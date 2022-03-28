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Ekonomi TESKten Cumhurbaşkanı Erdoğana KDV teşekkürü Talebimizin karşılık bulması sevindirici oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TESK'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a KDV teşekkürü: Talebimizin karşılık bulması sevindirici oldu

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

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Haber Merkezi AA
TESKten Cumhurbaşkanı Erdoğana KDV teşekkürü: Talebimizin karşılık bulması sevindirici oldu
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından açıkladığı KDV indirimi kararlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bendevi Palandöken paylaşımında, "Birkaç gün önce dile getirdiğim bez, sabun gibi çeşitli hijyen ürünlerindeki vergi indirimi talebimizin karşılık bulması sevindirici oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hijyen ürünlerindeki KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KDV müjdesi: Çok sayıda ürüne indirim
FOTOĞRAF 14
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.
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Erdoğan daha önce yapılan temel ihtiyaç ürünlerindeki KDV indirimini vurgulayarak yeni indirim müjdelerini sıraladı.
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Peki yeni KDV indirimleri neler? Yüzde kaç indirim yapıldı?
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İşte detaylar...
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\"Küresel ve bölgesel krizler, hayat pahalılığı karşısında milletimizi korumanın mücadelesini verirken idari reformları da ihmal etmiyoruz\" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili STK ve sektörlerle yakın istişare içinde bulunarak KDV düzenlemesi hazırladığını duyurdu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle:<br><br>\"İlk etapta gıda ürünlerindeki KDV oranını üretim, toptan ve parakende aşamalarının tamamında yüzde 8'den yüzde 1'e düşürmüştük. Et, süt, yumurta, yoğurt, peynir, patates tahıl gibi pekçok üründe bilfiil uygulanmaya başlandı. Mesken ve t arımsal sulamada kulanılan elektriğin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirdik.
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DETERJAN, SABUN, TUVALET KAĞIDI...<br><br>Şimdi de deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı aldık. Yeme içme hizmetlerinde KDV'de yüzde 8'e indirmiş olma kararı aldık. Satın alınan konut nerede olursa olsun metrekaresine göre d eğişen aynı kademeli KDV uygulamasına tabi olacaktır. Net alanı 150 metre kareyi aşmayan konutlarda KDV yüzde 8'dir. Bu büyüklüğü aşan konutlarda ilk 150 metrede yüzde 8, aşan konutlarda yüzde 18 KDV uygulanacaktır.
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Afet riski alanlarında 150 metreye kadar yüzde 1, aşan kısmında yüzde 18 KDV tahakkuku yapılacaktır. Arsa ve arazinin KDV oranını yüzde 8'e indiriyoruz.
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İmalat aşamasında ödedikleri KDV'leri istisna kapsamına alabilen ihracatçılara, ihracat bedelinin belli oranda iade yapılması sunulacaktır. Turizm yatırımlarını da buna dahil ediyoruz. İmalatçılar yatırımlarını bitirdikten sonra KDV ödemeden aynı işlemleri yapabilecekler.
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Tıbbi cihazların KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indiriyoruz. Tarım sektöründe sertifikalı tohum, fidan teslimlerinde KDV yüzde 1, süt toplama tanklarında KDV'yi yüzde 8'e indiriyoruz.
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Ülkemize döviz kazandırılması amacıyla yabancılara satılan konut ve işyerlerindeki istisnayı 1 yıldan 5 yıla çıkarıyoruz. Ota galericiler, yat, kotra satışlarındaki yüzde 1 KDV oranını yüzde 18'e çıkartıyoruz.
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Ülkemizi elektrik otomobil üssü haline getirecek çalışmalarla ilgili müjdeli haberimiz var. Elektrikli otomobil ve kullanımındaki gelişmeleri dikkate alarak yüaksek hızlı şarj istasyonlarının yaygınlaştırılması konusunda yeni adımlar atıyoruz. 81 ilimizin tamamında yüksek hızlı şarj istasyonu kurulmasındaki çalışmalara 300 milyon liralık bir destek sağlıyoruz.\"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KDV müjdesi: Çok sayıda ürüne indirim
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı açıklamalarda bulundu. Erdoğan daha önce yapılan temel gıdada KDV indirimini hatırlatarak yeni KDV indirimlerini duyurdu. Peki hangi ürünlere KDV indirimi geldi? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan indirimleri duyurdu: Temel ihtiyaç malzemesinde KDV yüzde 18'den yüzde 8'e indi
OYNAT 02:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan indirimleri duyurdu: Temel ihtiyaç malzemesinde KDV yüzde 18'den yüzde 8'e indi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de gerçekleşen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Temel ihtiyaç maddeleri ve yeme içme hizmetlerinde KDV indirimleri uygulanacağını duyuran Erdoğan, 'Temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı aldık. Yeme içme hizmetlerinin tamamında KDV oranını yüzde 8 olarak belirliyoruz.' ifadelerini kullandı.
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