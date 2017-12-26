EkonomiTaşeronun kadro tarihi belli oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Taşeronun kadro için başvuracağı tarih belli oldu

Taşeronun kadro tarihi belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı taşeron işçilerin kadroya geçişi ile ilgili başvuru tarihini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada taşeron işçilerin kadroya geçişleri için başvuruların 2 Ocak'ta alınacağını ve bu tarihten itibaren 10 gün içinde başvuruların yapılması gerektiğine vurgu yapıldı.

Haber MerkeziYeni Şafak
Taşeron işçilerin kadroya geçiş tarihleri belli oldu.
Taşeron işçilerin kadroya geçiş tarihleri belli oldu.

Yaklaşık 900 bin taşeron işçisinin kadroya geçişi ile ilgili detaylara her gün bir yenisi daha ekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı taşeron işçilerin ne zaman kadroya alınacağı ile ilgili yeni bir açıklama daha yaptı.

TAŞERONA KADRO BAŞVURUSU 2 OCAK'TA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 900 bin taşeron işçisi kadroya geçmek için bağlı bulundukları kurumlara 2 Ocak'tan itibaren başvuruda bulunmaya başlayacak. Bu nedenle bu tarihten önce herhangi bir başvuruda bulunulması gerekmiyor. Geçiş süreci 2 Ocak 2018’den itibaren 90 gün içinde sonuçlandırılacak.

Başvuru ve kadroya geçiş sürecine ilişkin uygulamayı anlatan usul ve esaslar bu hafta içinde yayınlanacak

10 GÜN UYARISI

Bakanlık yaptığı açıklamada 2 Ocak itibariyle taşeron işçilerin 10 gün içinde ilgili kurumlara başvuru yapması gerektiğine de dikkat çekti.

SINAV SÜRECİ BAŞLAYACAK

Başvuruda bulunan alt işveren işçilerinin bilgileri, başvurdukları idarelerce elektronik ortama aktarılacak. İşçilerin 4 Aralık 2017 tarihinde düzenleme kapsamında bir ihalede çalışıp çalışmadığı ilgili kurumlar nezdinde kontrol edilerek, çalıştıkları idarelerce sınav süreci başlatılacak. Bu işlemlerin ardından işçiler çalıştıkları kurumda istihdam edilecekler.

SULH SÖZLEŞMESİ YAPILACAK

İşçiler, kamuda istihdam edildikleri için, kadroya geçişleri nedeniyle çalıştıkları idare ile sulh sözleşmesi yapacaklar. Bu sözleşme, işçiler açısından herhangi bir hak kaybına sebep olmayacak, sulh sözleşmeleri idare ile yapılacak olup, bu durum alt işveren şirketlerine karşı işçinin haklarından vazgeçmesi anlamına gelmeyecek. Ayrıca alt işveren şirketleri de sulhe taraf olmayıp, bundan yararlanamayacaklar.

KIDEM VE İZİNDE KAYIP OLMAYACAK

Alt işveren işçilerinin kıdem tazminatına esas olan toplam hizmet süresi ile izin sürelerinin hesabında geçmiş kıdemler İş Kanunu çerçevesinde dikkate alınacak.

ALT İŞVERENE BELGE VERMEYECEK

Başvuru sırasında taşeron işçiler alt işverenlere herhangi bir belge de vermeyecek. 90 günlük sürecin sonunda, işçilerin kadroya geçişi sırasında, kendilerinden kadroya geçişe ilişkin açtıkları dava veya icra takibi varsa, bu dava veya takiplerden feragat ettiklerine ilişkin bir belge ve sulh sözleşmesi, çalıştıkları idarelerce talep edilecek.

Taşeron İşçi Yasası'nda en çok merak edilen 10 soru
OYNAT02:16
Taşeron İşçi Yasası'nda en çok merak edilen 10 soru
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı. Yıllardır vatandaşların istediği sorunun çözümü gerçekleşti. Hükümetten konuyla ilgili birbiri ardına açıklamalar gelirken, en çok merak edilen 10 sorunun cevabını sizler için araştırdık.
YORUM YAP

Taşerona 5 milyar lira tazminat
EKONOMİ
Taşerona 5 milyar lira tazminat

4/D kadro nedir?
EKONOMİ
4/D kadro nedir?

İşte 2018 yılında olacaklar
EKONOMİ
İşte 2018 yılında olacaklar

ÖNERİLEN VİDEOLAR
Suudi kanalında Osmanlı'ya küstah suçlama
Suudi Arabistan'da bir tartışma programında Orta Doğu'nun gidişatı konuşulurken konu Osmanlı-Türkiye ve Fahrettin Paşa'ya geldi. Medine'nin koruyucusu Fahrettin Paşa'ya ilişkin BAE Dışişleri Bakanı'nın paylaşımı hatırlatırken bu sözlere Suudi siyasi analist Amid el-Şehri, Osmanlı'nın hilafet devleti olmadığı, bölgede yaşananların sebebinin yine Osmanlı olduğunu söyleyerek bakana destek verdi.


Hartum Üniversitesi Rektörü Erdoğan'ı böyle takdim etti
Hartum Üniversitesi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fahri doktora takdim ettiği törende konuşan rektör Ahmed Süleyman, "Sayın Cumhurbaşkanı, bunlar Sudan'ın gençleridir. Seni bekliyorlardı. Seni uzaktan görüyor ve dinliyorlardı. Düşmanların karşısında dik durduğunuzu gördüler. Yeryüzünün tüm topraklarında zalimlerin karşısında dimdik durduğunuzu gördüler. Sizin zalimler karşısında, 'hayır, binlerce kere hayır' dediğinizi gördüler.” dedi.
İsrailli vekil Filistinli kadınlara hakaret etti!
İsrailli milletvekili Oren Hazan, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların ailelerini taşıyan otobüsü durdurarak, tutukluların yakınlarına sözlü saldırıda bulundu.
Eski bir Osmanlı toprağı: Sevakin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan'da eskiden Osmanlı toprağı olan Sevakin Adası'nın restorasyon için Türkiye'ye tahsis edilmesini istedi. Sudan bu talebi kabul etti. Peki Sevakin Adası neden önemli, tarihinde neler yaşadı?
Araç ruhsatında yeni dönem
1 Ocak'tan itibaren yeni araç alanlar ve ikinci el araçların satış sonrası işlemleri artık noterlerde yapılacak. Yeni dönemde plaka numaraları tek merkezde toplanacak. Özel plaka alınamayacak
Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül'ün en anlamlı yenilgisi
Türkiye Büyük Erkekler Serbest Güreş Şampiyonası Finali'nin ardından Taha Akgül, Down sendromlu Emir'le gösteri maçı yaptı. Minik Emir'in minderdeki oyunları ve şampiyon güreşçimizin naifliği ayakta alkışladı. Emir'in Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül'ü tuş ettiği anda yaşadığı mutluluk ise, "Bir çocuğun gülümsemesi her şeye değer" dedirtti.

‘Dağların aslanları’ ansızın vuruyor
Eğirdir Dağ Komando ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda verilen ve dünyada sadece birkaç ülkenin gerçekleştirebildiği "Teröristle Mücadele Harekatı Tatbikatı"nda komandolar, zorlu hava, arazi ve iklim şartlarında eğitim alarak, senaryo gereği çıkan çatışmada teröristleri imha etti.
Sinemaya 'ses' veren isim: Charlie Chaplin
Sessiz sinemanın son ve en büyük temsilcilerinden biri olan Charlie Chaplin'in beyaz perdeye yansıttığı tiplemeler bugün bile hala hafızalarda. Filmlerinde komik olaylar üzerinden olaylar üzerinden insana ve topluma dair derin analizlerle ön plana çıkan Chaplin, modern sinemanın mimarları arasında en önemli isimlerden biri.


Aşkı bir de Trabzonlu Fuat dededen dinleyin
Trabzon'da 60 yıllık evli 84 yaşındaki Fuat Özkan, "hastalıkta ve sağlıkta" sözünün lafta kalmadığını herkese gösteriyor. 7 yıldır yatalak eşinin tüm hizmetlerini karşılamaya çalışan Fuat dede, ilk günkü aşkla eşinin elini hiç bırakmıyor.
İsrail’in korkunç eğitim sistemi
İsrail'de uygulanan eğitim sistemi hayrete düşürdü. Geçtiğimiz yıllarda çekilen görüntülerde, öğrencilere adeta Filistin düşmanlığı empoze ediliyor.

Artık pasaport emniyetten verilmeyecek
2018'de emniyetin işleri biraz daha hafifleyecek. Pasaportlar bundan sonra polis tarafından verilmeyecek. İşte 2018'de pasaport fiyatlarıyla birlikte yapılacak değişiklikler.


Filistinlilerden Erdoğan'a 'Kudüs' teşekkürü
Mescid-i Aksa'da okunan cuma hutbesinin ardından bir grup Filistinli, Haerm-i Şerif'in avlusunda Kudüs ve Filistin lehine slogan atarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarını açtı. Kudüs İslami Vakıf İdaresi Sözcüsü Firas Dibs, yaptığı yazılı açıklamada, bugün Mescid-i Aksa'da 45 bin kişinin cuma namazını eda ettiğini dile getirdi.
İsrail’in casus ‘gözleri’
İsrail, ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek isteyen Filistinlilerin düzenledikleri gösterilerin merkezi haline gelen işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescidi Aksa'nın Şam Kapısı çevresini yaklaşık 60 kamerayla izliyor.
Ballon d’Or ödülünü kazanan 'son dünyalı' Kaka ve bilinmeyen yönü
Varlıklı bir ailede doğması, kendi hikayesini yazmasına engel değildi. Brezilya'da bir istisna olarak favelada yetişmeyen Kaka'nın, 18 yaşında geçirdiği ve hayatında dönüm noktası olan kazadan zirveye uzanan ilgi çekici hikayesi sizlerle…
Venezuelalı temsilci ABD'ye meydan okudu: Dünya satılık değildir!
Venezuela BM Daimi Temsilcisi Samuel Moncada, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ABD'ye meydan okudu. ABD'nin Kudüs kararını geri almasını öngören tasarı,128 ülkenin oyu kabul edildi.



Hastalığı yüzünden ‘lanetli bebek’ diyorlar
Pakistanlı Asiya Manghrio, beyin zarındaki tümör sebebiyle acı çekiyor. Burnunun iki tenis topu kadar şişmesine sebep olan tümör, küçük kızın nefes almasını ve yemek yemesini zorlaştırıyor. 1,5 yaşındaki kız çocuğu Pakistan'da 'lanetli bebek' olarak anılıyor.
Kefenleri kar oldu: En acı destanımız Sarıkamış...
Tam 103 sene önce 78 bin askerimiz, Kars'ı yeniden vatan topraklarına katmak için yürüyüşe geçti. Fakat çetin kış şartları dayanılacak gibi değildi. Açlık ve susuzlukla savaşan, üzerinde incecik kıyafetlerle artık soğuğa dayanamayan 60 bin 'kar kelebeği' Sarıkamış'ta şehadet şerbetini içti.

Erdoğan'dan Trump'a: Türkiye'nin iradesini dolarla satın alamazsınız!
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs oylaması önce ABD Başkanı'nın ülkeleri tehdit etmesi ile ilgili, "Demokrasinin beşiği dünyada dolarla satın alınabilecek iradeler arıyor. Türkiye'nin demokrasi iradesinin dolarla satın alamazsınız. Tüm dünyaya sesleniyorum. Sakın ha iradenizi birilerine sakın ha satmayın. O dolarlar gelir ama satılan irade geri gelmez" dedi.
Hala bir sır gibi: Lockerbie Faciası
21 Aralık 1988 Çarşamba günü, Londra Heathrow Havalimanı'ndan New York John F. Kennedy Uluslararası Havaalanı'na sefer yapan Pan Am Havayolları'na ait Boeing 747-121 tipi uçak bombalanarak İskoçya'nın Lockerbie kasabasına düştü. 259'u uçakta 11'i kasabada 270 kişinin hayatını kaybettiği olay hala bir sır gibi..


Taşeron İşçi Yasası'nda en çok merak edilen 10 soru
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı. Yıllardır vatandaşların istediği sorunun çözümü gerçekleşti. Hükümetten konuyla ilgili birbiri ardına açıklamalar gelirken, en çok merak edilen 10 sorunun cevabını sizler için araştırdık.

KAPAT

YUKARI