THY’dan yolculara korona mektubu

Türk Hava Yolları, dünyanın 124 ülkesine yayılan ve seyahat endüstrisi için endişe kaynağı haline gelen COVID-19 (koronavirüs) konusunu yakından takip ederek gerekli önlemleri almaya devam ediyor. İletişim kanalları yoluyla sık sık bilgilendirmede bulunan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, misafirlerine gönderdiği bir mektup ile seyahat güvenliği ve yolcu sağlığına verdikleri önemi aldıkları tedbirleri aktardı.

ÖNCELİK GÜVENLİK

Türkçe ve İngilizce dillerinde kaleme aldığı elektronik mektupta İlker Aycı, “Türk Hava Yolları olarak en büyük önceliğimiz yolcularımızın ve ekiplerimizin güvenliği ve sağlığıdır. Covid-19 virüsü ile ilgili haberlerin kamuoyuna yansıdığı ilk günden itibaren Türk Hava Yolları, gelişmeleri yakından takip etmiş, muhtemel senaryoları en üst seviyede değerlendirmiş ve gerekli tüm ek önlemleri almıştır” dedi.

HER UÇUŞ SONRASI TİTİZ BİR TEMİZLİK

Mektupta THY filosunda bulunan tüm uçakların uçuşları sonrasında, ulusal ve uluslararası sivil havacılık otoriteleri tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde titiz bir temizlikten geçirildiği ifade edildi.