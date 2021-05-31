Ekonomi TESK Başkanı Palandöken Ekonomide canlanma ile birlikte rahatlama olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TESK Başkanı Palandöken: Ekonomide canlanma ile birlikte rahatlama olacak

TESK Genel Başkanı Palandöken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kademeli normalleşme kararlarıyla ekonomide canlanma ve rahatlama olacağını bildirdi.

Haber Merkezi AA
TESK Başkanı Palandöken: Ekonomide canlanma ile birlikte rahatlama olacak
Bendevi Palandöken

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kademeli normalleşme takvimine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Son alınan kararların başta esnaf ve sanatkarlar olmak üzere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sebebiyle iş yerleri kapanan ve iş yapamaz duruma gelen 2 milyon vatandaş adına olumlu olduğunu vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Bu karar ile esnafımızın iş yerleri açılacak, ekonomide canlanma ile birlikte rahatlama olacak. En önemlisi işsiz kalan binlerce kişi yeniden işine ve aşına kavuşmanın sevincini yaşayacak. Yani ülke genelinde 84 milyon insanımız ve tüm kesimler rahat bir nefes alacak. Kararın alınmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen kabine üyelerine ve bilim kuruluna teşekkür ediyorum."

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Erdoğan yaptığı açıklamada, haziran ayıyla birlikte sokağa çıkma kısıtlamalarının hafta içi ve cumartesi 22.00'de başlayacağını hafta sonu ise cumartesi 22.00'den pazartesi 05.00'e kadar tam kısıtlama uygulanacağını duyurdu. Erdoğan, yeme içme sektörü başta olmak üzere birçok işletmenin pazar günü hariç sabah 07.00'den akşam 21.00'e kadar hizmet verebileceğini açıkladı.

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