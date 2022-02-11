​Şirketlerin döviz mevduatlarında rekor düşüş: 5 milyar dolar daha çözüldü

Tüzel kişilere yönelik kur korumalı mevduat ürünü döviz mevduatı rakamlarında rekor düşüş yarattı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 4 Şubat haftasında tüzel kişilerin döviz mevduatları 3,3 milyar dolar gerileme kaydetti. Bu, haftalık bazda görülen en sert düşüş oldu. Parite etkisinden arındırılmış düşüş ise 5,08 milyar dolar olarak kaydedildi.

Veriler gerçek kişilerin döviz mevduatlarında ise parite etkisiyle artış yaşandığını, bu etki dışarıda bırakıldığında gerileme olduğunu gösterdi. Buna göre ilgili haftada gerçek kişilerin döviz mevduatları 255 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırılmış olarak bakıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 911 milyon dolar geriledi. Gerçek ve tüzel kişilerin toplam döviz mevduatları ise 225,1 milyar dolar oldu.

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REZERVLERE DE YANSIDI

Döviz mevduatlarındaki gerileme Merkez Bankası’nın rezervlerine de yansıdı. Buna göre 4 Şubat haftasında Merkez Bankası’nın brüt rezervleri 114,7 milyar dolara yükseldi. Net rezervler ise 5,8 milyar dolar artışla 16,3 milyar dolara yükseldi. Bu gelişme swap hariç net rezervlere de yansıdı. Bir önceki hafta eksi 54,1 milyar dolar olan swap hariç net rezerv rakamı 4 Şubat haftasında eksi 50,2 milyar dolar oldu.

Şahap Kavcıoğlu

KAVCIOĞLU: 50 MİLYAR DOLAR TL’YE DÖNEBİLİR

Tüzel kişilerin döviz mevduatlarında hızlı geri çekilme izlenirken, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu TOBB üyeleriyle yaptığı toplantıda 50 milyar dolarlık bir büyüklüğün TL’ye dönüşme potansiyeline dikkat çekmişti. Yaptıkları analize göre şirketlerin 90 milyar dolarlık döviz tevdiat hesabının 50 milyar dolarının kur korumalı mevduatta istenen vadeye bağlanabileceğine işaret eden Kavcıoğlu, “Firmaların hesabında 90 milyar dolarlık döviz tevdiat hesabı var ve 1 yıllık hesap hareketleri çok düşük. Bunun 50 milyar doları firmaların tasarrufu, geri kalanı transfer ödemeleri için park edilmiş duruyor. Yapılan analizler bunun 50 milyar dolarının kur korumalı mevduatta istenen vadeye bağlanabileceğini gösteriyor” dedi.

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Kavcıoğlu firmaların TL’ye geçişi konusunda desteklerinin devam edeceğini de vurguladı.

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