Ekonomi THYdan yolculara korona mektubu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY’dan yolculara korona mektubu

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı’dan yolculara koronavirüs mektubu. Aycı, “Covid-19 salgını, alt edilebilmesi için ulusal ve uluslararası seviyede uyumlu çaba gerektiren karmaşık bir durum arz etmektedir” dedi.

Yasin Yılmaz Yeni Şafak
İlker Aycı
İlker Aycı

Türk Hava Yolları, dünyanın 124 ülkesine yayılan ve seyahat endüstrisi için endişe kaynağı haline gelen COVID-19 (koronavirüs) konusunu yakından takip ederek gerekli önlemleri almaya devam ediyor. İletişim kanalları yoluyla sık sık bilgilendirmede bulunan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, misafirlerine gönderdiği bir mektup ile seyahat güvenliği ve yolcu sağlığına verdikleri önemi aldıkları tedbirleri aktardı.

ÖNCELİK GÜVENLİK

Türkçe ve İngilizce dillerinde kaleme aldığı elektronik mektupta İlker Aycı, “Türk Hava Yolları olarak en büyük önceliğimiz yolcularımızın ve ekiplerimizin güvenliği ve sağlığıdır. Covid-19 virüsü ile ilgili haberlerin kamuoyuna yansıdığı ilk günden itibaren Türk Hava Yolları, gelişmeleri yakından takip etmiş, muhtemel senaryoları en üst seviyede değerlendirmiş ve gerekli tüm ek önlemleri almıştır” dedi.

HER UÇUŞ SONRASI TİTİZ BİR TEMİZLİK

  • Mektupta THY filosunda bulunan tüm uçakların uçuşları sonrasında, ulusal ve uluslararası sivil havacılık otoriteleri tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde titiz bir temizlikten geçirildiği ifade edildi.

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