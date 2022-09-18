‘Sıfır ikinci el’e 300 bin TL ceza

Ticaret Bakanlığı; 6 ay ve 6 bin kilometre şartına uymayan otomobil internet ilanlarına 300 bin lira ceza vermeye hazırlanıyor. 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla cezaları onaylatacak Bakanlık 15 Eylül'den itibaren tespit ettiği tüm ilanlar başta olmak üzere araç başı 30 ile 300 bin lira arasında ceza kesecek.

81 İl Ticaret Müdürlüğü'ne de yazı gönderen Bakanlık galericileri de yakın takibe aldı. Kurallara uymayana aynı tarifeden araç başı 300'er bin lira ceza uygulayacak. Öte yandan 'hülle' diye tabir edilen usulsüz bütün işlemler tespit edilerek cezaların onanmasıyla devreye alınacak.