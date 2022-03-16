Ekonomi Smarttan yeni güneş yatırımı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Smart’tan yeni güneş yatırımı

Güneş enerjisinde kalitenin öncü şirketi Smart Güneş Teknolojileri halka arz oluyor. Şirket, halka arzdan elde edecek gelirin yüzde 35’ini İzmir Aliağa’ya hücre yatırımında kullanacak. Smart Holding Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilginin daha da artacağına dikkat çekti.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Smart’tan yeni güneş yatırımı
Gebze’deki tesislerinde güneş panelleri üreten Smart Güneş Teknolojileri, yurt içinde ve yurt dışında “anahtar teslimi” güneş santrallerinin kurulumu, bakımı ve onarım hizmetlerini veriyor.

Güneş enerjisi sektöründe 2009’dan bu yana sunduğu anahtar teslim çözümlerle ticari ve perakende kullanıcılara hizmet sağlayan Smart Güneş Teknolojileri halka arz oluyor. Paylarının halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) yaptığı başvuru geçen hafta onaylanan şirket, bugün başlayarak üç gün boyunca talep toplayacak.

Halka arzda 25 milyon 500 bin TL nominal değerdeki paylar sermaye artışı kapsamında, 6 milyon 340 bin TL nominal değerdeki paylar ortak satışı kapsamında arz edilecek. Fazla talep gelmesi halinde Smart Holding’in sahip olduğu 6 milyon 368 bin TL nominal değerli payların ek satışı gerçekleştirilecek. Satışa sunulacak payların yüzde 20’si “Bireysel Yatırımcılar”, yüzde 39’u “Yüksek Başvurulu Yatırımcılar” grubuna tahsis edildi.

Halil Demirdağ
Halil Demirdağ

SATIŞ GELİRİ 500 MİLYON LİRAYI AŞABİLİR

  • Halka arzın büyüklüğünün 445 milyon 760 bin TL olması beklenirken; ek satış olursa rakam 534 milyon 912 bin TL’ye ulaşacak. Şirket hisse başına 14 TL fiyat ile halka arz edilecek. Halka arz işlemi sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 20.81, ek satış olursa yüzde 24.97 olacak. Şirketin Halka arz öncesi 127 milyon 500 bin TL olan sermayesi ise halka arz sonrası 153 milyon TL’ye ulaşacak.

HÜCRE YATIRIMI YAPACAK

Halka arz süreci ve şirket yatırımları hakkında bilgi veren Smart Holding Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, halka arzdan elde edeceği güçlü kaynağın yüzde 30-35’ini İzmir Aliağa’ya kurulacak olan hücre yatırımında kullanacaklarını söyledi. Yatırımlarını güneş panellerinin yapı taşı olan hücre teknolojisiyle büyüteceklerini anlatan Demirdağ, "Sağlayacağımız yeni kaynak ile daha hızlı büyümeyi, kârlılığı artırmayı ve sektörümüzde global bir marka olmayı hedefliyoruz. Bunların yanı sıra ve Ar-Ge yatırımlarıyla birlikte, teknoloji girişimlerine (start-up) yatırım da planlıyoruz” dedi.

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