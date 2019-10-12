Sektörde hareketlilik başladı

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) tarafından yayınlanan 2019 Eylül Ayı Raporu sektörde hareketliliğin başladığına işaret ediyor. Raporu değerlendiren Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, Türkiye'de inşaat sektörünün genelindeki canlanmanın göstergesinin hazır beton tüketimi olduğunu söyledi. Işık, “Stoklanamayan hazır beton üretildikten hemen sonra inşaatta kullanılması gerektiği için Türkiye'de hazır beton üretiminin artması inşaatın hızlandığı anlamına gelir. Resmî rakamlarda inşaat sektörünün durumu gecikmeli görülebilirken, Hazır Beton Endeksi ile inşaatın nabzını yakından tutuyoruz. Bütün endeksler önceki yılın aynı dönemine göre artış sergiledi. İnşaat faaliyetlerinde 16 ay aradan sonra ilk kez canlanma yaşandı" dedi.

KONUT SÜRÜKLEYİCİ OLACAK

Endeks ile bir ayrıma gitmeksizin başta konut olmak üzere beton kullanımının söz konusu olduğu bütün yatırımların kapsama girdiğini belirten Işık, şu değerlendirmede bulundu: “Ancak önümüzdeki dönemin sürükleyici gücü konut olacak. Kamu bankaları ile başlayan konut kredisi faizindeki düşüş, İstanbul'da hissedilen deprem sonrasında yeni ve sağlam konutlara olan ihtiyacın bir kez daha tüketicilerin gündemine gelmesi öncelikle yeni konut satışlarını yukarı çekmeye başlayacaktır. Ülkemizdeki ekonomik güvende jeopolitik risklerden kaynaklanan yeni bir sorun ortaya çıkmadığı sürece müteahhitlerimiz ellerindeki bir yılı aşkın zamandır bekleyen konut stokunu eritmeye başlayacaklardır.”

GÜVEN ÖNEMLİ

Türkiye genelinde her ay hazır beton üreticileri ile gerçekleştirilen çalışmada 3 farklı endeks türetiliyor. Hazır Beton Faaliyet Endeksi ile hazır beton firmalarının geçmiş bir aylık faaliyetlerinin sonuçları, Hazır Beton Güven Endeksi ile hazır beton sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin, ekonomi ve sektöre yönelik duydukları güven seviyesi, Hazır Beton Beklenti Endeksi ile hazır beton firmalarının önümüzdeki üç aylık dönemde faaliyetlerinin hangi seviyede olacağına ilişkin beklentiler hakkında bilgi ediniliyor. Hazır Beton Endeksi ile deendekslerin tümünü içeren bileşik endeks elde ediliyor. Endeks inşaat faaliyetlerinde bir hareketliliğin başladığını teyit ederken, sektör oyuncularının güven sorununun devam ettiğini gösteriyor.

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Yüzde 5’lik büyüme hedefine ulaşabiliriz

Yavuz Işık

THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, düşük faizle birlikte satışların artacağını ve bu sürecin devamında yeni inşaat projelerinin hayata geçirilmeye başlanacağına da vurgu yaptı. Işık, “Bütün endeksler önceki yılın aynı dönemine göre artış sergiledi. Resmî rakamlara göre bir yıldır gerileyen inşaat sektörünün ekonomi içindeki payı %5,3’e gerilemiş durumda. İnşaatın bu durumu yalnızca kendisini değil tüm ekonomiyi olumsuz etkiliyor. Son açıklanan rakamlara göre inşaata girdi sağlayan imalat sanayi sektörlerimizin kapasite kullanımı, ağustos ayı itibarıyla, imalat sanayi ortalamasının %7 altındadır, yani inşaat geriledikçe imalat da zorlanmaktadır. İnşaat sektöründe yüzde 25’e yakın bir istihdam kaybı söz konusudur. Bütün bu rakamlar bize, Yeni Ekonomi Planı’nda belirlenen yüzde 5’lik büyüme hedefinin yakalanması, istihdam hedeflerinin tutturulması için inşaat sektöründe bu hareketliliğin artarak devam etmesinin gerekliliğine işaret etmektedir” dedi.