Ekonomi Tarıma yapay sulak alan
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Tarıma yapay sulak alan

Tarıma yapay sulak alan

Tarım ve Orman Bakanlığı, sulamadan dönen suların iyileştirilmesi için perdeli yapay sulak alan kurulmasını içeren projenin pilot uygulamasını Harran Ovası’nda hayata geçiriyor.

Yasemin Asan Yeni Şafak
​Tarıma yapay sulak alan
Fotoğraf: Arşiv

Tarım ve Orman Bakanlığı, sulamadan dönen suların iyileştirilmesi için perdeli yapay sulak alan kurulmasını içeren projenin pilot uygulamasını Harran Ovası’nda hayata geçiriyor. Buna göre, mevcut regülatör yapılarının iyileştirilmesi ve sediment ve kirletici maddelerin tutulumunun sağlanması maksadıyla drenaj kanallarında kurulması planlanan perdeli yapay sulak alanların verimliliği araştırılıyor.

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ÇEVRE DOSTU PROJELER

  • Yapay sulak alanda su seviyesi ve akım kontrol altında tutularak arıtma performansı yükseltiliyor. Yapay sulak alanların işletme ve bakım maliyetleri düşük ve çevre dostu olduğu ifade ediliyor.

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