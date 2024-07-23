Singapur’dan yola çıkacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı doğal gaz üretiminde kullanılacak yeni gemi Singapur’dan Türkiye’ye doğru yola çıkacak. Singapur’daki bir tersanede son rötuşları yapılan yüzer gaz işletme platformu, Türkiye'nin ihtiyaçlarına göre revize ediliyor. Geminin yaklaşık 2 ay sonra Türkiye'de olması bekleniyor. Platformun; 2025 yılında aktif olarak faaliyete alınması planlanıyor. Faaliyete geçtiğinde 5 milyon hane halkına yetecek kadar doğal gazı üretecek bu platformun bir üs gibi Karadeniz'de 15-20 yıl hizmet vermesi planlanıyor.

SON RÖTÜŞLER YAPILIYOR

Gemi Karadeniz’den çıkarılan ham gazı denizde işleyecek. Gaz borularıyla karaya taşınacak. Karadeniz doğal gazını kısa sürede karaya ulaştırarak şebekeye sunan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), yüzer gaz işletme platformu ile üretimi hızlandıracak. Brezilya'dan alınan platform Türkiye’nin doğal gaz üretimine yönelik ihtiyaçlarına göre revize edilmek üzere Singapur’da. Yüzer platform ile Karadeniz’in derinliklerinden gelen ham gaz, yine denizin ortasında işlenecek ve yeni boru hatlarıyla karaya taşınacak.

GELECEK YIL HİZMETE ALINACAK

300 metre boyunda ve 58 metre genişliğindeki platform, sadece ham gazı denizde işlemekle kalmayacak, üzerinde görev alacak teknik personelin yaşaması için de her türlü yaşam alanı bulunacak. Platform kullanılmaya başlanırken yurt dışından uzman ekipler getirilecek. Bu uzman ekipler, Türk ekiplere eğitim de verecek. Platform 2025 yılından itibaren ise aktif olarak kullanılacak.

TÜRKİYE ALTINCI ÜLKE OLACAK

Enerjide bağımsızlık hedefine emin adımlarla ilerleyen Türkiye, kendi karasularında 4 sondaj gemisi ve 2 sismik araştırma gemisiyle çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'nin denizlerde doğal gaz ve petrol arama çalışmalarına yönelik sismik ve sondaj faaliyetleri için kurduğu enerji filosunda Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han Sondaj gemileri ile Barbaros Hayrettin Paşa ve MTA Oruç Reis sismik arama gemileri olmak üzere toplam 6 gemi bulunuyor. Filoya eklenecek yeni platform ile Türkiye, adını dünya doğal gaz çıkarma ve işleyip ticarileştirme liginde önemli bir yere yazdıracak. ABD, Rusya, Brezilya, Norveç ve Malezya'nın ardından bu platforma sahip 6'ncı ülke olacak.







