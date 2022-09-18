Ekonomi Sıfır ikinci ele 300 bin TL ceza
TÜRKİYE EKONOMİSİ

‘Sıfır ikinci el’e 300 bin TL ceza

İkinci el otomobil satışlarındaki 6 ay ve 6 bin kilometre şartını usulsüz işlemlerle aşmaya çalışanlara ağır ceza geliyor. Ticaret Bakanlığı, kurallara uymayan satıcılara araç başı 30 ile 300 bin lira arasında ceza kesecek.

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Şuayip Alabay Yeni Şafak
‘Sıfır ikinci el’e 300 bin TL ceza
Bakanlık tüm hileleri tespit etti

Ticaret Bakanlığı; 6 ay ve 6 bin kilometre şartına uymayan otomobil internet ilanlarına 300 bin lira ceza vermeye hazırlanıyor. 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla cezaları onaylatacak Bakanlık 15 Eylül'den itibaren tespit ettiği tüm ilanlar başta olmak üzere araç başı 30 ile 300 bin lira arasında ceza kesecek.

81 İl Ticaret Müdürlüğü'ne de yazı gönderen Bakanlık galericileri de yakın takibe aldı. Kurallara uymayana aynı tarifeden araç başı 300'er bin lira ceza uygulayacak. Öte yandan 'hülle' diye tabir edilen usulsüz bütün işlemler tespit edilerek cezaların onanmasıyla devreye alınacak.

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