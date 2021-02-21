Tarım eğitimleri 450 kişiye ‘iş’ oldu

Kurs sonucunda başarılı olan ve kendi işini kurmak isteyen kursiyerlere ise Türk Kızılay geçim kaynağı geliştirme programı kapsamında hane içi üretim, küçük ölçekli tarım ve hayvancılık üretimi destekleri aracılığı ile malzeme desteği veriyor.

Türk Kızılayı Toplum Merkezleri'nde uygulanan "Tarımda İstihdam Projesi", Türk, Suriyeli ve Iraklı 450 kişiye iş kapısı oldu. "Türk Kızılayı Geçim Kaynağını Geliştirme Programı" ile merkezlerde verilen teorik ve uygulamalı mesleki eğitimlerden 43 bin 951 kişi yararlandı. Ekonomiye ve aktif iş gücü politikalarına katkıda bulunan program, piyasa ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli iş gücü de yetiştiriyor. Tarımda İstihdam Projesi de program kapsamında uygulanıyor.

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TEORİK VE UYGULAMALI EĞİTİMLER VERİLİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı yerel kurumlar, ziraat odaları, birlikler ve üniversiteler ile yapılan iş birlikleri doğrultusunda yararlanıcılara teorik ve uygulamalı tarım eğitimleri veriliyor. Eğitimleri başarıyla tamamlayan faydalanıcılar istihdama yönlendiriliyor veya tarımsal girişimleri destekleniyor. Adana, Kilis, Mardin, Gaziantep, İzmir, Kahramanmaraş, Şanlıurfa’da bulunan toplum merkezlerinde bölgenin ihtiyaçları ve kapasiteleri doğrultusunda tarım ve hayvancılık eğitimleri veriliyor.

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Adana Toplum Merkezi örtü altı sebze yetiştiriciliği kursuna 25, meyve yetiştiriciliği kursuna 25, mantar yetiştiriciliği kursuna 90 katılımcı, İzmir Toplum Merkezi temel tarım ve hayvancılık kursuna 19, Mardin Toplum Merkezi bahçecilik ve seracılık kursuna 22, temel tarım ve hayvancılık kursuna 131, çilek ve lavanta yetiştiriciliği kursuna 22, Kilis Toplum Merkezi sebze yetiştiriciliği kursuna 18, Şanlıurfa Toplum merkezi temel tarım ve hayvancılık kursuna 24, bahçecilik ve seracılık kursuna 25, tıbbı aromatik bitki yetiştiriciliğine 15, Kahramanmaraş Toplum Merkezi fide-fidan yetiştiriciliği kursuna 14, Gaziantep Toplum Merkezi Antep fıstığı yetiştiriciliği kursuna 20 olmak üzere toplamda 450 kişi başarılı oldu.