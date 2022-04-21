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Ekonomi Şeker stokçuda Market rafından çektiler
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Şeker stokçuda: Market rafından çektiler

Şekerde kendi kendine yetebilen Türkiye’de, 20 stokçu fiyat yükseltmek için piyasaya ürün vermeyi kesti. Şekerin tadını kaçıran stokçuların, kilosunu 8 ila 10 lira arasında aldıkları şekeri 20 liraya çıkana kadar bekleteceği belirtiliyor.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Şeker stokçuda: Market rafından çektiler
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Ayçiçeği yağının ardından şekerde de harekete geçen stokçuların ilk hamlesi, Türkşeker’in piyasaya ürün sürmesi ile başarısızlığa uğradı. Ancak şeker stokçuları fiyatı yükseltmek için bu kez de yaklaşan Ramazan Bayramı’nı fırsata çevirmeye hazırlanıyor. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türkiye’nin 20 büyük stokçusu 8-10 liradan topladıkları şekeri piyasaya bilerek sürmüyor. Böylece stokçuların şeker fiyatını 20 liraya kadar yükseltmeyi amaçladıkları iddia edildi.

YETERİNCE ÜRÜN VAR

Üreticiler, Türkiye’nin elinde yeterince şeker olduğunu belirtirken, piyasaya ürün vermeyen stokçuların vatandaşları telaşlandırdığını söyledi. Oluşturulan panik havasıyla stokçuların daha yüksek fiyata ürün sattıklarını kaydeden sektör yetkilileri, “Normalde şekerin fabrika çıkış fiyatı 9 lira. Bunun paketleme ve raf maliyetiyle vatandaşa maksimum 11-12 aralığına satılması gerekiyor. Fakat 20 stokçu, bu şekeri elinde tutarak fiyatı yükseltmeye çalışıyor” bilgisini verdi.

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İŞLENMİŞ ÜRÜN İHRACATI AÇIĞI ARTIRIYOR

Şekerin ihracat ve ithalatının yasak olduğunu ifade eden sektör yetkilileri, ancak yurt içinde kalması gereken şekerin Rusya ve Ukrayna savaşı öncesinde işlenmiş ürün olarak başta Orta Doğu ülkeleri olmak üzere yurt dışına ihraç edildiğini belirtti. Yıl başından bu yana şekerin 300 bin ton işlenmiş ürün ihracatının gerçekleştiğini vurgulayan yetkililer, bu durumun da piyasayı olumsuz etkilediğini ve şeker açığını artırdığını dile getirdi. Yetkililer, “Şekerin işlenmiş ürün olarak ihracatına önlem alınmaması halinde piyasadaki denge daha da bozulacak. Bu durum yurt içi ihtiyacını artıracak” dedi.

GÜNLÜK İHTİYAÇ 7 BİN 500 TON

Türkiye’nin günlük şeker ihtiyacının 7 bin 500 ton ile 9 bin ton arasında hesaplandığını dile getiren yetkililer, hali hazırda 650-700 bin ton şekerin şu an piyasada bulunduğunu belirtti. Eylül’de yeni şeker mahsulü ile birlikte depoların yeniden dolacağını belirten yetkililer, buna rağmen 350 bin ton şeker açığının olduğunu söyledi.

STOKÇULARA İTHALAT KARTI KULLANILMALI

Şeker üretiminin yüzde 60’ının kamu tarafından gerçekleştirildiğinin altını çizen yetkililer, yurtiçi ihtiyacın eksik kalan kısmının ithalat yoluyla karşılanması gerektiğini ifade etti. İthalat kartı kullanılmadan stokçunun elindeki şekeri piyasaya çıkarmayacağını belirten yetkililer, “Aksi takdirde vatandaşlar en temel ihtiyaç maddelerinden biri olan şekeri yüksek fiyattan almak zorunda kalacak” açıklamasında bulundu.

Market raflarından çektiler

- Bayram yaklaşırken vatandaşın en çok talep ettiği şeker, market raflarında yeterince bulunmuyor.

- Bazı marketler şeker raflarını bile kaldırırken, bazılarında ise sadece 5 kiloluk paketlerde satılıyor.

- Market çalışanları, şekerde tedarik probleminin yaşandığını, bu nedenle Ramazan Bayramı’na kadar ürünün gelmeyeceğini kaydetti.

Tarım ve Ticaret Bakanlığı'ndan şeker ve ayçiçek yağı açıklaması: Arzla ilgili hiçbir sıkıntı yaşanmayacak
EKONOMİ
Tarım ve Ticaret Bakanlığı'ndan şeker ve ayçiçek yağı açıklaması: Arzla ilgili hiçbir sıkıntı yaşanmayacak

Şimdi de gizli stokçuluk: Zamlanan ürünleri sınırlı sayıda satmaya başladılar
FOTOĞRAF 7
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İstanbul'da bazı zincir marketlerde fiyatı hızla yükselen ürünleri müşterilere sınırlı sayıda satmaya başladı. 'Gizli stokçuluk' yaptığı belirtilen marketler, temel gıda ürünleri başta olmak üzere yağ, süt, un, şeker ve sigarada satışları sınırlandırdı.
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İstanbul'da farklı semtlerde bulunan marketleri dolaşan gazetecilerin,\"Sütlerde sınırlandırma var mı?\" sorusu üzerine Şişli'de bulunan bir market çalışanı, \"Sütlerde 2'den fazla satış yapamıyoruz. Şu an sadece 2 süt alabilirsiniz. Yağ, şeker, süt gibi belli ürünlerde yasak var. Yasak olmasının sebebi şu an olan durumlar. Bu kararı bizim market yönetimimiz verdi\" dedi.
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Yine aynı markette kasada bulunan bir diğer market çalışanı ise \"Şu an en fazla 2 süt satın alabilirsiniz. Daha fazlasını kasadan geçemem. Sütler farklı markalardan olsa da 2'den fazla süt alamazsınız. Bu seferlik elinizde 3 sütü geçelim, ancak bir daha geçemem yasak var\" diye konuştu.
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2 adet 5 kilograklık sıvı yağ almanın yasak olduğunu söyleyen Fatih'te bulunan bir market çalışanı ise, \"Yağ ve sigarada sınırlandırma var. Gerçi bugün itibarıyla sigaraya zam geldi, sınırlandırma kalktı. Mesela 5 kilogramlık yağdan 2 tane alamıyorsunuz. Amaç her müşteriye ürün satmak ve diğer müşterilere yok dememek\" ifadelerini kullandı. Mecidiyeköy'de bulunan başka bir market çalışanı ise, \"Biz de en fazla 5 süt alabiliyorsunuz. Nedeni ise ürünleri stok olarak bekletiyoruz. Şu an bizim markette yağ, şeker, süt ve sigarada sınırlandırma var. Yöneticilerime 'neden böyle bir şey var' diye sorduğumda sadece yasak diyorlar\" diye konuştu.
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Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKONDER) Mali İşler Komisyon Başkanı Murat Bal, \"Marketlerde şu anda bazı ürünlerde market yönetimlerinden kaynaklı sıkıntılar var. Bazı marketler kendi stoklarında bulunan ürünü eritmemek ve daha sonra yüksek fiyatlara satabilmek için stok kısıtlamasına gidiyor. Bu satış kısıtlaması sayıyla oluyor. Bu sınırlandırma temel gıda ürünleri olan yağ, şeker, un ve sütte daha çok söz konusu. Markette gittiğinizde 2 adetten fazla süt alamıyorsunuz. Bu durum tamamen market yönetimlerinin çalışanlarına verdiği talimatlar doğrultusunda oluyor.Market sahipleri elindeki ürünleri düşük fiyattan satmak istemiyor, çünkü zam geleceğini düşünüyor. Bu durumu geçen günlerde sigarada yaşadık. Sigarada sınırlandırma uygulanıyordu, ancak zam geldikten sonra satışlarda herhangi bir kısıtlandırma olmadı\" diye konuştu.
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Bal, sözlerine şu şekilde devam etti: \"Marketçilerin bu yaptığı açık stokçuluk olmasa da kapalı stokçuluk. Açık stokçulukta mallar depolara yığılır, fiyatların artması beklenir öyle satılırdı. Şimdiyse depolarda olan mallar zam gelene kadar raflarda sınırlı sayıda satılıyor. Buna da gizli stokçuluk diyoruz. Yaklaşık bir haftadır oldukça şikayet alıyoruz. Vatandaşların bu konuda kanunen yapabilecekleri çok şey var. Marketlerde sınırlandırmayla karşılaştıkları zaman bu durumu kolluk kuvvetlerine bildirebilirler. Ayrıca vatandaşlar Ticaret Bakanlığı'nın Haksız Fiyat Bildirim uygulamasına şikayetlerini bildirebilirler. Bir de Gelir İdaresi Başkanlığı'da bir uygulama başlattı vatandaşlar oraya da şikayetlerini iletebilir. Özellikle Gelir İdaresi Başkanlığı'na çok iş düştüğünü düşünüyorum. Çünkü Gelir İdaresi Başkanlığı bu firmaların alış faturalarıyla stoklarını anlık denetleyebilir\" dedi.
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Şimdi de gizli stokçuluk: Zamlanan ürünleri sınırlı sayıda satmaya başladılar
İstanbul'da bazı zincir marketlerde fiyatı hızla yükselen ürünleri müşterilere sınırlı sayıda satmaya başladı. 'Gizli stokçuluk' yaptığı belirtilen marketler, temel gıda ürünleri başta olmak üzere yağ, süt, un, şeker ve sigarada satışları sınırlandırdı. 2 adet 5 kilogramlık sıvı yağ almanın yasak olduğunu söyleyen Fatih'teki market çalışanı, "Yağ ve sigarada sınırlandırma var" diye konuştu.


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