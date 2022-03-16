Smart’tan yeni güneş yatırımı

Güneş enerjisi sektöründe 2009’dan bu yana sunduğu anahtar teslim çözümlerle ticari ve perakende kullanıcılara hizmet sağlayan Smart Güneş Teknolojileri halka arz oluyor. Paylarının halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) yaptığı başvuru geçen hafta onaylanan şirket, bugün başlayarak üç gün boyunca talep toplayacak.

Halka arzda 25 milyon 500 bin TL nominal değerdeki paylar sermaye artışı kapsamında, 6 milyon 340 bin TL nominal değerdeki paylar ortak satışı kapsamında arz edilecek. Fazla talep gelmesi halinde Smart Holding’in sahip olduğu 6 milyon 368 bin TL nominal değerli payların ek satışı gerçekleştirilecek. Satışa sunulacak payların yüzde 20’si “Bireysel Yatırımcılar”, yüzde 39’u “Yüksek Başvurulu Yatırımcılar” grubuna tahsis edildi.

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Halil Demirdağ

SATIŞ GELİRİ 500 MİLYON LİRAYI AŞABİLİR

Halka arzın büyüklüğünün 445 milyon 760 bin TL olması beklenirken; ek satış olursa rakam 534 milyon 912 bin TL’ye ulaşacak. Şirket hisse başına 14 TL fiyat ile halka arz edilecek. Halka arz işlemi sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 20.81, ek satış olursa yüzde 24.97 olacak. Şirketin Halka arz öncesi 127 milyon 500 bin TL olan sermayesi ise halka arz sonrası 153 milyon TL’ye ulaşacak.

HÜCRE YATIRIMI YAPACAK

Halka arz süreci ve şirket yatırımları hakkında bilgi veren Smart Holding Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, halka arzdan elde edeceği güçlü kaynağın yüzde 30-35’ini İzmir Aliağa’ya kurulacak olan hücre yatırımında kullanacaklarını söyledi. Yatırımlarını güneş panellerinin yapı taşı olan hücre teknolojisiyle büyüteceklerini anlatan Demirdağ, "Sağlayacağımız yeni kaynak ile daha hızlı büyümeyi, kârlılığı artırmayı ve sektörümüzde global bir marka olmayı hedefliyoruz. Bunların yanı sıra ve Ar-Ge yatırımlarıyla birlikte, teknoloji girişimlerine (start-up) yatırım da planlıyoruz” dedi.

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