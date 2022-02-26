Ekonomi THYden Ukraynanın komşu ülkelerinden Türkiyeye döneceklere özel ücret tarifesi En fazla 220 dolar olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY'den Ukrayna'nın komşu ülkelerinden Türkiye'ye döneceklere 'özel ücret' tarifesi: En fazla 220 dolar olacak

Türk Hava Yolları (THY) Rusya'nın saldırısı sonrası Ukrayna hava sahasının kapalı olması nedeniyle komşu ülkelerden Türkiye'ye dönecek yolcular için 'özel ücret' tarifesi uygulanacağını duyurdu. Buna göre, bilet fiyatları en fazla 220 dolar olacak şekilde sabitlenecek.

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Haber Merkezi DHA
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THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal paylaşım sitesi 'Twitter' hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna'ya komşu ülkeler Moldova, Macaristan, Polonya, Bulgaristan ve Romanya'dan ülkemize dönecek vatandaşlarımız, size tanımlanan özel ücret ile biletinizi almak için satış ofislerimize ve havalimanlarındaki ofislerimize başvurunuz" ifadelerini kullandı.

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"EN FAZLA 220 DOLAR ALACAK ŞEKİLDE SABİTLENECEK"

THY Basın Müşavirliği'nden elde edilen bilgiye göre bilet fiyatlarının ise en fazla 220 dolar olacak şekilde sabitlendiği kaydedildi.

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