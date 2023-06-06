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Ekonomi

Tek biletle dünyayı dolaştıracak iş birliği

Türk Hava Yolları, Icelandair ile İstanbul'da ortak uçuş anlaşması imzaladı.

Yasin Yılmaz
04:00 . 6/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Bilal Ekşi, Bogi Nils Bogason.

Bilal Ekşi, Bogi Nils Bogason.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği Yıllık Genel Kurulu (IATA AGM) organizasyonunda imzalanan anlaşma, her iki havayolunun yolcularına tek bir bilet ile transfer imkanı sağlayacak. Kuzey Amerika ve İzlanda’daki Icelandair yolcuları THY ile İstanbul’a; dünyanın birçok yerinden gelen THY yolcuları ise Icelandair ağı üzerinden İzlanda ve Kanada’ya ulaşabilecek.

SEYAHAT SEÇENEĞİ ARTTI

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi anlaşma ile ilgili olarak, “Bu anlaşma ile yolcularımıza uçuş ağımız üzerinden sunduğumuz seyahat seçeneklerini artırmayı hedefliyoruz. Ticari açıdan her iki hava yoluna da önemli fayda sağlayacağına eminiz” dedi. Icelandair CEO'su Bogi Nils Bogason “Dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu Türk Hava Yolları’nı en yeni ortak uçuş partnerimiz olarak duyurmak gurur verici. Yeni anlaşma ile iki hava yolunun uçuş ağları birbirine daha iyi bağlanacak ve müşterilerimiz için olası uçuş bağlantıları büyük ölçüde artacak” diye konuştu



#Türk Hava Yolları
#IATA AGM
#Anlaşma
#Ekonomi
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