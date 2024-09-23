Savunmada ciro 15 milyar doları aştı

Türk savunma sanayii, son yıllarda sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Kamuyla birlikte özel sektör kuruluşlarının da faaliyet gösterdiği savunma sanayiinde hayata geçirilen proje sayısı; istihdam, ihracat ve ciro gibi önemli göstergelere de yansıdı. Savunma ve havacılık sektöründe gerçekleştirilen proje sayısı, 2014 yılında 361 iken, 2023'te 982’ye, Mayıs 2024 itibarıyla da 1.031'e ulaştı.





İSTİHDAM SAYISI 90 BİNİ GEÇTİ

Savunma sanayiinde elde edilen güçlü büyüme, istihdam artışlarını da beraberinde getirdi. 2014 yılında savunma ve havacılık alanında çalışan kişi sayısı 31 bin 242 iken, 2023'te 90 bin 969'a çıktı. İş gücü verilerindeki yükseliş, sadece üretim ve mühendislik alanlarında değil, Ar-Ge gibi yenilikçi çalışmalara da katkı sağladı. Sektörün 2024'te daha da gelişmesi ve yeni istihdam imkanları oluşturması bekleniyor.





8 AYDA 3,7 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Ekonomik anlamda dışa bağımlılığı azaltan, güvenlik açısından da ciddi mesafe kaydeden Türkiye'nin bu alandaki başarısını ihracat rakamları da ortaya koydu. Savunma ve havacılık sektörü, ihracatını 2024 yılının ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 artırarak 3 milyar 738 milyon dolara çıkardı. Savunma sanayii, ciro bazında da başarılı bir ivme yakaladı. Sektörün yıllık cirosu 2014'te 5,1 milyar dolar seviyesindeyken, 2023 sonunda yaklaşık üç kat artarak 15 milyar doları aştı. Ciro bazında en yüksek artışlardan biri, 2022-2023 yılları arasında gerçekleşti. Sektör 12 milyar 196 milyon dolardan 15 milyar 72 milyon dolara sıçrama yaptı.







