Tek biletle dünyayı dolaştıracak iş birliği

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği Yıllık Genel Kurulu (IATA AGM) organizasyonunda imzalanan anlaşma, her iki havayolunun yolcularına tek bir bilet ile transfer imkanı sağlayacak. Kuzey Amerika ve İzlanda’daki Icelandair yolcuları THY ile İstanbul’a; dünyanın birçok yerinden gelen THY yolcuları ise Icelandair ağı üzerinden İzlanda ve Kanada’ya ulaşabilecek.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi anlaşma ile ilgili olarak, “Bu anlaşma ile yolcularımıza uçuş ağımız üzerinden sunduğumuz seyahat seçeneklerini artırmayı hedefliyoruz. Ticari açıdan her iki hava yoluna da önemli fayda sağlayacağına eminiz” dedi. Icelandair CEO'su Bogi Nils Bogason “Dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu Türk Hava Yolları’nı en yeni ortak uçuş partnerimiz olarak duyurmak gurur verici. Yeni anlaşma ile iki hava yolunun uçuş ağları birbirine daha iyi bağlanacak ve müşterilerimiz için olası uçuş bağlantıları büyük ölçüde artacak” diye konuştu