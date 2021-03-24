​Tarıma yapay sulak alan

Bakan Elvan: Reform programını açıkladıktan hemen sonra birçok yabancı ülke ayrıntılı bilgi almak için aradı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan AA Editör Masası programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Elvan 'Reform programının açıklanmasından hemen sonra çok değişik ülkelerden, Büyükelçiliklerden reform programına yönelik detaylı açıklamalar talep edildi bakanlığımızdan. Programın bir şekilde kendimize aktarılması istendi. Bununla ilgili hazırlıklarımızı tamamladık. Önümüzdeki günlerde AB Büyükelçileri başta olmak üzere G-20 Büyükelçileri ile bir araya geleceğiz' ifadelerini kullandı.