'Tarıma yönelik kredi paketiyle gıda enflasyonu dengelenir'

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Fehmi Kiraz, İleri, Verimli, Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi kapsamında tarım sektörüne sağlanacak kredi desteklerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

30 milyar liralık bu kredi paketinin en önemli hedeflerinden birinin tarım sektörü olduğunu belirten Kiraz, bu alanda "Seracılık", "Soya, mısır, ayçiçeği üretimi", "Hayvancılık-yem bitkisi üretimi" ve "Birlikte Ekipman Paketi"nden oluşan 4 başlığın yer aldığını, paketi genel anlamda olumlu bulduklarını söyledi.

Kiraz, seracılık paketiyle hem iptidai şartlar hem de iklim şartlarından kolayca etkilenen seraların modernize edilebileceğini, kış koşullarına dayanıklı, camdan ve ısıtma imkanı olan seraların kurulabileceğini bildirdi. Termal su kaynaklarıyla ısıtma yapılan organize seracılık bölgelerinin de desteklenebileceğine işaret eden Kiraz, sağlanacak düşük faizli işletme ve yatırım kredisiyle altyapısı hazırlanmış bu bölgelerde yatırımcının serasını kurabileceğini dile getirdi.

Fehmi Kiraz, seracılık yatırımlarının artmasıyla özellikle sebze gibi ürünlerde gıda enflasyonu ve gıda fiyatlarındaki hareketliliğin dengelenebileceğini vurgulayarak, "Domates ve biber gibi sera ürünlerinde hem üretim artışı hem de maliyet düşüşü olur. Bunun fiyatlarda da etkisi görülecek ve piyasayı regüle edecek ürün gamı çıkışı olabilecek." diye konuştu.

"Cari açığın azaltılması için üretim artmalı"

Paketle desteklenen endüstri bitkilerinde dışa bağımlılık oranının yüksek olduğuna dikkati çeken Kiraz, şöyle devam etti:

"Hayvan yeminde olmazsa olmazımız niteliğindeki soyanın yüzde 94'ünü ithal ediyoruz. Her yıl 1 milyar dolarlık ithalat gerçekleştiriyoruz. Ayçiçeği ve mısırda da ithalat yüksek. Bu ürünlerden elde edilen yağın ithalatına 3,5 milyar dolar ödüyoruz. Cari açığın azaltılması için bu endüstri bitkilerinin üretiminin artması gerekiyor."

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Kiraz, bu ürünlerde üretimin artması ve kredi paketinin amacına ulaşması için 5 milyon hektarlık sulanabilir tarım alanının artması gerektiğini dile getirdi.

Bir diğer destek alanı olan yem bitkileri üretimindeki açığa değinen Kiraz, hayvancılık sektörü için yem bitkileri üretiminin cazip hale gelmesi gerektiğini ifade etti.

Kiraz, yem üretiminin artmasının hayvan sayısını artıracağını, canlı hayvan ve et ithalatını azaltacağını belirterek, "Bu durumun canlı hayvan ve et fiyatlarına da etkisi olacaktır. Bu da hem cari açığı azaltmada hem gıda enflasyonunu önlemede önemli." değerlendirmesinde bulundu.

"Verim artar, maliyet azalır"

İVME Finansman Paketi ile basınçlı ve damlama sulama yatırımlarının desteklenmesinin hem su tasarrufu sağlayacağına hem de sulama maliyetlerini azaltacağına işaret eden Kiraz, doğru sulamanın meyve, sebze ve tarla bitkilerinde verim artışını beraberinde getireceğini söyledi.

Kiraz, tarımsal mekanizasyon desteğiyle de çiftçilerin alet parkı oluşturabileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Böylece, bitkisel ve hayvansal üretimin sürdürülebilirliğine de destek sağlanmış olacak. Üreticimiz, tarım makineleriyle hem zaman hem de maliyet tasarrufu yapar, işçilik maliyetleri düşerken ürün kayıpları önlenir. Ekipman temini keşke bir kooperatif örgütlenmesiyle yapılsa. Alınan ekipmandan her çiftçinin yararlanması sağlanmış olur."