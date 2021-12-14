Stokçuya 2 milyon lira ceza geliyor: AK Parti kanun teklifini Meclis'e sundu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın stok yaparak fahiş fiyat artışına neden olanlara yönelik dile getirdiği sözlerin ardından beklenen adım atıldı. AK Parti, stokçulukla mücadele kapsamında uygulanan cezaların artırılmasını da içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

Teklifle, piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere verilen 50 bin ila 500 bin TL para cezasının alt ve üst sınırlarının değiştirilmesi öngörülüyor. Buna göre, stokçuluk yapanlara verilen para cezasının alt sınırı 100 bin, üst sınırı ise 2 milyon TL’ye çıkarılacak.

KANUNLA CAYDIRICILIK AMAÇLANIYOR

Maddenin gerekçesinde ise yapılan değişiklikle stokçuluk yapanlar hakkında uygulanacak müeyyidenin ağırlaştırılarak cezanın etkinliğinin ve caydırıcılığının artırılmasının amaçlandığı belirtildi. Söz konusu düzenleme 1 Ocak’tan itibaren uygulanmaya başlanacak.

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ELLERİNDEKİLERE EL KOYACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bütçe müzakerelerinden sonra hemen yasal düzenleme yapacağız ve stokçuların üzerine ciddi manada gideceğiz. Hem ellerindekine el koyacağız hem de cezai müeyyideleri yüksek tutacağız” diyerek stokçuları sert bir dille uyarmıştı.

YERLİ ÜRETİM DESTEĞİ

Yenilenebilir enerji alanında kapasite artışı sırasında yerli ürünü tercih eden firmaların, yerli katkı fiyatından yararlanması sağlanacak. Buna göre, kapasite artımına gidecek yenilenebilir enerji üreten şirketlerin, yerli üreticiden alacağı makina, teçhizat, türbin, kanat vs. desteklenecek. Böylece, yerli üretim teşvik edilecek, ithalata bağlılık azaltılacak.

Limanlardaki süre 49 yıla çıkıyor

qDaha önceki torba tekliften çıkartılan Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne ait bazı limanların işletilmesine ve satışına ilişkin hüküm yeniden getiriliyor. Teklife eklenen geçici maddeye göre, hala 20-30 yıllığına işletme hakkı olan limanlardaki sürenin 49 yıllığına çıkartılması planlanıyor. Süre uzatılmasına karar verilmesi halinde taraflar arasında ek sözleşme düzenlemesi yapılacak.

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