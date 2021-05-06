Sebze meyve için dikkat çeken iki öneri: Ekmek gibi sokakta satılsın!

Koronavirüs ile mücadele kapsamında tüm Türkiye’de uygulanan tam kapanma sonrası tonlarca sebze ve meyve hal esnafının elinde kaldı.

Alıcı kapasitesinin azalması ile satış fiyatlarını mecburen düşürdüklerini söyleyen hal esnafı elde kalan malların bir kısmını ise çöpe dökmek zorunda kaldığını belirtti.

Yaşanan gelişme üzerine İçişleri Bakanlığı ise 81 il valiliğine 'Pazar Yerleri' konulu yeni bir genelge gönderdi.

İKİ CUMARTESİ İÇİN PAZAR İZNİ

Genelgeye göre 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 arasında yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan pazar yerleri açık olacak. Temizlik ürünleri, giyim, züccaciye, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi ürünlerin satışına izin verilmeyecek. Pazar yerlerinde oluşabilecek yoğunluk göz önünde tutularak valilik/kaymakamlıkların koordinasyonunda mahalli idareler tarafından gerekli tedbirler alınacak. Bu amaçla mevcut pazar yerleri genişletilecek veya ilave pazar alanları oluşturulacak.

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Sergi ve tezgahlar arasında en az 3 metre olacak şekilde mesafe bırakılacak.

EKONOMİ Tam kapanma sonrası tonlarca sebze ve meyve hal esnafının elinde kaldı

TEZGAH ARASINA 3 METRE ŞARTI

Pazar yerlerine kontrollü giriş/çıkışları sağlamak için belirlenen noktalar haricinde diğer tüm alanlar demir bariyer ve benzeri araç-gereç ile kapatılarak kontrolsüz giriş/çıkışlar engellenecek. Bu alanlarda Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtildiği üzere, sergi ve tezgahlar arasında en az 3 metre olacak şekilde mesafe bırakılacak.

Pazar yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyveler, tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenecek ve satılacak.

Tam kapanma sonrası tonlarca sebze ve meyve hal esnafının elinde kaldı.

BAKANLIĞA İKİ ÖNERİ SUNULDU

Konuyla ilgili yenisafak.com'a konuşan ve sebze meyvenin diğer ürünler gibi olmadığını, dayanıksız tüketim malları arasında başı çektiğini dile getiren Türkiye Halciler Federasyonu Yüksel Tavşan ise, halci esnafının elinde kalan sebze ve meyveler için dikkat çeken iki öneride bulunduklarını kaydetti.

Sebze meyvenin büyük bir bölümünün bir kaç gün dayanma gücü olduğunu o yüzden hızla tüketilmesi gerektiğini kaydeden Tavşan, bu malların doğru dürüst depoya alınabilen mallar olmadığına da işaret ederek, tam kapanma sürecinde bu malların büyük çoğunluğunun fiyat düşürülerek bir şekilde piyasaya sürüldüğünü belirtti.

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GÜNDEM İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine pazar yeri genelgesi

AREFE GÜNÜ TÜM PAZARLAR AÇILSIN

Neler yapılabilir noktasında görüşmelerin devam ettiğini de sözlerine ekleyen Tavşan, ''Şimdi cumartesi günleri pazarlar için izin çıktı. Tarım Bakanlığı ile görüştüm, İçişleri Bakanlığı'na iletecekler. Türkiye Halciler Federasyonu olarak iki önerimiz var. Birincisi Arefe günü bütün pazar yerleri açılsın. Bayram gidilirken Arefe gününde pazarların açık olması ile hem vatandaş ihtiyacını gidermiş olur hem de artan satışlar ile üretim rahatlamış olur.'' dedi.

MAHALLELERDE ARAÇLA MEYVE SEBZE SATIŞI

İkinci olarak sundukları önerinin ise daha önceki pandemi döneminde ekmek ve sütte hayata geçirilen uygulamaya benzer olduğunu dile getiren Tavşan, ''Pazarcı esnafının hepsinin araçları var. Bizim önerimiz ise sebze ve meyveleri birer ikişer kiloluk paketler haline getirerek valilik ve belediyelerin koordinesinde mahallelerde evlere hizmet şeklinde satmak.'' diye konuştu.

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Fırıncılar gibi araçlar ile sokaklarda sebze meyve satışı yapılması talep ediliyor.

ZİNCİR MARKETLER FİYATLARI İSTEDİKLERİ GİBİ AYARLIYOR

Market ve hal arasındaki fiyat uçurumuna ilişkin de konuşan Tavşan, büyük market gruplarının çok baskın bir şekilde harekete ettiklerini dile getirerek, ''Zincir marketlere bu kadar müsaade etmemek gerekiyor. Fiyatları istedikleri zaman bu şekilde ayarlayabiliyorlar. İşte bunun ispatı bugünlerde çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Oysaki halde şu an ürünlerin fiyatı çok düşük'' dedi.