. Bu elimizde kaldı. Öte yandan üreticiler para transferinden kaynaklı sorunlar yüzünden parasını henüz alamadı.”

Berke İçten
Berke İçten

KRİZ MASASI KURULDU

15 binin üzerinde üretici, 320 bin çalışan ve 550 milyon çift ayakkabı üretimiyle devasa bir sektör olduklarının altını çizen İçten, “Kapasitemizle dünyanın 6. büyük ayakkabı üreticisiyiz. 2022’ye 1.4 milyar dolar ihracat hedefiyle girmiştik. İki ayda Rusya’ya ihracatımız yüzde 23 artmıştı. Savaş nedeniyle ihracat hemen hemen tamamen durdu. Siparişler iptal edildi. Kriz masası kurduk. Elimizde kalan stokları değerlendireceğimiz yeni pazarlar arıyoruz. Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’yı aynı platformda buluşturan AYMOD’da yaklaşık 50 ülkeden binlerce alıcıyı ağırlayacağız” şeklinde konuştu. İçten, ihracatta LC Waikiki ve FLO gibi yerli markaların ön plana çıktığını söyledi.

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