Ekonomi Taviz vermek yok
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Taviz vermek yok

Akçakale’daki roketli saldırıda şehit olan kamu görevlisi Cihan Güneş’in Manisa’daki cenaze törenine katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin terör saldırılarında en çok bedel ödeyen ülkelerden biri olduğunu söyledi. Albayrak, “Türkiye kesinlikle ve kesinlikle taviz vermeyecek” dedi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Berat Albayrak
Berat Albayrak

Hafta içi gerçekleştirilen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısının basına kapalı bölümünde, Barış Pınarı Harekâtının ekonomiye etkisini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Bakan Albayrak, toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye’nin güçlü bir ekonomisi olduğunu belirtti.

KUR VE BORSADA SINIRLI HAREKET

“Eskisi gibi öksürünce sıkıntıya girecek bir ekonomimiz yok” yorumunu yaptığı öğrenilen Albayrak, harekâtın ardından ekonomik gelişmeleri anbean takip ettiklerini ve etmeye devam edeceklerini ifade etti. Harekât sonrası ekonomide bir kırılma yaşanmadığını belirten Albayrak, “Ekonomimiz operasyona rağmen büyük direnç göstermiştir. Harekât süresince kur ve borsada hareketliliğin sınırlı kalacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

2019’A POZİTİF PERFORMANS…

Albayrak, toplantıda genel ekonomik gelişmeleri de değerlendirdi. Uyguladıkları politikalar ve yapısal dönüşüm adımları ile kararlılıkla yürüdüklerini söyleyen Albayrak, “2019’u pozitif bir performansla atlatacağız. İhracatı artırdık, ithalatı azalttık. Eylül ayı itibariyle ihracatçı şirket sayımız da arttı. Cari açık sorununu önemli ölçüde çözdük. Daha iyiye gidiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

TURİZM İLE CARİ FAZLA…

Turizmde önemli yükselişlerin de devam ettiğini vurgulayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Turizmde 50 milyon turistin üzerine çıkacağız. Hedefimiz 2023 yılında 75 milyon turiste ev sahipliği yapmak. Ayıca, turizm sektöründeki başarının da etkisiyle ekonomimizi cari açık veren bir durumdan cari fazla veren bir duruma getirdik” şeklinde konuştu.

100 BİN KONUT KREDİSİ…

100 bine yakın konut kredisi kullanan vatandaşın faiz oranının 0.99’a düşürüldüğünü hatırlatan Albayrak, şunları kaydetti: “Kamu bankalarımız, konut kredisi kullandırdığı vatandaşlarımız için faiz indirimi yaparak kredilerini daha uygun maliyetle yenilemelerini sağlıyor” dedi. Gıda fiyatlarında yaşanan dalgalanmalara karşı Ziraat Bankası aracılığı ile seracılık finansman paketini başlattıklarını vurgulayan Albayrak, “Bu paket ile üreticimize sağlanan kredi tutarı yüzde 24 artarak 2.35 milyar TL’ye yükseldi. Tarımsal üretimde finansman ihtiyacını uygun modellerle karşılamaya devam edeceğiz.”

TEHDİTLERE KARŞI YEKVÜCUT OLDUK

Tüm terör örgütleriyle mücadele eden Türkiye’nin tarihi günlerden geçtiğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, “Terör ve terörle mücadele noktasında on yıllardır bugün için belki hazırlanan bu planı Allah'ın izniyle bu millet, bu devlet ve bu ordumuz paramparça edecek. Artık Türkiye kesinlikle ve kesinlikle taviz vermeyeceği, birilerinin uzaklardan ayak ayak üstüne atıp ahkam kestiği bir iklimde değil. Ama siyaset eliyle ama güvenlik ama ekonomi eliyle ülkemizi tehdit edecek bütün unsurlara karşı yekvücut şekilde ayakta duracak” dedi.

Ekonomik tehditlere gereken cevabı veririz

  • Ülkedeki birçok kesimi bir araya getiren STK’ların ortak bildirisinde, Barış Pınarı Harekatı’ndan dolayı yurt dışından Türkiye’ye yöneltilen tehditlere de cevap verildi. Açıklamada, “Şunun da herkesin bilmesini istiyoruz. Türkiye ve Türkiye ekonomisine yöneltilen tehditlere Türk milleti, iş dünyası ve sivil toplumu, bir ve beraber olarak en güzel cevabı verecektir. Bu tehditler karşısında bu vatanın her bir ferdi, Türkiye’nin geleceği için daha çok çalışacak, daha çok üretecektir. Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla, bir ve beraber olarak ses verme günüdür” denildi.

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