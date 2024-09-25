Savunma kendi kendine yetecek

Savunma sektöründeki kurum ve kuruluşların finans, insan kaynağı, üretim altyapıları, ürün geliştirme ve test kapasitelerine ait verilerin toplandığı ve analiz edildiği bir platform olarak faaliyet gösteren sistem savunma sanayii ürün ve hizmet ihtiyaçlarının yerli kaynaklardan azami ölçüde karşılanmasını amaçlıyor. YETEN’in sunduğu yapay zekâ destekli çözümler sayesinde, kayıtlı firmaların yetenekleri incelenerek alternatif tedarikçiler belirleniyor ve birbirini ikame edebilecek firmalar tespit ediliyor.





YETEN 2.0 DAHA KAPSAMLI

Savunma Sanayii Başkanlığı, YETEN’in mevcut kapasitesini daha da geliştirmek adına YETEN 2.0 Projesi'ni hayata geçiriyor. 2028 yılına kadar devam edecek ve projenin sonunda savunma sanayiine katkı sağlayacak firma sayısının en az 4 bin 200’e, sistemde yer alan ürün sayısının ise 10 bin 500’e çıkarılması hedefleniyor. Ayrıca, askeri ve sivil çift kullanımlı ürün sayısının 3 bin 515’e ulaşması planlanıyor. YETEN 2.0 ile sistemin daha geniş bir kullanıcı kitlesine açılması hedefleniyor.

YETEN 2.0, aynı zamanda dijital bir pazar ortamı oluşturarak, savunma sektörünün dijital dönüşümüne de katkı sağlayacak. Teknolojik yetkinliklerin doğru değerlendirilmesi, yatırımların etkin bir şekilde yönlendirilmesi ve gereksiz harcamaların önlenmesi gibi birçok konuda stratejik katkılar sağlayacak bu proje, Türkiye’nin yerli savunma sanayii altyapısını güçlendirmeyi amaçlıyor.







