Sıfır konuta destek kampanyalarla taçlandı

Hükümetin konut alımını kolaylaştırmaya yönelik kamu bankalarında hayata geçirdiği sıfır konuta 0,79 kredi desteği sektöre büyük hareketlilik kattı. Firmaların gayrimenkul alacaklara yönelik başlattığı kampanyalarda gelenek yine bozulmadı ve öncelik peşinatı sıfırlayan kampanyalara verildi. Bazı firmalar da gayrimenkule kira garantisi verdi.

SADECE TAKSİTLE GAYRİMENKUL SATIYOR

Sur Yapı, sadece taksit ödemeli kampanya başlattı. Tüm Sur Yapı projelerinde geçerli kampanya Türkiye’de ilk defa peşinatsız, ara ödemesiz ve devletin 0,79 faiz desteğinin de altında, 0,69 vade oranıyla tüketiciye sunuluyor. Kampanya kapsamında öncelikle yüzde 15 indirim uygulanıyor. Daha sonra ev tutarının yüzde 50’lik kısmına 180 ayda 0,69 vade ile banka kredisi kullandırılıyor. Kalan yüzde 50’lik kısım içinse şirket bünyesinde 120 ayda 0,69 vade ile sabit taksitlerle ödeme imkanı sunuluyor. Aylık taksitler ise 3 bin liradan başlıyor.

KEFİL İSTEMİYOR

Teknik Yapı, konut almak isteyenler için firma bünyesinde 100 ay vadeli ödeme modeli ile projelerini satışa sunuyor. Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, böylece kendilerinden konut almak isteyenlerin kefil ve banka olmadan ev sahibi olabileceğini dile getiriyor. Durbakayım, “İhtiyacı olan ama alıp almamakta tereddüt edenler, yüzde 0,79 faiz müjdesiyle birlikte satış ofislerine gelerek taleplerini realize ediyor” dedi .

ORTAK KULLAN İMKANI

Nef, herhangi bir projesinden konut sahibi olanlara, Nef’in diğer tüm projelerindeki foldhome usulüne dahil sosyal alanları kullandırmaya başladı. Şirket yeni yıla özel, Nef Çekmeköy’de yüzde 0,79 faiz fırsatı, Nef Bahçelievler’de peşinde yüzde 30 indirim, Nef Reserve Kandilli’de 60 ay 0 faiz kampanyası da yapıyor.

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Vadeyi 0,75’e çekti

Bugüne kadar toplamda 61 projeye imza atan Şinpaş’ta da kampanyalar hız kesmiyor. Şirket, “Yatırım Yapacaksan Sinpaş’tan” ve “Yuva Kuracaksan Sinpaş’tan” başlıkları ile başlattığı kampanyalarını devam ettiriyor. Kampanya kapsamında ev sahibi olacak kişilere yüzde 0,75 faiz oranlı vade fırsatları sunuluyor. Şirketin Denizli’de inşa ettiği quaCity Denizli projesi için başlattığı yüzde 40 indirimli çadır günleri kampanyası da 5 Ocak tarihine kadar devam edecek.

MOBİLYADA İŞBİRLİĞİ ARTACAK

Fotoğraf: Arşiv

Kredi faizlerinin aşağıya çekilmesi ve ardından mobilya sektöründe kalıcı hale gelen yüzde 8 KDV oranı mobilyacıları da kampanyaya yöneltti. Sıfır konuta sıfır mobilya vermek için birçok mobilya mağazası arka arkaya yeni kampanyalarını açıklamaya başladı. Aralarında inşaat firmalarıyla anlaşıp ev alana belli miktarda mobilya çeki veren firmalar da var. Sektör temsilcileri önümüzdeki günlerde müteahhitlerle yapılacak işbirliklerinin artacağını dile getiriyor. Mobilya kampanyalarında 3’lü paketler ve KDV’yi sıfırlama gibi seçenekler öne çıkıyor.

100 bin lira krediye aylık ödeme 1.300 TL

Kamu bankaları 0,79 konut kredisi kampanya başvurularını almaya başladı. Sıfır konut satın almak isteyenler 10 yıl vade ve 100 bin lira kredi için aylık bin 293 lira taksit ödeyecek. Kredinin geri dönüşü de 155 bin 146 lira olacak. Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank’tan herhangi birinden çekilen kredide vatandaş dilerse vadeyi 15 yıl olarak da kullanabilecek. Ancak vade 15 yıla çıktığında bankaların tabela oranları dikkate alınacak.