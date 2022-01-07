Ekonomi Memur ve emekliye ek zam, doğal gazda kademeli tarife TBMMde Görüşmeler başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Memur ve emekliye ek zam, doğal gazda kademeli tarife TBMM'de: Görüşmeler başladı

Memur ve emekliye ek zam, TL finansal araçlara talebin artırılması, kademeli doğal gaz satış fiyatı belirlenmesi düzenlemelerini de içeren Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başlandı.

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Haber Merkezi AA
SON DAKİKA Memur ve emekliye ek zam ile ilgili yeni gelişme... Erdoğan açıklamıştı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülüyor
Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda.

Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, teklifin her maddesinin, Türkiye için çok faydalı olduğunu dile getirdi. Aydemir, bahsedilen maddenin, diğer ülkelerin merkez bankalarının açtığı hesaplarla ilgili olduğunu, hesap açtıran ülkenin garanti altına alındığını, utanç verici bir şey olmadığını aktardı.

AK Parti'li Öztürk sunum yaptı

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, teklifin ilk imza sahibi olarak yaptığı sunumda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını kamuoyu ile paylaştığı "Türkiye Ekonomi Modeli"nin temelinin yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın artırılmasına dayandığını anımsattı.

Türkiye'nin önüne çıkan tarihi fırsatı değerlendirip, küresel çapta üretim ve tedarik merkezi olma potansiyelini öne çıkararak, lojistik altyapısından, üretim kapasitesinden, ihracat ve doğrudan yabancı yatırım çekme kabiliyetinden yararlanacağını vurgulayan Öztürk, "Amaçlanan temel hedeflere ulaşmak için öncelikli olarak makro ekonomik istikrarı sağlayacak, yüksek katma değerli yatırımları teşvik ederek üretimin, ihracatın ve istihdamın arttırılması gerekiyor. Bu suretle cari açık sorununun kalıcı olarak çözülmesi, orta gelir tuzağından uzaklaşılması, küresel değer zincirlerinde üst sıralara çıkılması hedefleniyor." diye konuştu.

Öztürk, üretime dayalı ihracat öncelikli modelin, orta ve uzun vadede başarı sağlayabilmesi için öncelikle makroekonomik istikrarın korunmasının zorunluluk olduğuna işaret etti.

AK Parti'li Öztürk, Türkiye'nin demokratik geleneği, piyasa ekonomisi tecrübesi, dinamik ekonomisi ve güçlü iş dünyası gibi kendine özgü özellikleri dikkate alınarak, uygulanmasına karar verilen program kapsamında, söz konusu hedeflerin hayata geçirilmesi için atılacak adımların hükümet tarafından belirlendiğini vurguladı.

"Bu kapsamda hazırladığımız teklifle, ekonomi modeliyle amaçlanan hedeflere ulaşabilmek için gerekli yasal düzenlemeleri Meclisimizin takdirine sunuyoruz." diyen Öztürk, teklifte, bireysel emeklilik sistemine katılımı teşvik etmek ve fon birikimini artırmak amacıyla ilgili kanunda önemli değişiklikler öngördüklerini, teklifin 7 maddesinin, bununla ilgili olduğunu söyledi.

  • Öztürk, yüzde 25 olarak hesaplanan devlet katkısı oranının yüzde 30'a yükseltilmesi, konut alımı, evlilik, eğitim ve benzeri hayat dönemeçlerinde ihtiyaç duyulabilecek tasarrufların, bireysel emeklilik sistemi çatısı altında biriktirilerek kullanılabilmesine ve kısmen ödeme yoluyla alınabilmesine imkan verilmesi, 45 yaş üstü çalışanların isteğe bağlı otomatik katılım sistemine dahil edilmesi, nakit ihtiyacı nedeniyle ayrılan kişilerin sistemden ayrılmadan tasarrufa devam etmesini sağlamak üzere BES birikimlerinin, katılımcılar tarafından banka kredisi kullanılması esnasında temlik edilmesi durumunda konuyla ilgili sürecin standardizasyonuna ilişkin ilgili kuruma yetki verilmesi yönünde düzenlemeler yapıldığını anlattı.

Kur korumalı mevduat hesaplarına destek verilmesine yönelik düzenlemenin de teklifte yer aldığını belirten Öztürk, "Türk lirası araçlara olan talebin artırılması, finansal piyasaların daha etkin bir şekilde işlemesi, finansal piyasalarda derinliğin arttırılması, ürün çeşitliliğinin teşvik edilmesi ve bu suretle finansal sektörün ve ulusal ekonominin sağlıklı gelişimine katkıda bulunulması amacıyla gerçek kişilerin mevduat ve katılma hesaplarının getirilerini kur artışlarına karşı desteklemek üzere yasal düzenleme yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öztürk, teklifle, 1 Aralık 2021 tarihinden önce 4734 sayılı kanuna göre ihale edilen işlerde ek fiyat farkı verilebilmesi amacıyla da düzenlemeye gidildiğini aktardı.

Yatırım, üretim ve ihracatı desteklemek amacıyla Kurumlar Vergisi Kanunu'nda da iki değişiklik önerisi bulunduğunu dile getiren Öztürk, ihracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançları ile sanayi sicil belgesine haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle uğraşan kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarına Kurumlar Vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanarak, bu kurumların söz konusu faaliyetlerinin teşvik edileceğini kaydetti.

Ayrıca Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle kurumların yatırım fonlarına iştirak etmelerinin teşvik edildiğini vurgulayan Öztürk, Türk lirasına talebin artırılması amacıyla da portföyünde yabancı para, altın ve diğer kıymetli madenler olan fonlardan elde edilen kar paylarının istisna kapsamı dışında tutulduğunu bildirdi.

Öztürk, AK Parti hükümetleri döneminde çalışanların ve emeklilerin daima yanında olduklarını, refah düzeylerini artıran bir çok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini dile getirerek, teklifle, emeklilere verilecek gelir ve aylıkların 2.500 TL'nin altında olmamasını sağlayacak düzenlemeyi önerdiklerini anımsattı.

  • Ayrıca, 5,8 milyon kamu görevlisinin tamamı ile memur emeklilerine yapılacak ek zam tutarı ile ilgili düzenlemenin de teklifte yer aldığına dikkati çeken Öztürk, merkez bankaları arasında kurulan ilişkilerin işin gerektirdiği diplomatik hassasiyet ve ekonomik güven temelinde yürütülmesini teminen, diğer merkez bankalarının banka nezdindeki para, alacak, mal, hak ve varlıklarının haczedilememesi yönünde düzenlemelerin de önerildiğini söyledi.

Öztürk'ün sunumunun ardından, teklifin görüşmelerine geçildi.

Asgari ücret ve memur maaşları arttı, sosyal yardımlar da yükseldi: İşte kalem kalem yeni rakamlar
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İhtiyacı olanlara devlet 'yardım eli'ni uzatıyor. Bu ay asgari ücrete ve memur maaş katsayılarına yansıyacak artış çok sayıda desteğin tutarını yükseltiyor, pek çok desteği de almayı kolaylaştırıyor.
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SOSYAL GÜVENCESİ OLMAYAN YAŞLIYA ÖDENEN 65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLDU?<br><br>Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen maaş 828,21 liradan memur maaş katsayısındaki yüzde 30.95 artışla bin 84 lira 54 kuruşa çıkacak.
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65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Bu yıl kişi başına düşen gelir bin 417 liradan az ise başvurulabilecek. Gelir sınırı 2021'de 852,53 lira idi.
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EVDE BAKIM DESTEĞİ KAÇ TL OLDU?<br><br>Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan bin 797 lira tutarındaki evde bakım desteği de yüzde 30.95 artışla 2 bin 354 liraya yükselecek. Bu destekten yararlanmak için bu yıl hane içinde kişi başına düşen gelirin 2 bin 835 liradan az olması gerekecek. Daha önce bu tutar bin 705 lira idi.
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ENGELLİYE 865-1.298 TL<br><br>Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 661,13 liradan 865,75 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 991,69 liradan bin 298 liraya çıkacak. Bu aylıktan bu yıl hane içinde kişi başına düşen geliri bin 417 liradan az olanlar yararlanacak.
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ENGELLİ YAKININA 865 TL<br><br>18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına ödenen aylık ise 661,13 liradan 865,75 liraya yükselecek. Bu destek de hanede kişi başı geliri bin 417 liradan az olanları kapsıyor.
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HASTAYA 2.954 TL<br><br>Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan bin 797 lira tutarındaki düzenli nakdi yardım da 2022 yılıyla birlikte 2 bin 354 liraya ulaşacak. Ayrıca tüberküloz hastaları için ilave aylık 600 lira bakım yardım ödemesi yapılabiliyor.
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İŞ ARAYANA 425,34 TL<br><br>Sosyal yardım programlarından yararlananlardan iş görüşmesine yönlendirilenlere 425,34 lira ödenecek.
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İŞE GİRENE 1.668 TL<br><br>Sosyal yardım alan kişilere, işe yerleşmeleri durumunda, 1 yılda 1 defaya mahsus olmak üzere brüt asgari ücretin 3'te 1'i kadar ödeme yapılıyor. Bu tutar bu yıl asgari ücrete uygulanan artışla birlikte bin 668 liraya yükseldi. Geçen yıl bin 192 lira idi.
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SAĞLIK PRİMİ DEVLETTEN<br><br>Gelir testi sonucunda hane içinde kişi başı geliri brüt asgari ücretin 3'te 1'inden az çıkanların primini devlet ödüyor. Bu sınır geçtiğimiz yıl bin 192 lira 50 kuruştu. Bu yıl bin 668 liraya yükseldi.
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ÇOKLU DOĞUM DESTEĞİ<br><br>Çocuk başına 150 lira ödemenin yapıldığı 'Çoklu Doğum Yardımı Programı'ndan yararlanmak için hane içinde kişi başı gelir sınırı da 2022 yılıyla birlikte 852,53 liradan bin 417 liraya çıktı.
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BARINMA DESTEĞİ<br><br>20 bin ile 40 bin lira arasında verilen barınma yardımından yararlanmak için gereken hane içinde kişi başına düşen gelir sınırı da 852,53 liradan bin 417 liraya yükseldi.
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Asgari ücret ve memur maaşları arttı, sosyal yardımlar da yükseldi: İşte kalem kalem yeni rakamlar
Asgari ücret ve memur maaşlarındaki artış yaşlıdan engelliye, iş arayandan sosyal yardım programından yararlananlara da yansıdı. Devletin ihtiyacı olan vatandaşlara yaptığı pek çok ödeme artarken, desteklerden yararlanmak da kolaylaştı. Peki 2022 yılında 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, engelli aylığı ve engelli yakınına ödenen aylık ne kadar oldu? İşte yeni yılda ödenecek kalem kalem sosyal yardım ücretleri...

Memur ve emekli maaşlarına ek zam belli oldu: İşte meslek meslek yeni maaş tablosu
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon oranını açıkladı. Bununla beraber milyonların beklediği emekli ve memur maaş zammı netleşti. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 25,48, memur ve memur emeklisi için 2022 maaş zammı da yüzde 27,48 düzeyinde gerçekleşti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yeni memur zammının yüzde 30,5'e çıkarıldığını ve en düşük emekli maaşının ise 2.500 TL olarak belirlendiğini açıkladı.
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Ek zammın duyurulmasının ardından 15 Ocak'a kadar bu ek zammın maaşlara yansıtılması bekleniyor.
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Öte yandan 'Ek zam' ile beraber yeni memur zammı ile birlikte memur maaşları netleşti. İşte tablo tablo yeni maaşlar…
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MEMUR MAAŞLARI 2022 (NET TL)<br><br>UNVAN VE DERECE - TEMMUZ 2021 - OCAK 2022<br><br>Vali - 22412 - 29247<br><br>Genel müdür (14) - 16177 - 21111<br><br>Şube müdürü (Lisans - 14) - 8526 - 11126
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Memur (Lisans - 91) - 5277 - 6887<br><br>Öğretmen (14) - 6587 - 8596<br><br>Kaymakam 1. sınıf (14) - 14826 - 19348
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Başkomiser (31) - 8522 - 11121<br><br>Polis memuru (81) - 7465 - 9741<br><br>Uzman doktor (14) - 10126 - 13214
Title
Hemşire (Lisans - 51) - 6391- 8340<br><br>Mühendis (14) - 8703 - 11357<br><br>Teknisyen (Lise - 111) - 5491 - 7165
Title
Araştırma görevlisi (71) - 8265 - 10785<br><br>Vaiz (14) - 6844 - 8931<br><br>Avukat (14) 8311 - 10845
Title
En düşük memur maaşı - 4880 - 6368<br><br>
Title
NOT: Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alınmıştır.<br><br>
Title
YENİ EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI 2022 (NET - TL)<br><br>UNVAN VE DERECE - TEMMUZ 2021 - OCAK 2022<br><br>Müsteşar (11) - 11806 - 15406<br><br>Genel müdür (11) - 10435 - 13617<br><br>Şube müdürü (Lisans - 14) - 4004 - 5225
Title
Memur (Lisans - 14) - 3918 - 5112<br><br>Öğretmen (14) - 4029 - 5257<br><br>Kaymakam 1. sınıf (14) - 6840 - 8926
Title
Başkomiser (14) - 4167 - 5437<br><br>Polis memuru (81) - 4167 - 5437<br><br>Hemşire (Lisans - 14) - 3916 - 5110
Title
Mühendis (14) - 4913 - 6411<br><br>Teknisyen (Lise -14) - 3419 - 4461<br><br>Profesör (14) - 9346 - 12191
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Memur ve emekli maaşlarına ek zam belli oldu: İşte meslek meslek yeni maaş tablosu
Milyonlarca emekli ve memurun beklediği enflasyon zammı bugün sabah saatlerinde belli olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugünkü kabine toplantısı sonrası ek zammı duyurdu. Toplu sözleşme zammı yüzde 5'ten yüzde 7,5'e yükseltilerek memur zammı yüzde 30,5 olarak revize edildi. Bununla beraber kamu çalışanlarının yeni maaşları da netleşti. İşte kalem kalem yeni maaşlar...

Milyonlarca memur ve emeklinin maaş zam oranı belli oldu: İşte meslek meslek yeni maaşların listesi
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Türkiye'de 13 milyondan fazla emekli ve 4 milyondan fazla memurun maaş zammı belli odu.
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Aralık ayı enflasyon oranları bugün açıklandı.
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Enflasyon oranları neticesinde emekli ve memur maaşı zammı 2022 netleşti.
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Bu noktada, 'en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu' soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor.
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Bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı oldu.
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Yine bu 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı da memur ve emeklinin enflasyon farkını ortaya koyacak.
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YILLIK YÜZDE 36.08<br><br>Enflasyon yıllık veride yüzde 36.08 olarak belirlendi.
Title
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAM ORANI NE KADAR?<br><br>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yeni memur zammının yüzde 30,5'e çıkarıldığını ve en düşük emekli maaşının ise 2.500 TL olarak belirlendiğini açıkladı.<br>
Title
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR MAAŞ ALACAK?<br><br>Buna göre kim ne kadar maaş ve zam alacak?<br><br>
Title
MEMUR MAAŞLARI 2022 (NET TL)<br><br>UNVAN VE DERECE - TEMMUZ 2021 - OCAK 2022<br><br>Vali - 22412 - 29247<br><br>Genel müdür (14) - 16177 - 21111<br><br>Şube müdürü (Lisans - 14) - 8526 - 11126
Title
Memur (Lisans - 91) - 5277 - 6887<br><br>Öğretmen (14) - 6587 - 8596<br><br>Kaymakam 1. sınıf (14) - 14826 - 19348
Title
Başkomiser (31) - 8522 - 11121<br><br>Polis memuru (81) - 7465 - 9741<br><br>Uzman doktor (14) - 10126 - 13214
Title
Hemşire (Lisans - 51) - 6391- 8340<br><br>Mühendis (14) - 8703 - 11357<br><br>Teknisyen (Lise - 111) - 5491 - 7165
Title
Araştırma görevlisi (71) - 8265 - 10785<br><br>Vaiz (14) - 6844 - 8931<br><br>Avukat (14) 8311 - 10845
Title
İtfaiyeci: 6.141<br><br>Araştırmacı: 6.188<br><br>İmamhatip: 6.214<br><br>Müezzin : 6.214
Title
Şef: 6.250<br><br>Orman Muhafaza memuru: 6.370<br><br>Vaiz : 6.546<br><br>Sağlık memuru: 6.834
Title
Usta öğretici: 5.688<br><br>Koruma ve güvenlik görevlisi: 5.772<br><br>Zabıta memuru: 5.889<br><br>Ebe: 6.843<br><br>Programcı: 7.040
Title
Hademe: 5.356<br><br>Hizmetli: 5.353<br><br>Mübaşir: 5.688
Title
En düşük memur maaşı - 4880 - 6368<br><br><br>NOT: Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alınmıştır.
Title
YENİ EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI NE KADAR?<br><br>UNVAN VE DERECE - TEMMUZ 2021 - OCAK 2022<br><br>Müsteşar (11) - 11806 - 15406<br><br>Genel müdür (11) - 10435 - 13617<br><br>Şube müdürü (Lisans - 14) - 4004 - 5225<br><br>
Title
Memur (Lisans - 14) - 3918 - 5112<br><br>Öğretmen (14) - 4029 - 5257<br><br>Kaymakam 1. sınıf (14) - 6840 - 8926
Title
Başkomiser (14) - 4167 - 5437<br><br>Polis memuru (81) - 4167 - 5437<br><br>Hemşire (Lisans - 14) - 3916 - 5110<br><br>Mühendis (14) - 4913 - 6411<br><br>Teknisyen (Lise -14) - 3419 - 4461<br><br>Profesör (14) - 9346 - 12191
Title
EK ÖDEMELER DE YÜKSELDİ<br><br>MAAŞ hesaplamalarında aile, çocuk yardım ödeneği dâhil edilirken, bölgesel ödeme, ek ders ücreti, vekâlet ücreti, yabancı dil tazminatı gibi ödemeler yer almıyor. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş, 2 çocuk esas alınıyor. Bunlar da dikkate alındığında maaşlar daha da yükseliyor.
Title
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2000 TL'Yİ AŞABİLİR<br><br>Hükümetin döviz kuru ve enflasyondaki aşırı artış dolayısıyla emekli aylıklarına da bir iyileştirme yapması bekleniyor. Bu kapsamda daha önce ilk başta 1000 TL'ye, geçen yıl da 1500 TL'ye çıkartılan en düşük emekli aylığının en az 2000 TL'ye çıkartılması bekleniyor.
Title
EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI (TL)<br><br>TEMMUZ - OCAK<br><br>SSK (2000 ÖNCESİ) - 2624 - 3293<br><br>
Title
SSK (2000 SONRASI) - 1627 - 2041
Title
BAĞ-KUR (ESNAF) - 1912 - 2399
Title
BAĞ-KUR (TARIM) - 1802 - 2262<br><br>
Title
SSK, Bağ-Kur emekliliklerine en alttan yukarı doğru kademeli artış beklenirken, Ocak ayında 2 bin liranın altında olan emeklilere 500 lira eşit zam yapılması öngörülüyor.<br><br>
Title
65 Yaş Aylığı, Evde Bakım Desteği, Engelli Aylığı Ne Kadar Oldu?<br><br>Ocak zammı ile birlikte 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, engelli aylığı gibi diğer maaşlar da netleşti.
Title
İŞTE YENİ TABAN AYLIKLAR<br><br>Emekli sandığı:<br><br>Mevcut: 3.275,90 Yeni: 4.176,11
Title
SSK (2000 ÖNCESİ)<br><br>Mevcut: 2.624,24 Yeni: 3.292,90
Title
SSK (2000 SONRASI)<br><br>Mevcut: 1.626,75 Yeni: 2.041,25
Title
BAĞ-KUR ESNAF:<br><br>Mevcut: 2.350,11 Yeni: 2.948,92
Title
BAĞ-KUR TARIM:<br><br>Mevcut: 1.867,61 Yeni: 2.343,35<br><br>Not: Maaşlara ek ödeme dahildir.
Title
65 yaş aylığı:<br><br>Mevcut: 828,21 Yeni: 1.055,80
Title
Evde bakım desteği:<br><br>Mevcut: 1.797,95 Yeni: 2.292,02
Title
Engelli aylığı:<br><br>-%40-69<br><br>Mevcut: 661,13 Yeni: 842.81<br><br>%70 ve üstü:<br><br>Mevcut: 991,69 Yeni: 1.264,20.
Title
DİĞER KESİMLERİN GELİRİNİ NASIL ETKİLEYECEK?<br><br><br>KAMU İŞÇİSİ: <br><br>2021'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 5'i aşan kısmı, yüzde 5'lik zamma eklenecek.<br>
Title
SOSYAL YARDIMLAR: <br><br>Memur maaşlarına yansıtılacak yüzde 5 zam ve enflasyon farkı; yaşlılara, engellilere, evde yakınına bakanlara ve hastalara ödenen destek ödemelerine yansıyacak.<br><br>
Title
KIDEM TAZMİNATI TAVANI: <br><br>İşçilerin kıdem tazminatı tavanı, memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. 2021'in ikinci yarısında tavan 8 bin 284 lira olarak uygulandı.<br><br>
Title
SENDİKALI MEMURA 400 LİRA İKRAMİYE<br><br>Toplu sözleşme ile seyyanen zam yerine sendika üyesi 2 milyon çalışanın toplu sözleşme ikramiyesi de 135 liradan 400 liraya çıkarıldı.
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Her 6 ayda bir enflasyon ücret artışının üzerine çıktığında fark da ekleniyor. Yeni yıldan itibaren buna ek olarak sendikalı memura 400 liralık ikramiye de ödenmiş olacak.<br><br>
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ZAMLI MAAŞLAR HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?<br><br>Memur konfederasyonlarının geçen yıl ekonomideki dalgalanma nedeniyle talep ettiği refah payının da gündeme gelmesi bekleniyor. Bu hesaplama, aynı sözleşme kapsamındaki memur emeklileri için de geçerli olacak. Memurların üç ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesi de artacak.<br><br>
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Gelecek yılın ilk yarısında 400 lira, ikinci yarısında 428 lira olacak Ayrıca ek zam da yapılacak. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.
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17-26 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş<br><br>25-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş
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KAMU İŞÇİLERİ İÇİN MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?<br><br><br>Kamu işçileri ile yapılan toplu iş sözleşmesi uyarınca, ocak ayında kamu işçilerine yüzde 5 toplu sözleşme zammı ve 2021'in ikinci yarısında yüzde 5'i aşan enflasyon farkı yansıtılacak. Böylece kamu işçilerine yüzde 25.48 oranında zam yapılacak.
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Geçen yıl kamu işçilerinin taban ücreti brüt 4.100 TL'ye çıkartıldıktan sonra ilk 6 ay için yüzde 12, sonraki 6 aylarda yüzde 5 + enflasyon farkı oranında zam yapılması kararlaştırılmıştı.
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Milyonlarca memur ve emeklinin maaş zam oranı belli oldu: İşte meslek meslek yeni maaşların listesi
Emekli ve Memur maaşlarına yapılacak zam miktarı, milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. Açıklanan enflasyon oranının ardından, emekli ve memur zamları belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklisine yapılacak ocak zammı yüzde 25.48, memur ve memur emeklisine yapılacak zam da 5+22.48 olarak ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası ek zammı duyurdu. Toplu sözleşme zammı yüzde 5'ten yüzde 7,5'e yükseltilerek memur zammı yüzde 30,5 olarak revize edildi. Milyonlarca emekli, 'en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 'Emekli ve memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Engelli, evde yakınına bakan, 65 yaş aylığı kaç TL oldu? İşte meslek meslek memur ve emekli maaşı taban ve tavan yeni ücretleri...


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