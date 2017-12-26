Taşeronun kadro tarihi belli oldu

Yaklaşık 900 bin taşeron işçisinin kadroya geçişi ile ilgili detaylara her gün bir yenisi daha ekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı taşeron işçilerin ne zaman kadroya alınacağı ile ilgili yeni bir açıklama daha yaptı.

TAŞERONA KADRO BAŞVURUSU 2 OCAK'TA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 900 bin taşeron işçisi kadroya geçmek için bağlı bulundukları kurumlara 2 Ocak'tan itibaren başvuruda bulunmaya başlayacak. Bu nedenle bu tarihten önce herhangi bir başvuruda bulunulması gerekmiyor. Geçiş süreci 2 Ocak 2018’den itibaren 90 gün içinde sonuçlandırılacak.

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10 GÜN UYARISI

Bakanlık yaptığı açıklamada 2 Ocak itibariyle taşeron işçilerin 10 gün içinde ilgili kurumlara başvuru yapması gerektiğine de dikkat çekti.

SINAV SÜRECİ BAŞLAYACAK

Başvuruda bulunan alt işveren işçilerinin bilgileri, başvurdukları idarelerce elektronik ortama aktarılacak. İşçilerin 4 Aralık 2017 tarihinde düzenleme kapsamında bir ihalede çalışıp çalışmadığı ilgili kurumlar nezdinde kontrol edilerek, çalıştıkları idarelerce sınav süreci başlatılacak. Bu işlemlerin ardından işçiler çalıştıkları kurumda istihdam edilecekler.

SULH SÖZLEŞMESİ YAPILACAK

İşçiler, kamuda istihdam edildikleri için, kadroya geçişleri nedeniyle çalıştıkları idare ile sulh sözleşmesi yapacaklar. Bu sözleşme, işçiler açısından herhangi bir hak kaybına sebep olmayacak, sulh sözleşmeleri idare ile yapılacak olup, bu durum alt işveren şirketlerine karşı işçinin haklarından vazgeçmesi anlamına gelmeyecek. Ayrıca alt işveren şirketleri de sulhe taraf olmayıp, bundan yararlanamayacaklar.

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KIDEM VE İZİNDE KAYIP OLMAYACAK

Alt işveren işçilerinin kıdem tazminatına esas olan toplam hizmet süresi ile izin sürelerinin hesabında geçmiş kıdemler İş Kanunu çerçevesinde dikkate alınacak.

ALT İŞVERENE BELGE VERMEYECEK

Başvuru sırasında taşeron işçiler alt işverenlere herhangi bir belge de vermeyecek. 90 günlük sürecin sonunda, işçilerin kadroya geçişi sırasında, kendilerinden kadroya geçişe ilişkin açtıkları dava veya icra takibi varsa, bu dava veya takiplerden feragat ettiklerine ilişkin bir belge ve sulh sözleşmesi, çalıştıkları idarelerce talep edilecek.

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