Memur ve emekliye ek zam, doğal gazda kademeli tarife TBMM'de: Görüşmeler başladı

Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda.

Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, teklifin her maddesinin, Türkiye için çok faydalı olduğunu dile getirdi. Aydemir, bahsedilen maddenin, diğer ülkelerin merkez bankalarının açtığı hesaplarla ilgili olduğunu, hesap açtıran ülkenin garanti altına alındığını, utanç verici bir şey olmadığını aktardı.

AK Parti'li Öztürk sunum yaptı

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, teklifin ilk imza sahibi olarak yaptığı sunumda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını kamuoyu ile paylaştığı "Türkiye Ekonomi Modeli"nin temelinin yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın artırılmasına dayandığını anımsattı.

Türkiye'nin önüne çıkan tarihi fırsatı değerlendirip, küresel çapta üretim ve tedarik merkezi olma potansiyelini öne çıkararak, lojistik altyapısından, üretim kapasitesinden, ihracat ve doğrudan yabancı yatırım çekme kabiliyetinden yararlanacağını vurgulayan Öztürk, "Amaçlanan temel hedeflere ulaşmak için öncelikli olarak makro ekonomik istikrarı sağlayacak, yüksek katma değerli yatırımları teşvik ederek üretimin, ihracatın ve istihdamın arttırılması gerekiyor. Bu suretle cari açık sorununun kalıcı olarak çözülmesi, orta gelir tuzağından uzaklaşılması, küresel değer zincirlerinde üst sıralara çıkılması hedefleniyor." diye konuştu.

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Öztürk, üretime dayalı ihracat öncelikli modelin, orta ve uzun vadede başarı sağlayabilmesi için öncelikle makroekonomik istikrarın korunmasının zorunluluk olduğuna işaret etti.

AK Parti'li Öztürk, Türkiye'nin demokratik geleneği, piyasa ekonomisi tecrübesi, dinamik ekonomisi ve güçlü iş dünyası gibi kendine özgü özellikleri dikkate alınarak, uygulanmasına karar verilen program kapsamında, söz konusu hedeflerin hayata geçirilmesi için atılacak adımların hükümet tarafından belirlendiğini vurguladı.

"Bu kapsamda hazırladığımız teklifle, ekonomi modeliyle amaçlanan hedeflere ulaşabilmek için gerekli yasal düzenlemeleri Meclisimizin takdirine sunuyoruz." diyen Öztürk, teklifte, bireysel emeklilik sistemine katılımı teşvik etmek ve fon birikimini artırmak amacıyla ilgili kanunda önemli değişiklikler öngördüklerini, teklifin 7 maddesinin, bununla ilgili olduğunu söyledi.

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Öztürk, yüzde 25 olarak hesaplanan devlet katkısı oranının yüzde 30'a yükseltilmesi, konut alımı, evlilik, eğitim ve benzeri hayat dönemeçlerinde ihtiyaç duyulabilecek tasarrufların, bireysel emeklilik sistemi çatısı altında biriktirilerek kullanılabilmesine ve kısmen ödeme yoluyla alınabilmesine imkan verilmesi, 45 yaş üstü çalışanların isteğe bağlı otomatik katılım sistemine dahil edilmesi, nakit ihtiyacı nedeniyle ayrılan kişilerin sistemden ayrılmadan tasarrufa devam etmesini sağlamak üzere BES birikimlerinin, katılımcılar tarafından banka kredisi kullanılması esnasında temlik edilmesi durumunda konuyla ilgili sürecin standardizasyonuna ilişkin ilgili kuruma yetki verilmesi yönünde düzenlemeler yapıldığını anlattı.

Kur korumalı mevduat hesaplarına destek verilmesine yönelik düzenlemenin de teklifte yer aldığını belirten Öztürk, "Türk lirası araçlara olan talebin artırılması, finansal piyasaların daha etkin bir şekilde işlemesi, finansal piyasalarda derinliğin arttırılması, ürün çeşitliliğinin teşvik edilmesi ve bu suretle finansal sektörün ve ulusal ekonominin sağlıklı gelişimine katkıda bulunulması amacıyla gerçek kişilerin mevduat ve katılma hesaplarının getirilerini kur artışlarına karşı desteklemek üzere yasal düzenleme yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öztürk, teklifle, 1 Aralık 2021 tarihinden önce 4734 sayılı kanuna göre ihale edilen işlerde ek fiyat farkı verilebilmesi amacıyla da düzenlemeye gidildiğini aktardı.

Yatırım, üretim ve ihracatı desteklemek amacıyla Kurumlar Vergisi Kanunu'nda da iki değişiklik önerisi bulunduğunu dile getiren Öztürk, ihracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançları ile sanayi sicil belgesine haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle uğraşan kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarına Kurumlar Vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanarak, bu kurumların söz konusu faaliyetlerinin teşvik edileceğini kaydetti.

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Ayrıca Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle kurumların yatırım fonlarına iştirak etmelerinin teşvik edildiğini vurgulayan Öztürk, Türk lirasına talebin artırılması amacıyla da portföyünde yabancı para, altın ve diğer kıymetli madenler olan fonlardan elde edilen kar paylarının istisna kapsamı dışında tutulduğunu bildirdi.

Öztürk, AK Parti hükümetleri döneminde çalışanların ve emeklilerin daima yanında olduklarını, refah düzeylerini artıran bir çok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini dile getirerek, teklifle, emeklilere verilecek gelir ve aylıkların 2.500 TL'nin altında olmamasını sağlayacak düzenlemeyi önerdiklerini anımsattı.

Ayrıca, 5,8 milyon kamu görevlisinin tamamı ile memur emeklilerine yapılacak ek zam tutarı ile ilgili düzenlemenin de teklifte yer aldığına dikkati çeken Öztürk, merkez bankaları arasında kurulan ilişkilerin işin gerektirdiği diplomatik hassasiyet ve ekonomik güven temelinde yürütülmesini teminen, diğer merkez bankalarının banka nezdindeki para, alacak, mal, hak ve varlıklarının haczedilememesi yönünde düzenlemelerin de önerildiğini söyledi.

Öztürk'ün sunumunun ardından, teklifin görüşmelerine geçildi.

FOTOĞRAF 14 İhtiyacı olanlara devlet 'yardım eli'ni uzatıyor. Bu ay asgari ücrete ve memur maaş katsayılarına yansıyacak artış çok sayıda desteğin tutarını yükseltiyor, pek çok desteği de almayı kolaylaştırıyor. SOSYAL GÜVENCESİ OLMAYAN YAŞLIYA ÖDENEN 65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLDU?<br><br>Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen maaş 828,21 liradan memur maaş katsayısındaki yüzde 30.95 artışla bin 84 lira 54 kuruşa çıkacak. 65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Bu yıl kişi başına düşen gelir bin 417 liradan az ise başvurulabilecek. Gelir sınırı 2021'de 852,53 lira idi. EVDE BAKIM DESTEĞİ KAÇ TL OLDU?<br><br>Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan bin 797 lira tutarındaki evde bakım desteği de yüzde 30.95 artışla 2 bin 354 liraya yükselecek. Bu destekten yararlanmak için bu yıl hane içinde kişi başına düşen gelirin 2 bin 835 liradan az olması gerekecek. Daha önce bu tutar bin 705 lira idi. ENGELLİYE 865-1.298 TL<br><br>Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 661,13 liradan 865,75 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 991,69 liradan bin 298 liraya çıkacak. Bu aylıktan bu yıl hane içinde kişi başına düşen geliri bin 417 liradan az olanlar yararlanacak. ENGELLİ YAKININA 865 TL<br><br>18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına ödenen aylık ise 661,13 liradan 865,75 liraya yükselecek. Bu destek de hanede kişi başı geliri bin 417 liradan az olanları kapsıyor. HASTAYA 2.954 TL<br><br>Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan bin 797 lira tutarındaki düzenli nakdi yardım da 2022 yılıyla birlikte 2 bin 354 liraya ulaşacak. Ayrıca tüberküloz hastaları için ilave aylık 600 lira bakım yardım ödemesi yapılabiliyor. İŞ ARAYANA 425,34 TL<br><br>Sosyal yardım programlarından yararlananlardan iş görüşmesine yönlendirilenlere 425,34 lira ödenecek. İŞE GİRENE 1.668 TL<br><br>Sosyal yardım alan kişilere, işe yerleşmeleri durumunda, 1 yılda 1 defaya mahsus olmak üzere brüt asgari ücretin 3'te 1'i kadar ödeme yapılıyor. Bu tutar bu yıl asgari ücrete uygulanan artışla birlikte bin 668 liraya yükseldi. Geçen yıl bin 192 lira idi. SAĞLIK PRİMİ DEVLETTEN<br><br>Gelir testi sonucunda hane içinde kişi başı geliri brüt asgari ücretin 3'te 1'inden az çıkanların primini devlet ödüyor. Bu sınır geçtiğimiz yıl bin 192 lira 50 kuruştu. Bu yıl bin 668 liraya yükseldi. ÇOKLU DOĞUM DESTEĞİ<br><br>Çocuk başına 150 lira ödemenin yapıldığı 'Çoklu Doğum Yardımı Programı'ndan yararlanmak için hane içinde kişi başı gelir sınırı da 2022 yılıyla birlikte 852,53 liradan bin 417 liraya çıktı. BARINMA DESTEĞİ<br><br>20 bin ile 40 bin lira arasında verilen barınma yardımından yararlanmak için gereken hane içinde kişi başına düşen gelir sınırı da 852,53 liradan bin 417 liraya yükseldi. Asgari ücret ve memur maaşları arttı, sosyal yardımlar da yükseldi: İşte kalem kalem yeni rakamlar Asgari ücret ve memur maaşlarındaki artış yaşlıdan engelliye, iş arayandan sosyal yardım programından yararlananlara da yansıdı. Devletin ihtiyacı olan vatandaşlara yaptığı pek çok ödeme artarken, desteklerden yararlanmak da kolaylaştı. Peki 2022 yılında 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, engelli aylığı ve engelli yakınına ödenen aylık ne kadar oldu? İşte yeni yılda ödenecek kalem kalem sosyal yardım ücretleri... BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 17 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon oranını açıkladı. Bununla beraber milyonların beklediği emekli ve memur maaş zammı netleşti. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 25,48, memur ve memur emeklisi için 2022 maaş zammı da yüzde 27,48 düzeyinde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yeni memur zammının yüzde 30,5'e çıkarıldığını ve en düşük emekli maaşının ise 2.500 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Ek zammın duyurulmasının ardından 15 Ocak'a kadar bu ek zammın maaşlara yansıtılması bekleniyor. Öte yandan 'Ek zam' ile beraber yeni memur zammı ile birlikte memur maaşları netleşti. İşte tablo tablo yeni maaşlar… MEMUR MAAŞLARI 2022 (NET TL)<br><br>UNVAN VE DERECE - TEMMUZ 2021 - OCAK 2022<br><br>Vali - 22412 - 29247<br><br>Genel müdür (14) - 16177 - 21111<br><br>Şube müdürü (Lisans - 14) - 8526 - 11126 Memur (Lisans - 91) - 5277 - 6887<br><br>Öğretmen (14) - 6587 - 8596<br><br>Kaymakam 1. sınıf (14) - 14826 - 19348 Başkomiser (31) - 8522 - 11121<br><br>Polis memuru (81) - 7465 - 9741<br><br>Uzman doktor (14) - 10126 - 13214 Hemşire (Lisans - 51) - 6391- 8340<br><br>Mühendis (14) - 8703 - 11357<br><br>Teknisyen (Lise - 111) - 5491 - 7165 Araştırma görevlisi (71) - 8265 - 10785<br><br>Vaiz (14) - 6844 - 8931<br><br>Avukat (14) 8311 - 10845 En düşük memur maaşı - 4880 - 6368<br><br> NOT: Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alınmıştır.<br><br> YENİ EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI 2022 (NET - TL)<br><br>UNVAN VE DERECE - TEMMUZ 2021 - OCAK 2022<br><br>Müsteşar (11) - 11806 - 15406<br><br>Genel müdür (11) - 10435 - 13617<br><br>Şube müdürü (Lisans - 14) - 4004 - 5225 Memur (Lisans - 14) - 3918 - 5112<br><br>Öğretmen (14) - 4029 - 5257<br><br>Kaymakam 1. sınıf (14) - 6840 - 8926 Başkomiser (14) - 4167 - 5437<br><br>Polis memuru (81) - 4167 - 5437<br><br>Hemşire (Lisans - 14) - 3916 - 5110 Mühendis (14) - 4913 - 6411<br><br>Teknisyen (Lise -14) - 3419 - 4461<br><br>Profesör (14) - 9346 - 12191 Memur ve emekli maaşlarına ek zam belli oldu: İşte meslek meslek yeni maaş tablosu Milyonlarca emekli ve memurun beklediği enflasyon zammı bugün sabah saatlerinde belli olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugünkü kabine toplantısı sonrası ek zammı duyurdu. Toplu sözleşme zammı yüzde 5'ten yüzde 7,5'e yükseltilerek memur zammı yüzde 30,5 olarak revize edildi. Bununla beraber kamu çalışanlarının yeni maaşları da netleşti. İşte kalem kalem yeni maaşlar... BiP'te paylaş

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