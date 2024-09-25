EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Ekonomi
Savunma kendi kendine yetecek

Savunma kendi kendine yetecek

Canberk Doğan
04:0025/09/2024, Çarşamba
G: 25/09/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), yerli savunma sanayiinin kapasitesini ve potansiyelini artırmak amacıyla başlattığı Savunma Sanayii Yetenek Envanteri (YETEN) Projesini yeni bir aşamaya taşıyor.

Savunma sektöründeki kurum ve kuruluşların finans, insan kaynağı, üretim altyapıları, ürün geliştirme ve test kapasitelerine ait verilerin toplandığı ve analiz edildiği bir platform olarak faaliyet gösteren sistem savunma sanayii ürün ve hizmet ihtiyaçlarının yerli kaynaklardan azami ölçüde karşılanmasını amaçlıyor. YETEN’in sunduğu yapay zekâ destekli çözümler sayesinde, kayıtlı firmaların yetenekleri incelenerek alternatif tedarikçiler belirleniyor ve birbirini ikame edebilecek firmalar tespit ediliyor.


YETEN 2.0 DAHA KAPSAMLI

Savunma Sanayii Başkanlığı, YETEN’in mevcut kapasitesini daha da geliştirmek adına YETEN 2.0 Projesi'ni hayata geçiriyor. 2028 yılına kadar devam edecek ve projenin sonunda savunma sanayiine katkı sağlayacak firma sayısının en az 4 bin 200’e, sistemde yer alan ürün sayısının ise 10 bin 500’e çıkarılması hedefleniyor. Ayrıca, askeri ve sivil çift kullanımlı ürün sayısının 3 bin 515’e ulaşması planlanıyor. YETEN 2.0 ile sistemin daha geniş bir kullanıcı kitlesine açılması hedefleniyor.

YETEN 2.0, aynı zamanda dijital bir pazar ortamı oluşturarak, savunma sektörünün dijital dönüşümüne de katkı sağlayacak. Teknolojik yetkinliklerin doğru değerlendirilmesi, yatırımların etkin bir şekilde yönlendirilmesi ve gereksiz harcamaların önlenmesi gibi birçok konuda stratejik katkılar sağlayacak bu proje, Türkiye’nin yerli savunma sanayii altyapısını güçlendirmeyi amaçlıyor.



#Savunma Sanayi Başkanlığı
#yerli üretim
#ekonomi

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3600 ek gösterge kapsamı genişleyecek mi kimlere verilecek?